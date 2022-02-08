想做ESG卻不知如何開始？找出企業的三個腳麻症狀，準確扎針

文：黃恩浩（綠色知識白話文人氣王）

綠色、永續發展、ESG，近年在台灣可說是爆炸性的發展，各種永續獎項無論是協會的、雜誌的，琳琅滿目。不過很有趣的是：得獎的，永遠是那幾個企業。一小部分沒得獎的企業老闆回來會罵員工：「為什麼別人一直得獎？我們要怎麼得獎？」大部分沒得獎的企業老闆則是回來跟員工說：「賺了錢的公司才有能力搞什麼ESG，我們還是趕緊賺錢比較實在！」

姑且不論獎項建立機制合理性、要不要收高額參賽費、得獎是不是漂綠，我們該好奇的是：到底企業有沒有在做ESG？是大家都在做，還是只有得獎的那幾家在做？

台灣企業永續發展已正式進入「M型社會」，前段班跑得很有勁，後段班提不起勁，因為他們腳麻了。其症狀有三。

標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）、明晟（Morgan Stanley Capital International, MSCI）、富時羅素（FTSE Russell）等給企業的ESG表現打分數，然後編ESG指數給全世界的基金公司、頂級的投資人、超大機構、超級富豪家族辦公室管理的基金使用，本地的前段班企業爭先恐後，盤據市場上各種ESG金融商品成為成分股，這些都是閃亮的「M型右端資優生」。

本地的後段班企業，有些裝睡叫不醒，有些因為法規規定、火都燒到門口了，才準備開始動身，慘的是好不容易想要動身，卻發現腳麻了，動都動不了，於是都成了「M型左端」。

如果你是那種想要彎道超車贏過ESG前段班企業的老闆或永續單位負責人，接下來這個系列文章將給你專治腳麻的處方，我會用一些企業的實際案例，用最簡單、最白話的方式描述企業真實面對的問題，提出可能的最適解，幫助你轉大人。

轉大人的過程是很辛苦的，除了鐵牛運功散一定要配溫開水，需要你做出很多努力，也需要所有人齊心協力。我可以承諾的是，你不需要跟其他人一樣追求什麼國外認證，你要活出最合適你的ESG，只要想動，我們立刻就開始。

企業做ESG的腳麻症狀一：「組織」麻了

ESG中環境、社會、公司治理這三個面向，在企業內通常分散在各個部門、不同人在管。這裡面涵蓋經管、人資、品保、總務、各個事業部，即使是有企業永續辦公室、永續委員會甚至永續部，也通常沒有指揮權，有很多甚至是空殼，各個部門開會起來，人人像打躲避球，能推就推、能閃就閃。所以第一個很實際的問題就是要如何整合各個部門，讓大家即使是心不甘情不願，也得投入。

扎針點

找到實際做事第一線具熱情的員工，舉辦非正式跨部門會議，找尋施力點。

找董事長或總經理親自主持ESG相關會議，只要講一句「這件事，帶上我」，組織自然而然就會動起來。你這時會問，如果董事長或總經理自己對ESG沒有熱情怎麼辦？跟著我繼續看下去。

企業做ESG的腳麻症狀二：「意識」麻了

「我們公司過去已有20年、30年的成功經驗，為何突然要做一件不熟悉的事情呢？這又不是公司的核心能力，還要我跟別人合作，那績效算誰的！這件事情對我們公司有什麼好處？」

推動永續發展最難的是意識到自己需要改變。

一個成功或曾經成功的企業，是最不容易意識到自己需要改變的，很多企業困在往日或現在的成功而不自知。就像國父孫中山所說「知難行易」，並且不能「只知其然」，而必須「知其所以然」，再進一步「知行合一」。意識麻了這種症頭最容易出現在高階管理階層、創辦人或股東，所以第二個很實際的問題就是要如何移動這些關鍵決策者的屁股，讓老闆即使是心不甘情不願，也得投入。

扎針點

善用第三方的力量，例如找市場上扮演平台角色的人到你公司洗腦老闆。雖然我們不知道為什麼老闆總是不相信自己人而喜歡相信外人，但沒關係，他相信誰你就找誰，最重要的是光洗腦不夠，你要想方設法讓老闆們為ESG付錢，當他付了一大筆錢出去，他就會開始想要關心ESG。

尋找機會安排老闆與「M型右端資優生」的老闆交流，領導者天生就是競爭心很強的動物，跟牛人學習，會勾起他們的比較心、好勝心、學習心、羨慕或嫉妒心，管他是什麼心，重要的是住在動物園已經習慣整天理毛不打獵的獅子才會想起來他也曾經馳騁沙場，才有機會主動開始改變。

企業做ESG的腳麻症狀三：「知識」麻了

若你已在職場多年，會發現永續的相關知識、法規、標準，在以前求學時聽都沒聽過。不要驚訝，因為即使到今日，許多大學與研究所中，也還是沒有永續的課程，公司跨部門不容易，學校跨領域學習也是很不容易。很多企業敗在對最前沿的知識和情報沒有掌握，還停留在CSR就是ESG，就是捐款給育幼院、環保就是種樹等過時的知識裡。

比沒有知識更慘的是誤解。許多企業談到做ESG，開條件嚇死人，開價笑死人，就是出於對市場的誤解。你有意識不代表你有常識，你有常識不代表你有知識，你有知識不代表你有正確的知識，這裡面有成千上萬個陷阱，所以第三個很實際的問題就是要有正確的知識並採取正確的行動，這樣知識才有力量。

扎針點

萬事起頭難，頭過身就過，企業永續發展不在乎跑多快，而在乎跑多遠。下一篇，我會開始用一些企業的實際案例，用最簡單、最白話的方式描述企業做ESG過程中真實面對的問題，提出可能的最適解，幫助你轉大人。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航