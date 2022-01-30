壽山台灣獼猴生活壓力太大成「白猴」，人類不當餵食影響生態

（中央社）近年壽山「白猴」出沒，民眾目擊多起全身脫毛的台灣獼猴，擔憂是否有不知名疾病在猴群蔓延。國家自然公園管理處委託屏科大研究，發現與壽山獼猴密度太高、生活壓力太大有關。

壽山國家自然公園管理處接受《中央社》記者訪問表示，從2013年起，陸續有民眾發現不少壽山獼猴有全身性脫毛情形，露出的白皮膚，遠看有如一隻「白猴」。

因擔憂為傳染性疾病引起，當時的壽山國家自然公園籌備處（現在的國家自然公園管理處）委託國立屏東科技大學野生動物保育研究所調查原因。

研究團隊透過採集樣本，分析分子賀爾蒙及微量元素等方式，以及長期追蹤觀察，發現壽山獼猴比起其它區域更容易緊張，初步研判可能是導致全身性脫毛的原因。這項研究結果也於去（2021）年登上國際期刊《Scientific Reports》，並於去年底壽山國家自然公園10週年保育研究成果發表會上發表。

研究團隊主要檢驗腎上腺素皮脂素的代謝產物；代謝產物濃度高，代表緊張程度越高。研究證實，脫毛的獼猴比未脫毛的獼猴的代謝產物濃度更高。

為何會如此？研究指出，可能源於壽山獼猴密度太高，平均每平方公里約有200多隻，與一般野外個體，如中央山脈，每平方公里僅10至20隻的密度相比，壽山獼猴的生活緊迫程度太高了。

Photo Credit: 中央社

但為何過去未產生脫毛現象？研究推測，應與人類餵食有關，過去許多人上山會餵養獼猴，但後來壽山國家自然公園成立後，宣導勿餵食獼猴逐漸有成效，食物短缺、猴數卻多，導致獼猴生活壓力遽增，出現脫毛現象。

學者：只能靠天然方式解決

國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳貞志對《中央社》記者說，壽山獼猴脫毛狀況，是人類不當餵食影響生態的結果，如今恐怕只能靠天然演變的方法來解決。

陳貞志表示，野生動物族群控制是台灣生態大議題，不只獼猴，包括墾丁梅花鹿等，或外來種入侵後繁盛，都對生態造成衝擊。

陳貞志說，對於野生動物族群控制，是否要有更積極的人為介入手段，值得探討；否則只能透過自然演化，例如獼猴食物短缺後，可能死亡率增高、生育率下降，數量逐漸減少，但這個恢復正常的過程，可能需要數十年之久。

《中國時報》報導，陳貞志強調，全台灣從來沒有發生過「白猴」現象，甚至連全世界也沒有類似情況發生過，就屬壽山最嚴重，堪稱絕無僅有。推測是過去許多登山客喜歡餵食獼猴，導致獼猴數量激增，相比自然的野外環境足足多了近20倍，造成獼猴間緊張脫毛的現象，2017年時情況最為嚴重。

陳貞志表示，所幸在官方極力宣導不餵食野生動物，情況逐漸改善。但長期來看，也只能靠物競天擇、天然演變的方法來解決問題，恢復正常的時間可能需要數十年，人類不得不謹慎思考與野生動物的相處之道。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺