2022/02/03,
心理

什麼是「心理上豐富的人生」？

什麼是「心理上豐富的人生」？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

一個在心理上豐富的人，他在過去的一段時間，有很多生活的經歷令他不斷改變對生命的看法，其生命軌跡比一般人來得更傳奇。

最近正在為一個踏入最後階段的研究項目撰寫論文，主題是人生意義（meaning in life），也是一個我在心理學中主要發展的研究方向。在這裡想跟大家分享一下當中的得著。將學術知識連結大眾，將知識變得更有影響力，也是我的一個人生任務。

每個人都希望有一個好的人生（a good life），那在現代實證心理科學的基礎上，什麼是好的人生，而好的人生又是由什麼因素組成的？

在現代實驗心理科學中，我們猜想好的人生可由三個面向組成，分別是快樂人生（happy life）、有意義的人生（meaningful life）和在心理上豐富的人生（psychologically rich life）。在以下的段落中，讓我非常簡單地介紹這三種人生。

快樂人生，也就是在心理學中對主觀幸福感（subjective well-being, SWB）的敘述，包括對生活的滿意（life satisfaction），較多的正向情感（positive affect）和較少的負面情感（negative affect）。主觀幸福感覺主要來自一些很直觀的享樂刺激，例如有物質享受，吃到了很好吃的東西，住在高檔的酒店都是一些提高主觀幸福感的日常例子。所以，主觀幸福感高低在乎的因素都比較貼近享受和享樂，和金錢的多少、時間的多少、和是否有一個安定的生活等都有關係。

有意義的人生，則較和心理學上的心理幸福感（psychological well-being, PWB）接近。有意義的人生是有夢想有目標的人生，而這些夢想或目標一般都是利他（altruistic）和對社會、對他人有裨益的。人在有意義的人生上，會向著目標披荊斬棘地前進。有意義的人生未必會有在享樂上的快樂，因為大家都知識，追尋夢想的過程中充滿失敗及沮喪，而追逐夢想是需要一個人高度自律和放棄很多享樂。有意義的人生之所以帶來意義感，原因在於能貢獻社會，為社會帶來改變，成就更好的未來。

最後是在心理上豐富的人生，這種人生和你的人生經歷有關。一個在心理上豐富的人，他在過去的一段時間，有很多生活的經歷令他不斷改變對生命的看法（perspective changing life events），其生命軌跡比一般人來得更傳奇。例如一位單親媽媽在16歲生下小孩，在經濟困難的環境下，她過了五年非常難熬的日子，但正正是這段日子，他萌生了一個對照顧貧苦小孩的初創理念，在她的持續努力下，她終於在十年後成立了一個社會初創企業，生意並越做越大。未必每一種在心理上豐富的人生都必先經歷苦難，在心理上豐富的人生在於有豐富的人生體驗，你的生命並不刻板，而是充滿著許多刺激（正面或負面）和歷鍊。一個在南美洲流浪旅行的背包客我相信也正過著一個在心理上豐富的人生。

fkhxrdgzsvfr18q7hdccegl5apqgn2
Photo Credit: Depositphotos

快樂人生、有意義的人生及心理上豐富的人生組成好的人生，但是我們很大部分中都不會完全擁有這三種人生。一位成功的企業家可能覺得生活很快樂也很有意義，但他未必覺得在心理上感到豐富，因為他覺得他生活並沒有太多刺激，也沒有遇到太多能改變他人生看法的事物；一位在工作旅行中的年輕人在心理上十分豐富，因為每天都過得很有趣，但他可能覺得這樣的生活並不太有意義，由於也經常捉襟見肘，在實際生活中煩惱很多，所以也未必太快樂。

很久沒有更新貼文，對這裡的讀者感到抱歉，近一年來工作重心全放在研究上，打理這裡的時間也變得很少很少，但是這裡是不會停運的。新年新氣象，平台也正式轉了代表顏色，顏色撰擇並沒有太多故事，純粹是覺得好看就選了。在新一年，希望讀者們都身體健康。

你的人生是快樂？有意義？在心理上豐富？留言一齊交流交流吧。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者網頁

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。