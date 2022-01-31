2022/01/31,
社會

北部鬧「蛋荒」：中央部會動起來穩定供給，抓蛋商不當囤積哄抬

北部鬧「蛋荒」：中央部會動起來穩定供給，抓蛋商不當囤積哄抬
Photo Credit: 中央社

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受到疫情、禽流感等影響，過年期間北部地區發生「無蛋可買」的情況，農委會成立調度平台釋放庫存雞蛋，而為稽查不法，法務部於昨（30）日偕同經濟部、財政部、公平交易委員會等部會，針對北部2家蛋商進行稽查，杜絕不法。

受到疫情、禽流感等影響，過年期間北部地區發生「一蛋難求」的情況，為了穩定雞蛋的供給，農委會主委陳吉仲強調，將成立調度平台釋放庫存雞蛋，而為稽查不法，法務部於昨（30）日偕同經濟部、財政部、公平交易委員會等部會，針對北部2家蛋商進行稽查。

年節期間國內出現「雞蛋荒」，北部最嚴重

《中央社》報導指出，年節將至，雞蛋的需求大幅上升，再加上近來日夜溫差大、原物料上漲等諸多原因，雞蛋供給大幅下降，因此出現雞蛋荒。為此農委會於1月28日臨時舉行「農委會全力調度雞蛋 確保民眾年節需求」記者會。

陳吉仲於會中強調，1月28至31日（除夕）是國人採買年貨高峰，目前台灣有3200萬隻蛋雞，每日產出2100萬顆雞蛋，為了因應年節需求，將增加10%，補足100萬到200萬顆。

他還說，農委會已經成立調度平台，協調國內主要業者以及食品加工平台，以每天4000箱，每箱200顆，一共80萬顆的規模，釋出庫存增加傳統市場的門市銷售。

陳吉仲重申，近來天氣變化大，雞蛋供給趨緩，如果春節以後氣溫轉暖，雞蛋產量增加，可以緩解缺蛋情況；但是以防萬一農委會預計從國外發配調度，相關作業已經開始準備。

陳吉仲說，禽流感盛行也是原因之一，目前農委會統計5場蛋雞場發生疫情，以1場平均2萬隻，共10萬隻，影響一天減產10萬顆。他強調數據顯示，雞蛋日產減少多達100萬到200萬顆，因此禽流感不是主要原因。

今（31）日新北市長侯友宜被問及雞蛋荒一事，他向《聯合報》表示，早上到市場視察，攤販告訴他，本來有一小批雞蛋，但是民眾排了半小時的隊伍後，就賣完了，目前還是缺貨還要等行口來補。

侯友宜喊話，現在規定有買雞蛋有限量，而民眾買不到蛋會有挫折感。他呼籲中央政府要在春節前做好供需調整，他強調，蛋價已經比平常上升1成多，會造成民生用途困難，政府必須做得更好。

為何開始缺蛋荒？產業界認為疫情、禽流感影響大

蛋雞業者向《經濟日報》分析，疫情造成國際原物料大漲，導致飼養成本大增，再加上去（2021）年疫情高峰，餐廳遭禁止內用，連帶使雞蛋滯銷，價格崩跌，為了止血業者才大量淘汰蛋雞。

業者強調，等到去年10月疫情穩定，蛋價開始回升，想要再重新養蛋雞時，才發現已經無雞可買。他說，目前種雞、雛雞都出現缺口，又加上秋冬的禽流感擴散，才出現蛋荒。中部某產業界人士也指出，禽流感嚴重對小型蛋雞場來說是致命打擊。

為了防範並且釐清「蛋商」有無乘機哄抬價格或囤積而不應市銷售等情形，法務部表示將成立跨部會「物價聯合稽查小組」於1月30日，立即針對北部2家蛋商進行現場稽查。

此次稽查之業者為臺北市及新北市等北部地區雞蛋供應商，由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成之跨部會聯合稽查小組，即時啟動本次現場稽查。

法務部強調，除了當場要求業者說明去年至今之雞蛋配銷情形、價量變化及短缺原因，並請業者提供佐證資料，以釐清中、上游供應商有無囤積而不應市銷售或不合理漲價等情形，法務部重申俾嚴加查處，以杜不法。

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責任編輯：莊貿捷
核好編輯：楊士範


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