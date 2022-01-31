5小時史詩級逆轉勝：納達爾澳網奪冠，網球大滿貫21冠前無古人

西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）於昨（30）日在澳洲網球公開賽，對上俄羅斯勁敵梅迪維夫（Daniil Medvedev），雙方激戰戰5盤，最終納達爾以2比6、6比7（5比7）、6比4、6比4、7比5，奪得冠軍，拿下21座大滿貫金盃。

納達爾後來居上成功奪冠

《聯合報》報導指出，首盤雙方陷入僵局，在1比2時梅迪維夫拿下連拿5局，取得首戰領先；第2盤，納達爾雖然率先破發成功，但無法把握「盤末點」機會，讓比賽延長到搶7，最終讓梅迪維夫以7:6拿下第2盤，盤數2:0取得絕對領先。

第3盤，納達爾在陷入絕對落後情況下，於關鍵第9局成功破發，化解危機，以6比4取得該盤勝利；第4盤，梅迪維夫因為受傷申請暫停，暫停結束後他成功回破，但是納達爾靠著穿越球，進而以6比4拿下該盤扳平盤數。

第5盤，梅德維夫首開局又被逼出破發，後來瓦解後，納達爾又再度將領先擴大到4比2，最終在第12局連續取得4分拿下勝利。

納達爾獲得21大滿貫，成為男子網球史上第1人

《中央社》報導指出，納達爾與「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），還有球王喬科維奇（Novak Djokovic）是網球界的「3大天王」。他們各自保有20座大滿貫冠軍的紀錄，現在納達爾拿到21座大滿貫金盃，成為男子網球史上第1人。

報導稱，細數納達爾生涯奪冠紀錄，其中法國網球公開賽13次；美國網球公開賽4次，再加上澳網公開賽、溫布頓錦標賽，各自封王2次，一共21次大滿貫金盃。另外在女子網球上，則是以澳洲傳奇寇特（Margaret Court）擁有史上最多的24座大滿貫后冠。

《自由體育》報導指出，費德勒在得知納達爾突破紀錄後表示，自己由衷發自內心祝福納達爾，他在社群媒體上說：「幾個月前，我們開玩笑說兩人都拄著拐杖。太棒了。永遠不要低估一個偉大的冠軍。」

費德勒還表示，能跟納德爾在同一個年代競爭，感到光榮。他強調，未來納達爾將取得更多成就，此時此刻請盡情享受這個冠軍。

另外，因為未打疫苗被驅逐離境無法參與本次澳網的球王喬科維奇也在社群媒體上道賀，強調納達爾是了不起的成就，再次展現令人印象深刻的奮戰精神。

Now with the right @DaniilMedwed tagged! You put up one hell of a fight today and I know you will have many more Grand Slam wins in your future 👏💪 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範