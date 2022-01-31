2022/01/31,
健康

本土個案新增17例；台北市未升2.5級，2月1日起「勸導」電影廳內民眾禁飲食

本土個案新增17例；台北市未升2.5級，2月1日起「勸導」電影廳內民眾禁飲食
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我們想讓你知道的是

新增55例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及38例境外移入；確診個案中無新增死亡。另外，台北市宣布電影院自明（1）日起影廳內禁止飲食，由於疫情警戒並未升級，該措施仍屬勸導性質目前沒有罰則。

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增55例COVID-19確定病例（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），分別為17例本土個案及38例境外移入（20例為航班落地採檢陽性）；確診個案中無新增死亡。另外，台北市宣布電影院自明（1）日起影廳內禁止飲食，由於疫情警戒並未升級，該措施仍屬勸導性質，未有罰則。

今日新增本土個案為17例

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲；新增境外移入個案為26例男性、12例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國（19例）、中國（2例）、厄瓜多、日本、巴拿馬、比利時、韓國、越南及沙烏地阿拉伯各1例移入；另10例調查中。

指揮中心發言人莊人祥表示，除了桃園案例之外，今日的本土個案中，高雄有9例，其中高雄港相關有5例、礁溪長榮高雄幼兒園有3例，另1例是10多歲男感染源不明。台北市部分有1例，和圓山廚師染疫房仲兄相關的補習班。

指揮中心統計，截至目前國內累計567萬3543例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中1萬8790例確診，分別為3671例境外移入，1萬5065例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計851死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

台北市疫情警戒未升2.5級，2月1日起勸導電影廳內民眾禁飲食

由於疫情嚴峻，台北市政府今日宣布電影院自明（1）日起影廳內禁止飲食，觀光傳播局呼籲各電影院除販售飲食，允許觀眾可以在影廳外等待時食用，也請業者勸導觀眾禁止在影廳內食用。

觀傳局表示，目前針對疫情警戒並未升級，明日起將對影廳內勸導民眾禁止飲食，餐飲部分仍可販賣飲食，民眾在影廳外等待時可以吃東西，但進入影廳內看電影時呼籲民眾禁止飲食，不可吃東西。

觀傳局指出，近日仍有不明感染源之確診個案，顯示疫情仍在嚴峻當中，對影城的觀影措施調整仍屬勸導性質，除了保護入場觀影的民眾，也避免對影城營運造成影響，市府加強防疫措施，希望業者能體恤諒解，仍請業者對民眾多加勸導。

針對罰則部分，觀傳局補充，因目前市府措施仍屬勸導性質、未有罰則，希望民眾、業者能共體時艱，度過嚴峻疫情。

另外，新北市衛生局也指出，1月29日感染源發燒，30日往醫院採檢，PCR陽性、Ct值22.8，已經收治專責病房隔離治療。該案1月25日曾搭乘捷運、火車轉乘到台中，隔日再搭乘火車去高雄。中央疫情指揮中心今天下午將該案轉列高雄市個案。

而桃園疫情的情況，桃園市市場鄭文燦指出，亞旭電腦今日增加1位，還有某物流公司1名員工確診，而農家樂小吃店群聚感染新增2位，累計至今已達到9位，老闆娘與老闆採檢皆陰性。此外，幼兒園有新增2例匡列確診，分別為保母與保母的兒子，累計共25位。

鄭文燦表示，2月1日（初一）、2日（初二）中路運動公園、中壢中正公園社區採檢站仍分別開設1天提供服務；2月3日（初三）起則增加至8處採檢站，民眾若有採檢需求，可前往採檢。鄭市長也提醒，春節期間若民眾居家快篩呈現陽性，請先撥打1922或與市府衛生局聯絡進行後續安排，勿自行前往社區採檢站。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範


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