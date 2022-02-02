本土+16：7例桃園物流公司、6例高雄港群聚，北市擬提出陪病相關措施

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增53例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為16例本土個案及37例境外移入，另確診個案中無新增死亡。

境外移入的部分，有25例為航班落地採檢陽性、12例是居家採檢陽性。今日新增境外移入個案為21例男性、15例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至80多歲，分別自美國（6例）、法國及新加坡（各2例）、加拿大、宏都拉斯、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、日本及克羅埃西亞（各1例）移入；另20例調查中。入境日介於今（2022）年1月18日至2月1日。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲。

個案分布的部分，高雄共新增8例、桃園7例、台北1例。高雄方面，指揮中心發言人莊人祥指出，礁溪長榮相關幼兒園學生新增1例，高雄港相關的同住家屬6例，其中有5例是在診所接觸到個案後染疫，另外1例是居服員（案18904）的服務對象。

高雄還有1例感染源待查，案18988是從新北市到高雄遊玩國中生個案的母親，這一家三口的感染源仍不明，會針對基因進行定序、做進一步了解。

桃園方面，7例都是某物流公司相關群聚。莊人祥表示，昨（1）日採檢590人，6例為陽性，其餘都是陰性。本日確診的7例中，有6例就是採檢出來的員工、1例是員工同住家人，該名家屬是昨日確診個案的小孩。

桃園市政府指出，截至目前，該物流公司已累計13名確診，其中11名為員工、2名為員工家人。桃園市長鄭文燦表示，除了昨日採檢的590人外，若員工在外縣市會就地採檢，預計採檢350人。其他員工則須進行預防性隔離至2月6日，2月7日會安排二採。

根據昨天桃園物流公司群聚的定序結果，確定此案為Omicron變異株的群聚，和桃機群聚案序列相符，莊人祥指出，物流公司可能的感染源目前還在追查當中。

另外，台北新增的1例為房仲相關幼兒園群聚學生的父親。根據《中央社》報導，台北市副市長黃珊珊指出，這名父親是在醫院陪病時被傳染，北市在幼兒園疫情發生時，就已經將孩子、家人全數匡列隔離，因此這名確診者沒有社區足跡。

黃珊珊表示，考量到台北市出現數名父母因為到醫院陪病染疫，台北市正與醫院共同研議，加強陪病家屬的防護措施，除了加強防護的裝備，也可能讓父母在陪病前先打第3劑疫苗。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺