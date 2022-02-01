北韓1個月試射7次飛彈，外界解讀火星12型彈道飛彈已進入實戰部署

（中央社）北韓於1月30日試射的飛彈可能是自2017年以來威力最強大，這也是北韓1個月內第7次發射飛彈。南韓軍方警告，下一次可能是核試驗與試射長程彈道飛彈。

《法新社》報導，平壤過去從未在一個月內試射這麼多次飛彈，而金正恩政權上週也揚言，可能會重啟中止近5年的核試驗及洲際彈道飛彈（ICBM）試射等活動。

隨著與美國的和平談判陷入僵局，北韓益發強化領導人金正恩要讓武裝部隊現代化的誓言，儘管受到國際制裁，仍要展現平壤的軍事實力。

南韓1月30日表示，北韓似乎正遵循與2017年「類似的模式」，當時半島緊張局勢達臨界點。南韓同時示警北韓可能很快會重啟核試驗及試射洲際彈道飛彈。

在國家安全保障會議（National Security Council）緊急開會後，南韓總統文在寅（Moon Jae-in）發表聲明說：「北韓已接近破壞試射中止聲明的程度。」

#NorthKorea may have just tested it's first Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM) since 2017!



Reported lofted trajectory similar to the 2000km apogee & 700km flown first successful Hwasong-12 IRBM test in May 2017 (below)https://t.co/L2R9wVXu8S pic.twitter.com/v1uCYtBuOn — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) January 30, 2022

南韓軍方1月30日表示，偵測到一枚中程彈道飛彈向東朝東海發射，這次彈道飛彈是以「高飛軌道」發射。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天試射的彈道飛彈，估計最高高度約2000公里、飛行時間半小時、飛行距離約800公里。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）分析家鄧普西（Joseph Dempsey）在推特上寫道，這顯示平壤可能已試射「自 2017年以來的第一枚中遠程彈道飛彈（IRBM）」。

北韓上一次試射類似飛彈，是在2017年5月試射火星-12型彈道飛彈（Hwasong-12），最高高度約2111公里、飛行距離約787公里。

專家當時表示，上述高度意味飛彈是以高角度彈道發射，這會使飛彈橫向飛行距離減少，但如果是以標準彈道發射，射程至少可達4500公里，而關島距離北韓僅3000多公里。

北韓證實試射火星-12型飛彈，國際解讀：已量產並進入實戰部署

北韓官媒《中央通信社》（KCNA）1月31日宣布30日試射火星12型中遠程彈道飛彈，多家日媒解讀，這暗示北韓已量產火星12型彈道飛彈，並進入實戰部署階段。

《日本時事通信社》報導，北韓30日試射彈道飛彈後，日本、美國及南韓都偵測到試射的是中遠程彈道飛彈；北韓中央通信社1月31日聲稱，北韓國防科學院與第2經濟委員會等單位，30日共同實施中遠程彈道飛彈火星12型試射實驗。

《北韓中央通信社》報導指出，試射目的在於驗證火星12型武器系統的準確性、安全性及運用效果。

《北韓中央通信社》報導觸及試射實驗指出，這次是隨機從生產部署的地對地中遠程彈道飛彈火星12型抽樣進行檢查，目的是驗證整體武器系統的良率

《時事通信社》解讀，北韓似在暗示已量產火星12型，並進入實戰部署。

不只《時事通信社》如此解讀，《產經新聞》報導也指出，北韓《中央通信社》報導強調火星12型已來到實戰部署階段。

北韓近期還暗示可能毀棄2018年起停止核實驗與洲際彈道飛彈（ICBM）的宣示，這次試射射程涵蓋關島與駐日美軍基地的彈道飛彈，更進一步給外界「毀約」印象，敲打美國拜登政府用意至明。

日本經濟新聞也做同樣解讀，由於北韓方面主張這次是針對飛彈的量產型做「驗收射擊」，暗示火星12型已來到實戰部署階段。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

北韓試射飛彈後，各方政要反應

《聯合報》報導，南韓總統文在寅於1月31日上午召開國家安全保障會議（NSC）緊急全體會議，譴責北韓試射中長程彈道飛彈違反聯合國安理會決議，並稱北韓似乎離恢復試射洲際彈道飛彈更近一步。他說，北韓本月試射多枚飛彈令人想起2017年的緊張局勢。北韓當時進行多次核試及試射飛彈，有些飛彈甚至飛越日本上空落入日本海（南韓稱東海）。

南韓國家安全保障會議也譴責北韓試射是對國際和平的挑戰。南韓先前對於北韓試射通常表示「強烈遺憾」，這次措辭更強烈。

日本首相岸田文雄30日說，「北韓試射飛彈違反聯合國安理會決議，強烈予以譴責」。日本政府已透過駐北京大使向北韓提出嚴重抗議。

美國印太司令部30日發表聲明指出：「美國譴責這些行動，並呼籲北韓避免採取進一步破壞穩定的行動。」

美國國務院發言人表示，北韓試射飛彈顯示，其非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫構成威脅，呼籲北韓進行「持續且實質性」對話。

北韓本次試射時間點距離北京冬奧開幕不到一周。南韓智庫外交政策和國家安全研究所研究員楊旭（音譯）表示：「（北韓領導人）金正恩似乎在增加飛彈試射，爭取在北京冬奧前，針對制裁問題對華府和北京施壓。」

南韓首爾梨花女子大學國際研究教授伊斯利表示，北韓試射目標似乎是使北韓軍隊現代化，在接下來多個重大節慶前增加民族自豪感，並在北韓努力應對制裁和疫情封鎖導致的經濟危機，傳遞北韓強大的訊息。

伊斯利說：「金氏政權聽聞外界討論北韓國內疲弱，見到南韓實力日益強大。金正恩因此希望提醒華府和首爾，試圖推翻金氏政權代價過高。」

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航