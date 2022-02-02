疫情、烏克蘭危機優先，法國總統馬克宏暫不宣布競選連任

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（1）日說，他暫不打算正式公布是否於今（2022）年4月總統大選爭取連任，眼下以處理烏克蘭危機和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）為優先。

法國總統大選第一輪投票將於4月10日舉行，其他參選人正如火如荼投入競選活動，只有馬克宏尚未正式宣布參選。

法新社報導，一般認為44歲的馬克宏應該會參選，他本人也曾坦承有此意願，但仍要等他正式宣布後才會展開全國性競選活動。

根據《法新社》的報導，外界猜測馬克宏可能會突然在週四（3日）或週五宣布參選，但法國總統府發言人Gabriel Attal否認這種說法：「現在有太多事情需要他全神貫注，而且（現在的情況）沒有給他太大的空間競選。」 馬克宏的競爭對手指責他故意延遲宣布，以利用總統大位在媒體上露面，「正好相反，我不認為這對我們來說是優勢」，Attal反駁道：「反對派一直都在，或許現在不能開始競選反而是個障礙。」

馬克宏接受「北方之聲報」（La Voix du Nord）訪問時表示：「我已經談過我的計畫以及對國家的熱愛。但目前，我一心忙於克服疫情嚴重階段和當前地緣政治危機高峰。」

烏克蘭邊境正逢俄羅斯大軍集結的危機，馬克宏說，這會威脅到歐洲集體安全，若他此刻投入競選，無異於違背他當初矢言承擔總統責任直至最後一刻的承諾。

馬克宏還在訪問中透露，他可能即將再度前往德國，與德國、波蘭領袖討論烏克蘭議題。

不過，《紐約時報》指出，馬克宏先前與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的分別對話，是要讓自己在4月的總統大選前，取得他想要的定位：在歐洲的未來裡，扮演外交危機的支點。 資深駐外記者科恩（Roger Cohen）認為，馬克宏在烏克蘭議題上希望表明的是，歐洲能夠在危機化解上發揮重要作用，同時向自己的選民展示他在歐洲的領導地位。 「他想為自己和歐洲開拓一種特殊角色」，巴黎政治學院的研究員Nicole Bacharan表示。

一名總統幕僚告訴法新社，馬克宏可能於本月10日到20日之間宣布參選。

法國公眾意見機構（IFOP）與菲杜奇公司（Fiducial）昨天公布的最新民調顯示，馬克宏將在第一輪投票以24％得票率勝出。

根據預估，極右派領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）和保守派的波克瑞斯（Valerie Pecresse）之間可能有一人會進入4月24日的第2輪投票；若馬克宏與馬琳勒龐對決，將以55％比45％勝選；若馬克宏對上波克瑞斯，也將以54％比46％贏得連任。

一般預期馬克宏很有可能連任，但也有分析師指出，目前的民調數字還不能斷定結果，因為許多選民尚未決定票投何人。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺