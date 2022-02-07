對習近平來說，解決「台灣問題」必不可缺，也是他「超鄧趕毛」的重要指標

國台辦發言人朱鳳蓮表態想訪台？陸委會表示歡迎？

中國國務院台灣辦公室發言人朱鳳蓮，在1月26日例行記者會上，回答有關台灣將本土語言列入中小學必修課的問題時表示，她是廣東梅州的客家人，她當場以客家話表示希望有機會訪問台灣，與桃園、新竹縣市客家鄉親面對面交流。

朱鳳蓮的發言引發不少的關注和討論。近年來，兩岸官方的交流已中斷多時，朱此番發言也讓外界思考，這是否是北京向台北傳達恢復兩岸交流的象徵？

對朱的「訪台意願」，台灣負責兩岸關係和中國事務的陸委會副主委兼發言人邱垂正於1月27日記者會上回應：「如果朱女士確實有意願來訪，歡迎朱女士在兩岸疫情趨緩後，能夠敞開心胸，放下不必要的政治框架，來台交流，陸委會也將善盡地主之誼，相信朱女士在台期間的親身體驗，一定會對台灣民眾的自由、民主、多元包容，開放的生活方式有更好的理解與認同。」

中共中央政治局常委汪洋警告「情勢嚴峻」

不過，就在朱鳳蓮看似釋出善意的前一日的1月25日，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋，出席於北京舉辦的「中共中央2022年對台工作會議」。中國官媒《新華社》報導，汪洋在會議中表示：「要深入貫徹落實不久前公布的『新時代黨解決台灣問題的總體方略』和黨中央對台工作決策部署，穩中求進、守正創新，堅決粉碎『台獨』分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。」

汪洋並強調：「2021年台海形勢嚴峻復雜，風險挑戰突出。各地區各部門認真貫徹落實黨中央決策部署，攻堅克難、砥礪奮進，有力塑造統一大勢，堅決開展涉台鬥爭，持續推動兩岸融合發展，付出了艱苦努力，取得了積極成效，成績值得肯定。」

汪洋說，「當前世界百年變局和世紀疫情交織疊加，台海方向不確定、不穩定性增多。既要增強歷史自信，看清祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊，又要樹牢底線思維，做好應對各種風險挑戰的思想準備和工作準備。」

汪洋表示：「要發揚鬥爭精神，堅決遏制『台獨』挑舋和外部勢力干涉，築牢反『獨』促統強大陣線。要秉持『兩岸一家親』理念，完善同台企台胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多便利條件。要支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設海峽兩岸融合發展示範區。」

據報導，這場於25日舉行的對台工作會議以視訊通話的方式召開，由中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持，除了上述提到的汪洋外，中共國務委員兼任外交部長王毅也有出席。此外，《霧谷晶策》彙整其他資料後發現，與對台事務有關的官員像是國台辦主任劉結一等人也有參與此場會議。

《多維新聞》1月27日的分析文章則點出此場會議的幾個「特別之處」。首先，2017年中共十九大以來，中共中央已經連續召開了五次會議，前四次對台會議，國台辦主任都會作工作報告，2018年作報告的是張志軍，2019年之後由劉結一作報告。但是今年劉結一雖有參與會議但並未做報告。

《多維新聞》分析，劉結一未作報告的原因，有部分人士猜測會議時間過短，因往年對台工作會議時間多為一至兩天。今年會議推測僅有半天，因為出席會議的楊潔篪與王毅，在同（25）日下午還要趕場陪同習近平會見國際奧委會主席巴赫，無法整天被綁在對台工作會議。馬上進入冬奧時間，外交層面的接待任務會很重，要一直持續到2月中上旬。

再者，《多維新聞》指出「新時代黨解決台灣問題總體方略」出現在今年對台工作會議不讓人意外，該「方略」一詞在去（2021）年11月第三份「歷史決議」中首次提出，之後《新華社》曾兩次引述「權威專家」解讀。《多維新聞》表示，有理由相信「新時代黨解決台灣問題總體方略」會在今（2022）年秋天舉辦的中共二十大的報告中有完整闡述。

最後，《多維新聞》提到，自1990年以來，中共最高領導人參與、召開過三次高階別的對台工作會議，據現有資料，總計舉行三次，分別是「江澤民時代」的1990 年12月的「全國對台工作會議」，以及1998年5月和「胡錦濤時代」2004年7月的「中共中央對台工作會議」，最近的一次距今也已有18年。

但是，2012年到現在，習近平時期中共中央未曾召開過如江、胡時期此類最高級別的對台會議。對此，《多維新聞》拋出數個想法：一、是因為習對台工作思想尚未完全形成？二、目前台海動盪不斷，北京對台策略引而不發？《多維新聞》說：「習本人對台海局勢仍在觀察中，第二個任期都即將結束，都不想輕易鬆口定調台海的『戰爭或和平』，待到關鍵時刻一錘定音。」

陸學者周志懷：中國需排除民進黨干擾、建構對台問題「新機制」

《中新社》於1月19日公布中國華東師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷的專訪。周指出：「2021年台海形勢複雜嚴峻與風險持續升高，主要原因為民進黨當局『反中謀獨』，圖謀改變兩岸同屬一個中國的台海現狀，美國拜登政府（the Biden administration）也發出的錯誤信號，進一步加劇台海局勢的緊張與對立。 」

周志懷認為，在民進黨當局操弄下，台灣「反中仇中」和「綠色恐怖」氣氛十分濃厚，嚴重衝擊台灣民眾在統獨問題上的公眾心理，進一步加劇兩岸民意對抗，從而成為台海緊張局勢難以緩解的深層次原因。