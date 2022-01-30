超級電池競賽——「重力」也可儲電？

文：葉子

圖：香港電台

科技不斷進步，人類生活質素亦得以提升，冬天有暖氣；夏天有空調，但這些享受背後，對能源的需求亦越來越大。傳統化石能源會污染環境，環保新能源例如太陽能、風力發電卻要「望天打卦」。2021年1月8日，整個歐洲曾因電網頻率突然急跌，差點陷入大停電。有專家擔心，若供應波動的太陽能及風能使用量提升，停電危機會再次出現。

如何能將環保但供應不穩定的能源，轉化為可持續、可儲存的能源，應付日益上升的需求，一直是科學界致力研究的範疇。根據《巴黎氣候協議》，歐洲在30年內必須將二氧化碳排放量減少80%。要實現這個目標，需要進行大規模改革，包括減少使用汽油，發電廠原料亦要由煤、天然氣及石油，改為使用可再生能源；這些轉變需要依賴大規模儲存能源的配套，其中一樣關鍵工具是電池。

有企業研究利用巨型電池組，儲存太陽能及風力發電場產生的電力，以維持電網供電穩定。

生產電池需要使用大量能源，以電動車電池組為例，製造每個電池組會產生3.5至4噸二氧化碳。有電池製造商正建造回收系統，希望至2030年，至少有一半原料來自回收電池，目標是生產全球最環保的電池。在環保大趨勢下，近年不少國際大型車廠，都以最低碳足跡生產電動車，亦以同樣原則審視配件供應鏈，並願意投放資金讓初創電池公司作研究。

歐洲現時有過百萬輛電動車，預計2030年會增至3,000萬輛，屆時對電池需求將會非常龐大。

不少企業正努力研究環保電池，但如何為大量電池快速充電，仍然有重重難關。

環保電池雖然能儲存能源，但城市難以用超大型電池作長時間儲電。現時最大規模的儲存能量裝置，是抽水蓄能電站，但建造成本高加上會破壞生態系統。要以環保方式維持電網供電穩定，必需發掘創新方案，其中一樣是利用重力。

不同公司正研究將重物升高以儲存能量，有需要時就將重物降低釋放能量，類似的裝置可以放在舊礦井、地面發電塔，高山等。重力儲電除了環保，成本亦低，有力與化石燃料競爭。除了重力儲電，有企業正研究地底儲存能量技術，將壓縮空氣儲存在密封及防水的地下鹽洞。當電力需求增加，鹽洞會釋放壓縮氣體推動渦輪，為電網產生電力。

有公司研究以巨型磚塊興建高塔儲存能量，透過將磚塊上下移動拉動發電機，可令電力供應更穩定。

荷蘭發明家尼韋根認為，儲能原理並不複雜，他以玄武岩、鋼管、岩棉建造儲能屋，夏天時屋頂的太陽能板產生的電力，會令玄武岩温度升至攝氏450度；冬天時只要以熱泵將空氣經管道輸出，就可以為室內提供暖氣。這項設計技術不高、材料簡單、不易損壞、環保及成本低，有條件擴展成大型儲電裝置，造福社會。

荷蘭的伯克爾環保村，以玄武岩儲能裝置配合地板下加熱系統，將夏天產生的太陽能留到冬天為居民提供暖氣。

除了以上各種方式，亦有蓄能專家正研究以液體、鐵粉儲電。這場儲能競賽已經展開，如何由概念轉化至應用層面，未來幾年將會是關鍵時刻，希望不久的將來，大家能夠在維持生活質素的同時，亦能保護環境生態。

氫氣是其中一種可再生能源，冷卻至攝氏零下253度會變成液態，方便運送。

有企業推廣以鐵作為燃料，指鐵粉可循環使用，潔淨而環保。

〔播出日期：2022年2月2日（三），晚上10:00，港台電視31〕

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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