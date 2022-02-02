2022/02/02,
生活

臘味煲仔飯——醫生也愛不健康食物？

臘味煲仔飯——醫生也愛不健康食物？
Photo Credit: shutterstock

我們想讓你知道的是

我並非鼓勵不健康飲食，也認為每個人都應該為自己的生活習慣及行為負責任。

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

我喜愛冬天，因為我怕熱不怕冷。即使是攝氏十五度，我還是穿着恤衫披上一件薄薄的外套。這可能是因為自少被逼練成一身銅皮鐵骨。

小時候，我最喜愛爸爸親自下廚炮製煲仔飯。還記得爸爸的秘訣是用傳統瓦罉燒煲仔飯，瓦罉燒飯的特點是飯的口感，乾爽的白飯粒加上煲底的飯焦是電飯煲不能做到的。偶然能夠在寒冬下，一家人圍着熱烘烘的炭爐燒飯倍感滋味！

在眾多款式的煲仔飯中，臘味煲仔飯是我的至愛。而我特别喜愛吃「加料」的臘味煲仔飯，除了臘腸、膶腸，還加上臘鴨肶、臘肉及「金銀膶」。臘鴨及臘肉令煲仔飯添加不少香味，而「金銀膶」就是把肥豬肉釀進豬膶中，因為外面深紅色的豬膶包裹着透明的肥豬肉，所以得到「金銀膶」的稱號。

我有很多朋友都感到非常驚奇，為甚麽這個醫生竟然喜愛如此不健康的食物。無可否認，臘味煲仔飯是高鹽及高膽固醇的食物，對於「三高」人士有害無益。再加上醃製食物大多含防腐劑，經常食用可能增加患胃癌及大腸癌的風險。我並非鼓勵不健康飲食，也認為每個人都應該為自己的生活習慣及行為負責任。如果你已是「三高」人士或家族有腸胃癌，健康的飲食習慣無疑會令你感到較安心。

而我卻比較喜歡無拘無束的飲食習慣，從不刻意計較食品質量。我相信真正的健康飲食文化，就是能夠開開心心與親人或好友暢飲共膳，這是一種福氣，亦是一種有效的心靈治療。

（標題為編輯所據，原標題「臘味煲仔飯」）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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