什麼是「心理上豐富的人生」？

最近正在為一個踏入最後階段的研究項目撰寫論文，主題是人生意義（meaning in life），也是一個我在心理學中主要發展的研究方向。在這裡想跟大家分享一下當中的得著。將學術知識連結大眾，將知識變得更有影響力，也是我的一個人生任務。

每個人都希望有一個好的人生（a good life），那在現代實證心理科學的基礎上，什麼是好的人生，而好的人生又是由什麼因素組成的？

在現代實驗心理科學中，我們猜想好的人生可由三個面向組成，分別是快樂人生（happy life）、有意義的人生（meaningful life）和在心理上豐富的人生（psychologically rich life）。在以下的段落中，讓我非常簡單地介紹這三種人生。

快樂人生，也就是在心理學中對主觀幸福感（subjective well-being, SWB）的敘述，包括對生活的滿意（life satisfaction），較多的正向情感（positive affect）和較少的負面情感（negative affect）。主觀幸福感覺主要來自一些很直觀的享樂刺激，例如有物質享受，吃到了很好吃的東西，住在高檔的酒店都是一些提高主觀幸福感的日常例子。所以，主觀幸福感高低在乎的因素都比較貼近享受和享樂，和金錢的多少、時間的多少、和是否有一個安定的生活等都有關係。

有意義的人生，則較和心理學上的心理幸福感（psychological well-being, PWB）接近。有意義的人生是有夢想有目標的人生，而這些夢想或目標一般都是利他（altruistic）和對社會、對他人有裨益的。人在有意義的人生上，會向著目標披荊斬棘地前進。有意義的人生未必會有在享樂上的快樂，因為大家都知識，追尋夢想的過程中充滿失敗及沮喪，而追逐夢想是需要一個人高度自律和放棄很多享樂。有意義的人生之所以帶來意義感，原因在於能貢獻社會，為社會帶來改變，成就更好的未來。

最後是在心理上豐富的人生，這種人生和你的人生經歷有關。一個在心理上豐富的人，他在過去的一段時間，有很多生活的經歷令他不斷改變對生命的看法（perspective changing life events），其生命軌跡比一般人來得更傳奇。例如一位單親媽媽在16歲生下小孩，在經濟困難的環境下，她過了五年非常難熬的日子，但正正是這段日子，他萌生了一個對照顧貧苦小孩的初創理念，在她的持續努力下，她終於在十年後成立了一個社會初創企業，生意並越做越大。未必每一種在心理上豐富的人生都必先經歷苦難，在心理上豐富的人生在於有豐富的人生體驗，你的生命並不刻板，而是充滿著許多刺激（正面或負面）和歷鍊。一個在南美洲流浪旅行的背包客我相信也正過著一個在心理上豐富的人生。

Photo Credit: Depositphotos

快樂人生、有意義的人生及心理上豐富的人生組成好的人生，但是我們很大部分中都不會完全擁有這三種人生。一位成功的企業家可能覺得生活很快樂也很有意義，但他未必覺得在心理上感到豐富，因為他覺得他生活並沒有太多刺激，也沒有遇到太多能改變他人生看法的事物；一位在工作旅行中的年輕人在心理上十分豐富，因為每天都過得很有趣，但他可能覺得這樣的生活並不太有意義，由於也經常捉襟見肘，在實際生活中煩惱很多，所以也未必太快樂。

很久沒有更新貼文，對這裡的讀者感到抱歉，近一年來工作重心全放在研究上，打理這裡的時間也變得很少很少，但是這裡是不會停運的。新年新氣象，平台也正式轉了代表顏色，顏色撰擇並沒有太多故事，純粹是覺得好看就選了。在新一年，希望讀者們都身體健康。

你的人生是快樂？有意義？在心理上豐富？留言一齊交流交流吧。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者網頁。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！