Podcast相關詞彙介紹：Broadcast、Unicast、Multicast有什麼不同？

Podcast是什麼？

Podcast（台灣、香港直接稱podcast，在大陸則是稱為播客）是一種數位媒體，其名稱主要源自於iPod + broadcast的組合。簡言之，podcast即是一種純聲音的有聲節目。即使是podcast也可以有影像，但還是會將其定義為純聲節目。

Digital 數位的

Media 媒體

Podcast的特色

Podcast又稱網路節目，與傳統廣播不同的是，podcast可以在任何地方、時間收聽，甚至可以不受限於網路的區域限制，且主題跟內容尺度都相當的廣泛而不受限制。

更令其突出的是收聽podcast的時候，不需受限於收聽的平台跟方式，podcast的播送平台有多方的選擇，且只需要用手機APP即可下載到手機收聽，並不需要像傳統電台一樣，只能在節目的播出當下收聽。

Podcast的主題有相當多種，包括最常見的財經、娛樂、音樂、愛情等大眾會感興趣的話題，聽眾可以在各個收聽平台瀏覽並選擇自己想聽的節目，可以說是非常自由、不受拘束的節目形式。

錄製podcast也在近幾年成為一股潮流，因為錄製過程不需要繁瑣的步驟，只要有設備，人人都可以錄製跟上架自己的podcast節目。

Online 網路的

Limitation 限制

Region 區域

Podcast的形式

Podcast的形式主要分成單人講述跟多人訪談聊天為主，單人講述即是由單人錄製，與觀眾進行單向互動的podcast形式。因為觀眾收聽的是提早錄製好的podcast節目，所以不能像傳統電台一樣有所謂call-in的互動環節。

而許多錄製podcast的人怕尷尬，也常常會邀請朋友或是嘉賓上自己的節目，或是節目本身就是以雙人至多人聊天的錄製形式，這種模式通常會是許多人聚在一起聊天或是以訪談的方式錄製。

Interview 訪談；訪問

Interaction 互動

Guest 嘉賓

其他podcast相關詞彙介紹

Broadcast 廣播

Broadcast 作動詞有播送的意思，作為名詞則有廣播的意思，意即傳統模式的廣播。Broadcast主要是利用電子通訊技術傳送聲音、影像、影片等資訊內容給公眾的行為，屬於傳播媒體的範疇，相較podcast，傳統廣播的播送方式會受到信號及播放時間等因素而影響收聽。但同時也比podcast多了可以讓觀眾與主持人互動的環節，因為節目是現場直播。

Radio 電台；廣播節目

想到radio這個單字時，通常會直接聯想到錄音機，但radio這個單字也有電台；廣播節目的意思。通常電台節目都會說自己的電台是FM（數字），這個FM是frequency modulation的縮寫，意思是頻率調制，也就是所謂的調頻，即是利用頻率變化來承載信息的一種調制方式。

另外AM則是調幅電波amplitude modulation的縮寫，因屬於中波段，所以聲音品質較差。在台灣常見的電台節目包括中廣音樂網的iRadio（FM 96.3）、亞洲電台的魅力亞洲（FM 92.7）、專播英文的ICRT以及涵蓋五個廣播電台的Hit FM連播網等。

Frequency 頻率

Modulation 調變；調制

Amplitude 振幅；波幅

Unicast 單播

前面提及的無論是podcast或是broadcast，其播放方式都是屬於一對多的單向傳播方式，意即一個資訊傳播點可以傳給一群廣大的受眾。以廣播來說就是一個節目可以讓多人同時收聽的概念。

而Unicast的傳播方式即是所謂單點傳播，傳遞訊息如郵差送信一樣，會有特定的目的地位址，一般是主機之間互相傳遞封包的模式，也是最常見的網路通訊方式。而另一種Multicast（群播；多播）則是應用在視訊會議、遠距教學等功能中，訊息跟廣播一樣屬於一傳多，但是會有特定限制的受眾。

我也想錄Podcast

在現代這個自媒體當道的時代，人人都能經營屬於自己的媒體平台。錄製podcast也不像錄製一般廣播節目需要經過公司或相關營運組織的管道，只需要自己備好器材、準備內容跟錄音後上傳平台即可。接下來就讓VoiceTube教教大家要如何從零起步經營一個podcast節目，簡單的教學讓人人都有機會成為一個podcaster（podcast播放者）！

錄製工具

接下來要介紹的就是開始錄podcast前所需的工具，想成為podcaster的你可別錯過了！

Microphone 麥克風

對於podcast的品質來說，一支好的麥克風可是有相當大的影響。現在市面上一支專業的麥克風已經沒有以前那樣的昂貴，也沒有那麼難入手。一般會用於錄製podcast的麥克風分成USB麥克風以及類比麥克風兩種。

USB麥克風顧名思義即是可以直接利用USB接到電腦的麥克風，而類比麥克風則是需要再購入錄音介面及其他設備，價格稍貴但品質也較好。常見的錄音麥克風品牌包括鐵三角（Audio-Technica）、Blue Yeti、Rode，這些都是許多YouTuber、podcaster讚譽有加的好品牌。

Audio Interface 錄音介面

錄音介面即是較為高階的電腦音效卡。透過錄音介面，錄音者即可將自己錄的聲音傳到電腦裡，不過只有類比麥克風需要錄音介面，通常若節目為雙人至多人訪談或聊天形式的話，會建議使用類比麥克風加上錄音介面，因為若同時用兩支USB麥克風可能會出現收音問題，通常推薦的錄音介面包括Tascam US – 2 x 2 USB音訊／MIDI控制介面、Focusrite Scarlett Solo 3 rd Gen USB錄音介面。

Headphones 耳機

耳機對podcast的錄製也是不可或缺的工具，利用耳機可以即時偵測自己錄製的聲音狀況，是否有雜音干擾、是否太大聲等，從細微到嚴重的任何問題都可以透過耳機監聽來偵測並適時做修正。耳機的部分建議購買全罩式的耳機，不僅能夠避免聲音外洩，還能更準確地偵測每一絲細微的聲音。