為什麼一個12歲的孩子在學校犯錯，卻以自殺來解決問題？

加拿大前年的案例，現在又有後續報導，根據這篇《Global News》2021年的報導：「母親呼籲採取行動，在12歲兒子自殺身亡兩年後提出報告和建議」（Mother’s call for action leads to report, recommendations 2 years after 12-year-old son’s death by suicide）兩年前，一名當時只有12歲孩子的自殺。兩年後，也就是去年2021年6月，提出了報導與建議。自殺孩子的母親表示：「他（自殺的孩子）拿了同學遊戲機，玩完之後歸還它」。

這個案件過往的爭議點之一，就是自殺孩子是否有拿同學的遊戲機。但是，以我看來孩子有沒有拿同學的遊戲機，只是案件檯面上的事件，最重要的還是要清楚這類的事件，孩子為什麼會選擇自殺的方式來解決這樣的問題。

此報分析這位12歲已自殺身亡的男孩阿爾卡Arka的事件，從「可能」害怕被貼上小偷的標籤，以及擔心警察介入。阿爾卡也同時擔心，此事件他所會面臨的指控和學校管理部門的解決方式。阿爾卡過往在學校有被同學霸凌的經歷，因此可以推斷阿爾卡對於事件的「後續發展」有無法承受的壓力。

這報告值得家長關注，因為一個12歲孩子拿了同學的遊戲機，當中的「解決方式」說明了平日教育孩子實在不能只有以學科為重，因為此事件男孩阿爾卡是一位品學兼優的學生。雖然他犯了錯，拿了同學的遊戲機，無論有沒有歸還遊戲機，這當中最大的焦點是：一個孩子犯錯，該如何自己善後。

每個孩子都會犯錯，只是事件的不同，以及犯錯程度的不同。當一個只有十二歲的孩子在學校犯錯，卻以自殺來解決問題。這也許是家庭與學校可以在教育孩子方面，不要只有重視學科成績，也要引導孩子對於「勇於面對」的勇氣。

一個12歲的孩子自殺身亡，當中下了多大死亡的決心。我相信自殺身亡的男孩阿爾卡，從小到大（12歲）一定積壓了很多情緒在他的內心。這樣的事件，我們從中學習到什麼？在此我有三點與讀者們分享：

1. 關注

有時候事件發生，在檯面上看到的事件，背後還有另一個事件。

此個案12歲自殺男孩阿爾卡的母親是一名單親媽媽，因此有些人就認為，有可能是死者的單親媽媽沒有注意到孩子的需求，才讓孩子有偷竊的行為。

其實，孩子的行為偏差，並不屬於單親家庭。換句話說，孩子行為偏差，在單親家庭或者雙親家庭都存在。

不可否認，單親媽媽需要更多的時間工作，來為孩子謀取經濟穩定。確實有少數的單親媽媽因為身心疲憊，難免沒有注意到孩子的行為。可是，沒有離婚的父母，很多時候也會忽略自己的孩子。

因此，此個案家長是單親，並不是個案需要注意的部分。在我看來，此個案需要讓民眾注意到的部分是：無論單親或雙親，在家長與孩子之間的相處，「是否有情感連結」？

因為孩子的內心如果沒有被關注，就會產生崩離。此個案12歲自殺的孩子“或許”在生活中有一些內心傷痛，因此偷竊只是他的情緒抒發。個案母親強調，她的孩子在學校成績優異。可是，以我看來，成績優異並不是意味著孩子內心沒有傷痛。

悲劇已發生，我們需要注意到的是，無論是單親或者雙親家庭，都不能只有注意孩子的學科成績，更需要在生活中關注孩子的「內在情感」。

2. 避免公審

要如何避面孩子在學校犯錯，糾結想不開，甚至產生自殺行為？避免的方式除了要糾正此個案12歲孩子的偷竊行為，更重要的是，要給偷竊的孩子「留點顏面」。

因為偷竊的行為雖然很錯，但是處罰的方法與地點，都會影響一個12歲孩子因偷竊被抓的後續反應。如果未成年孩子在學校因偷竊被揭發，遭到同學與師長眾目睽睽的公審，其實是對於偷竊孩子而言是會造成雙重傷害。

學校是給予孩子機會的地方。

如果學校對於孩子犯錯矯枉過正，就會讓孩子產生自我傷害、自殘、自殺等行為。糾正犯錯學生是有必要，但是公審學生可能會造成犯錯孩子因為顏面盡失，而做出自我放棄或者自殺的行為。

在此個案，我們無法知道事發當下，師長與校方的處理，也無法知道當下12歲自殺孩子的班上同學們的反應。但是，我們至少要從這樣的事件當中，認知到絕對不要公審犯錯的同學。讓孩子們知道對於同儕犯錯，要指出，但是要適可而止。

3. 給未成年孩子一個改過自新的機會

未成年孩子的思想仍然有很多可塑性，未成年者在思想與行為上仍屬於發展階段，因此，當未成年者犯錯，如果同學與師長能夠給予他一個改過的機會，或許能夠減少未成年者自殺的數字。

雖然犯錯必須承擔，錯誤所帶來的後果。因此多數國家刑法，對於未成年者的處罰是比成人略輕。同樣的，學校教育，也需要讓犯錯的同學有改變的機會。如果，犯錯者一錯再錯，那麼給予處罰是必須的，因此在加拿大有些學生重複犯錯，學校是會要求學生「轉學」，這樣的處份是因為學生一錯再錯。但是，這一位自殺的孩子拿了同學遊戲機，之後有歸還，這當中的部分，還是要在平日教育之中，讓孩子知道犯錯時，要勇於認錯。

「承擔自己犯錯所需要面對的處罰」是教育孩子非常重要的部分，這樣可以訓練孩子在日後為自己的人生負責。但是，除此之外，家長們可以訓練自己的孩子對單親或弱勢家庭的孩子「一視同仁」，因為這樣的事件，糾結在孩子的原生家庭，或許部分民眾也是在自己的思維中加入了歧視的成分。