蕭敬騰登中國春晚參與統戰歌曲〈我們同唱一首歌〉，「回家看看」與「長江、黃河滋養說」言論惹議

蕭敬騰登中國春晚，爭議言論頻發

中國春晚在昨（1/31）天晚上落幕，每年登上央視春晚的台灣藝人的言行都會被外界仔細檢視，今年也不例外。而此次被推上輿論浪尖的是蕭敬騰的「回家說」與「長江、黃河滋養說」，但在這些爭議言論前，蕭敬騰、方文山等人，就與中國中央廣播電視總台旗下單位「看台海」合作，推出統戰歌曲〈我們同唱一首歌〉。

《ETtoday新聞雲》報導，蕭敬騰在央視1月29日公開的訪問影片中，表示很開心能夠再站上春晚的舞台，「然後陪著大家過年，在這邊給大家拜年、給大家祝福，我覺得就是一件很幸福、很驕傲的事情。」

在被問到這次會表演什麼的時候？蕭敬騰賣關子說不想先爆雷，但會是一首富有正能量和朝氣的歌曲，還說道：「相信有很多在台灣的朋友都很想念自己的家鄉，所以如果聽到這個歌，有機會一定要回來自己的家看一看。」最後用閩南語獻上新年祝福。

蕭敬騰日前參與歌曲〈我們同唱一首歌〉，合作歐陽娜娜、陳立農等人，該曲歌詞還是周杰倫的御用作詞人方文山所寫，內容提及了「落葉歸根是唐山」、「海峽兩岸從來是一家」、「祖譜有你我的名」，MV也特意拍攝了福建與北港的媽祖隔海遙望。



Photo Credit: 截圖自微博

上述訪談內容在29日公開後，馬上引起台灣許多網友的反彈，紛紛批評「舔共」、「人民幣真香」、「我的家就在台灣」，但在央視除夕夜公布的訪談中，發現蕭敬騰的訪談還有後續，而他在後續的片段中更說道，「因為大家一直以來都被黃河長江滋養，就像我們的血脈一樣，像我們靈魂深處的一個支流，永遠都很澎湃」。

網紅館長、基進黨陳子瑜開砲

「回家說」與「長江、黃河滋養說」等訪談內容傳回台灣後，引起台灣不少人的反彈情緒，《新頭殼》報導，台灣基進新聞部副主任陳子瑜大酸，黃河長江是全球污染最嚴重的河流，感謝蕭敬騰示範什麼叫做舔共舔到腦殘。

陳子瑜表示，早在2008年，長江的廢水流入量就已是全中國之首，超過210億噸，佔總量的30%，其中的70%為工業廢水。

陳子瑜提到，《瞭望》新聞週刊在2020年曾提到，長江流域抗生素濃度偏高，水生態系統受到破壞；長江三角洲約40%孕婦尿液中檢出抗生素，近80%兒童尿液中檢出獸用抗生素，而且部分檢出抗生素已在臨床中禁用，有可能嚴重損害人體免疫力。

而在2019年，中國生態環境部黃河流域生態環境監督管理局副局長連煜指出，黃河水資源開發使用率達80%以上，枯水期更可達85%以上，遠超過一般河流開發利用的警戒水準。

《TVBS新聞網》報導，網紅「館長」陳之漢也跳出來痛批，人民幣很香，但賺錢有數、尊嚴要顧，實在不解以蕭敬騰的身價，有必要講出那些話。

對於有人認為，是因為在中國不得不這樣說，館長則回擊，蕭敬騰身價2、30億，「他有缺那些錢嗎？」這輩子在台灣整天開開心心唱歌，還是會有收入，根本不用煩惱錢的問題，「如果今天很重視台灣，認為台灣是一個主權獨立的國家，這種話真的聽不下去；若是西瓜偎大邊或會護航的鐵粉 ，可能就不會覺得怎麼樣。」

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航