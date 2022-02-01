中國的農曆節氣未盡適於台灣，未來農曆春節「年味」只會日益淡薄

文：陳文瀾

數十年來，台灣農曆春節的「年味」，已愈來愈淡薄。若非武漢肺炎疫情仍未見止歇，國人不再熱衷出國「過年」，否則「年味」將「蒸發」得更加迅速。可以確定的是，從現在到2032年，農曆春節的節慶感仍將逐年下降，愈來愈像是純休假的「黃金周」。

是否廢農曆年正反方在拉鋸

每逢農曆春節，必定有人以日本為例，呼籲政府「下修春節休假節日，與世界秩序接軌」。否則，從西曆新年到農曆新年，短則半個月，長則約一個半月，大多數國家已進入新的年度，台灣卻仍然停留在上個年度，時序錯亂、人心浮動；而春節休假節日短則六日，長則近十日，嚴重影響經濟的國際競爭力，更是台灣現代化的絆腳石。

反對者主張，農曆春節是傳統文化的重要一環，且許多自雇者、自由工作者、社會新鮮人，與若干中小企業的員工，除了農曆春節，根本沒有長假可休，且農曆春節是餐飲業、觀光業的重要檔期，何必下修春節休假日數，為難普羅大眾。

其實，國人對曆法存在眾多誤解，因誤解而導致偏執、爭執。例如，農曆並非陰曆（lunar calendar），而是陰陽混合曆，如24節氣，便是根據太陽的方位來計算；因此，清明節、冬至雖是農曆的節日，每年在西曆的日期，相差不到一、兩日，不像春節在西曆上的日期，可相差約一個月。

曆法一直在改變，並非寂然不動

在科學史領域，曆法研究因牽扯政治、文化因素，是最困難、最龐雜的主題之一；其中，關於農曆的討論，最容易引發對立。不過，可以確定的是，農曆屢次更迭、「因時制宜」，不同時代的節日也有所差異，也曾參考印度、歐洲、阿拉伯國家的曆法，連古人都不守舊，今人實無捍衛傳統之必要。

其實，不獨春節如此，農曆節日存在感愈來愈低，已是不可逆的趨勢。除了春節、清明節、冬至，尚有存在感的農曆節日，僅存端午節、中秋節，與道教眾多神明的誕辰等，前兩者若非被納為國定假日，節慶味必將如元宵節、春分、秋分般快速散逸。

然而，當台灣社會的主流曆法，從農曆轉換為西曆時，許多農曆的習慣逐漸式微，初期也有人感嘆、哀鳴，但完全消失後，除了歷史學家，無人再有記憶。例如，西曆以周，為日、月的中間單位，但農曆卻以旬（十天）為中間單位；在日治時代，台灣雜誌多為旬刊，今日已不復見。

雖然，國人不再以旬為作息的時間單位，但旬仍保留在台灣社會的日常語言中，如一個月的第一、二、三個十天，為上旬、中旬、下旬。若干農曆的語彙，如元旦、守歲，已被挪用至西曆，若非歷史研究者，壓根無感。在漢文中，旦有多重涵義，其中一義指「首日」，每個月的第一天稱月旦，每年的第一天，則稱為元旦、歲旦；當下，國人跨年、守歲，跨的都是新曆年，而非舊曆年。

中國中原的農曆節氣未盡適於台灣

況且，因農曆以中國中原地帶為天文觀察基地，而台灣經度、緯度、地理環境、天文圖像，皆與中原地帶大不相同，農村農事雖仍依循農曆節氣，但農民自有一套修正機制，故有人編纂台灣版的農民曆，但乏人問津。

除此，在昔日的台灣社會，農曆最重要的功能之一，在於命理，與預告吉凶。只是，隨著星座學、塔羅牌勃興，農曆的命理版圖已大幅萎縮，除了生子、搬家，罕有青年世代再翻閱農民曆。

1872年，日本捨棄與農曆系出同源的天保暦，全面採用西曆，農曆春節不再放假。但因民眾不適應，此後大多數日本曆書，皆天保暦、西曆兩者並陳，一如今日台灣的日曆、周曆、月曆般；直到1909年，日本曆書才停止備註天保暦。

少人提及的是，日本的國定假日中，雖不再有農曆春節，其他農曆節日也不放假，迄今仍保留了春分、秋分兩個農曆節日。在1895年後，台灣進入日治時代，日本政府也在台灣推動西曆，但並未強制，一般人到了農曆春節，仍自動放假；直到1909年，日本政府禁止清帝國曆書進口，並在台灣各地，發起「廢舊正月」活動。

此後，舊曆春節雖非假日，仍得上班、上課，但多數人陽奉陰違，想方設法請假。當時，在台灣人眼裡，西曆新年是「日本人的新年」，農曆春節才是「台灣人的新年」，農曆春節自主放假、慶祝，正是對抗日本政府的一環。

1945年後，中國國民黨政府接收台灣，農曆除夕到正月初三被定為國定假日，70餘年來未曾更改。下修農曆春節休假日數，有不少反對者是中國國民黨的支持者，他們認為此舉，目的在加速「去中國化」；他們不知，在20世紀20年代，蔣介石主導的中國國民黨，曾仿效日本，試圖在中國，取消農曆春節放假，後因阻力過鉅，且爆發中日戰爭，最終功敗垂成。

也曾長期使用農曆的韓國，農曆春節依然是國定假日，雖只放除夕到正月初二，若前後適逢星期六、日，則可串聯成五日的長假。除了農曆春節，韓國法定的農曆假日，還有佛誕節（農曆4月8日）、中秋節；中秋節亦放三天假，是下半年最重要的長假。

至於中國，農曆春節、清明節、端午節、中秋節，依然是法定的「公共假期」，2022年農曆春節放假日與台灣相同，皆為九天。但每年10月1日，中國為慶祝國慶，一連放假一星期，若前後適逢星期六、日，連假即可長達九天，被稱為「黃金周」，歡樂程度較農曆春節，有過之而無不及。

要考慮受薪階級的想法

台灣大多數受薪階級不一定在意農曆春節的節慶感濃淡，節慶感愈淡，代表愈來愈多人選擇自己的度假方式，不再從眾、因循舊習；但農曆春節可能是他們一年中最長的有薪假，若下修農曆春節休假日數，等同剝奪其有薪假，自然不樂意。