立陶宛蘭姆酒12間酒廠上架不到1小時即完售，售價爭議不影響民眾買氣

（中央社）台酒購入遭中國拒收立陶宛2萬400瓶深色蘭姆酒，繼日前全家預購秒殺後，2月1日大年初一台酒12間觀光酒廠上午9時30分開賣，不到1小時就完售。台酒董事長丁彥哲表示，為了讓更多人擁有，現場每人限購1瓶。

丁彥哲今（1）天接受中央社記者訪問時表示，今天大年初一12間觀光酒廠一大早就吸引民眾大排長龍，現場以發號碼牌的方式，每人限量一瓶，上架開賣不到一小時，都已經完售，「台灣鄉親真的很可愛，說要用新台幣給他下架」。

丁彥哲說，原本預計首批年前趕工出貨6000瓶，配送到全省既有的各大通路，也已趕在年前配送完成，並且在包材廠全力支援下增加到9000多瓶；丁彥哲說，他也要求團體大宗訂單延到年後交貨，優先讓民眾購買，至於剩下的近萬瓶將在年後配送到各大通路，民眾屆時可在各通路購買。

由於深色蘭姆酒二波上架均造成熱銷，台酒將進一步評估長期合作的新商機，丁彥哲表示，原本就有在接洽，短期單批次的銷售跟長期合作是不同的，市場反應度外也要進一步進行新品項及通路等的評估，已經請對方提供更多主力產品資訊。

立陶宛MV Group Production（MV公司）生產的2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒，原訂銷往中國，後因立國與台灣深化關係並互設辦事處，去年12月突遭中方拒收而漂流海上；台酒公司1月3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣，18日晚間運抵基隆港。

Photo Credit: 中央社

網友爆出台售價偏高，台酒副總：只怕不夠賣

立陶宛深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒全數購入在台銷售，每瓶售價新台幣600元遭網友質疑太貴；台酒反駁，同款酒品在新加坡、香港、歐盟售價都更高，訂價絕對合理，「不怕賣不出，只怕不夠賣」。

立陶宛MV Group Production（MV公司）生產的2萬400瓶深色蘭姆酒，每瓶售價600元，遭網友質疑賣太貴，同款蘭姆酒在中國電商平台花人民幣31元至38元（換算約新台幣136元至166元）就能買到。

對此，台酒公司副總廖志堅於接受中央社記者電訪時表示，計入酒品從中國寧波轉送台灣的運費、關稅、酒稅，加上重新包裝的材料及人工成本，訂價600元，事實上利潤只賺了一點，並不高。

廖志堅指出，同款深色蘭姆酒，在歐盟國家售價是667元，新加坡是720元，香港光500ml裝、容量比台灣版700ml更少售價就達740元，且此次酒品進口光酒稅就不止100多元，「不知道中國為何能賣這麼便宜？」

對於到底有沒有賣貴，廖志堅說，大家可自行對比各地區售價來評斷；目前該批蘭姆酒詢問度很高，不少民眾打電話表示想購買，總統府、外交部及多個中央部會，還有民間單位如飯店等也都有洽詢，「不怕賣不出，只怕不夠賣。」

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航