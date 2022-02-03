牧羊一定要在大草原？法國巴黎的「城市牧人」

文：葉子

圖：香港電台

說起牧羊，想起的畫面是在廣闊的大草原上，牧羊人打開羊欄讓羊群四處奔跑和吃草，時候一到就由戴著小鈴噹頸圈的牧羊狗，將羊群趕回羊欄。不過在法國巴黎東部的塞納—聖但尼省，有一班城市牧羊人，他們帶著羊群在城市中穿梭，羊群走在行人道上，與汽車和路人擦身而過；不少人遇上羊群，都會駐足細看，小朋友們會上前親親小羊，大人就紛紛拿出手機，拍下城市放羊這個有趣畫面。

羊群在大街小巷穿梭，成為巴黎的一大城市奇景。

雖然城市欠缺大草原，但有不少空地、公園及綠化空間，而且這些草地不會使用殺蟲劑，羊群在這些地方走動和吃草都很安全。幾年前，城市牧人團隊開始在城市放羊，順道向四周的居民推介他們出品的羊肉，以及當地農民種植的有機農作物，希望保存小農傳統的味道。

城市的草地沒有使用殺蟲劑，更適合羊群食用。

牧羊人放羊時會與路人傾談，順道宣傳他們出品的羊肉。

在城市牧羊，牧羊人要面對種種挑戰。團隊曾經奉行適者生存的原則，卻在一年內損失近40%的羊，累積經驗後才達致100%存活。

牧羊人亦要與客人及屠夫們保持溝通，聽取他們的意見以改進飼養方式，提升羊肉品質，開拓更闊的客源。他們經常舉辦社區活動，將羊肉泡製成不同美食，例如羊肉腸、三明治作推銷宣傳，亦把握機會向大眾推廣放牧計劃。

團隊會向客人及屠夫收集意見，改善飼養方式提升羊肉質素。

城市牧人團隊經常舉辦活動，推廣自家的羊肉。

除了售賣羊肉，羊毛亦是收入來源；剃羊毛變成宣傳表演，收集的羊毛清洗乾淨後，平放在太陽下曬乾，再與紡織品設計公司合作，將羊毛變成手工藝品增加收入。

剃羊毛成為宣傳表演，令城市牧羊更多人認識。

為開拓業務，團隊會與不同機構合作，例如到大學、軍事基地、公園等放羊；又與農業協會合作，將畜牧與耕種融合，讓動物在草地排泄，提供肥料讓草地生長得更好，再變成牠們的飼料，循環不息。另外，他們亦有為城市牧人合作社提供培訓，向想在市區牧羊的人傳授知識。

雖然牧羊團隊已運作幾年，漸漸有人認識，但距離賺錢仍有漫漫長路，因此成員們都各有正職。本身是整骨師的西蒙妮，不時會帶著小羊回診所為病人整骨，讓病人更加放鬆，亦把握每個機會將小羊帶入社區。每次開會大家都熱烈提出意見，商討未來的發展；雖然成員們想法偶有分歧，但大家目標一致，希望推廣城市牧羊，亦願意分工合作互相支持。

團隊各人都有正職，但經常抽空商討城市牧羊的發展。

成員們的努力與堅持有所回報，喬治—瓦爾邦公園提供兩間小屋給農業協會，讓牧羊人及義工們在此照顧羊群。這裡有木製羊欄、排水系統，為團隊省卻不少功夫，簡單維修就可以成為牧羊新基地。更令他們欣喜的是公園位置貼近幾個區域，方便帶羊群到附近社區「路演」，讓這班城市牧人開拓更多客源，將城市牧羊理念發揚光大，開創新傳統。

〔播出日期：2022年2月9日（三），晚上10:00，港台電視31〕

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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