《紐約時報》7位數美元收購全球爆紅猜字遊戲Wordle，推出4個月每天吸引數百萬人上網解謎

（中央社）《紐約時報》今（1）天宣布收購迅速爆紅的網路遊戲Wordle，雖未披露確切數目，但承認以「7位數」美元的價格買下這個推出4個月就引發全球百萬人潮搶玩的遊戲。

《法新社》報導，Wordle是旅居美國紐約的英籍工程師沃德爾（Josh Wardle）創造的猜字遊戲，每天只出一題，且只有6次機會來猜一個由5個字母組成的英文字。

PhotoCredit:電腦玩物

據《紐約時報》指出，去（2021）年10月推出的Wordle在11月初時還只有90個玩家，今（2022）年1月初成長到30多萬，目前則是每天有數百萬人上網解謎。

遊戲原創人沃德爾原本不想透過廣告或訂閱來從中獲利，但最後決定將這款遊戲賣給紐時。

《紐約時報》表示，Wordle會繼續免費供玩家動動腦，也不會做出任何變動。

《紐約時報》一直想讓產品更多樣化，除了最新的Wordle，之前也以特殊訂閱方式提供填字遊戲等娛樂，訂閱人數已於去年12月突破100萬大關。目前其他與新聞無直接關聯的產品還包括NYT Cooking和語音朗讀平台Audm，這類產品占紐時2021年頭9個月營業額的11%。

Wordle玩家遭爆雷

網路遊戲Wordle近期在全球颳起「每日一字」旋風，推特於1月26日將一個機器人帳號停權，原因是該帳號在有關Wordle猜題情況的推文下方洩露隔天的猜字謎底，破壞玩家興致。

推特（Twitter）帳號@wordlinator似乎決心奪走玩家的猜字樂趣，竟在民眾發布自身猜題情況的推文下自動留言：「你知道嗎？人們才不在乎你平庸的興奮（消遣活動）。該給你上一課了，明天的字是⋯⋯。」並附上隔日謎底。



Photo Credit:Twitter截圖

推特一名發言人告訴《法新社》，帳號@wordlinator發送未經請求的@標記，違反推特規則和自動化規則（Automation Rules）而被停權。

推特並表示，不會容忍使用者利用其平台騷擾其他用戶。推特政策也指出，發送未經請求、激進或大量標記、回覆、私訊的行為，有必要將該帳號停權，或刪除有疑慮帳號。

Wordle玩家每天有6次猜出當天單字的機會，且Wordle非手機應用程式，只能在網路瀏覽器上使用。

這一遊戲迅速流行起來，部分原因在於玩家能夠以綠色、黃色、灰色方格所代表的猜題情況，在社群媒體上交流自己的推理功力。

推特帳號@wordlinator背後的人很可能是透過查看Wordle網頁原始碼，輕易找到接下來的猜字謎底。

對於這個帳號到處暴雷，一名推特用戶發文說：「（@wordlinator）到底是怎樣病態、扭曲的人，才會如此討厭看到人們享受無傷大雅的活動，以至於跑去破解Wordle？」

各式各樣的Wordle

除了英文拼字Wordle之外，在這款遊戲傳入華人社群後，更是演化出注音版、成語版，滿足不想使用英文進行解謎的群眾，但你以為中文版就會比較簡單嗎？這就大錯特錯了。

以注音版為例，介面的確是親民許多，讓家中長輩也能輕鬆上手，但實際遊玩就會發現，與英文版單一字詞不同，注音可以是兩到三個字組成，因此增加了更多不同排列組合，難度也隨之上升。

Photo Credit: 注音版本Wordle

成語版更是複雜，每個格子的漢字、聲母、韻母、聲調，都有獨立的顏色指示，況且還要組合成一個有意義的成語字詞。因此如果對於自己的國學常識有足夠的信心，可以嘗試來挑戰自己的中文與邏輯能力。

Photo Credit: 成語版本Wordle

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航