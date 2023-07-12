新北幼兒園餵藥案9名教師全不起訴，家長將聲請再議：檢方對幼童說法採信標準不一
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新北地檢署表示，並沒有足夠證據證明幼兒園有餵藥和體罰的行為；不過家長們認為，有些孩子有表達同學被老師打，有些孩子表示有喝藥水，地檢署卻說孩子都沒說被老師打，又曾說孩子的記憶不可靠，說法矛盾且標準不一。
新北板橋某幼兒園疑餵藥與體罰案，36名家長提告包括彭姓園長等9名教保員涉嫌傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法與《毒品危害防制條例》罪嫌；日前毛髮檢驗結果出爐，全數未檢出；新北地檢署今（12）日偵結，以證據不足不起訴處分。不過家長們並不接受，透過律師表示，檢方對於幼兒的陳述、檢驗結果的採信標準不一，將聲請再議。
有家長今年4月間，發現就讀該幼兒園的孩子出現情緒易怒、自殘等行為，經詢問稱被老師餵食不明藥物及遭到不當體罰，之後又有家長到警局報案，表示小孩今年4歲，2歲時進該幼兒園，一陣子後出現攻擊性，甚至會猛抓臉造成多處受傷。當時以為只是愛哭鬧；後來帶到林口長庚醫院檢驗，藥檢結果出現「巴比妥」，引發一連串風波。
新北地檢署：無證據足以證明有餵食不明藥物
新北板橋幼兒園日前有8名幼童驗血被驗出微量巴比妥，新北地檢署約談彭姓園長與教保員共9名被告，複訊後諭令園長以新台幣5萬元交保，4人2萬元交保，3人3萬元交保，1人請回。後續經法務部調查局檢驗36名孩童毛髮，均未檢出巴比妥類與苯二氮平類等47種藥物。
檢方並針對不起訴理由做出三點說明，第一是幼兒園並無刪除監視器錄影內容之情事，其於4月中旬因其他原因拆除教室監視器，並非為了湮滅證據。接著主要是沒有證據足認幼兒園有何不當管教且導致13名幼童受有傷害或有至妨害身心健全或發育之結果。也沒有無證據足認幼兒園人員有餵食幼童不明藥物或含有不明藥物之彩虹藥水。
家長將聲請再議，王薇君：對幼兒的陳述採納標準矛盾
對此家長們透過共同聲明表示，新北地檢署聲稱「幼童於偵查中，均明確表示教師不會打人，家長於警詢及偵查中也都表示未曾聽過孩子反映遭幼兒園教師體罰等」，然而地檢署之前曾說「幼童記憶本易隨時間更迭或受他人影響而有誤植」而認為幼兒陳述不可採納，卻又在針對「未聽聞孩子遭幼兒園教師體罰」的部份，突然認為幼兒表示「沒有被打」的陳述可採納，兩者之間顯然有矛盾。
另外家長也認為，多名幼兒不單單是陳述有同學遭某位老師打，甚至具體指述遭某位老師處罰的情況。然而到庭接受詢問的幼兒有37餘名，不全都是同班的，地檢署所稱「其餘到庭之該幼兒園幼童均明確表示幼兒園教師不會打人」到底哪些幼童的說法被檢察官採信，哪些沒被採信，家長們認為標準並不一致。
另外針對地檢署表示，拆除監視器有其他原因，不是為了煙滅證據；但是有數名幼童一致表示有「服用彩虹藥水」，也清楚的說明那些藥水的味道，不是一般吃感冒藥的味道，而根據幼兒體內有檢出毒物成份的時間往前推估，該段時間就是「沒有監視器畫面」，實在難以說服家長。
至於藥物檢驗的部分，後續送檢毛髮採樣的時間，晚於家長驗尿、驗血時間，幼兒體內毒素本已微量，而是否已因為時間而代謝、毛髮清洗而未檢出，在沒有看到地檢署檢驗報告及方法之前提下，實無可得知。而且家長第一時間帶幼兒去專業檢驗所及醫院進行驗尿、驗血，縱果如地檢署新聞稿所稱，就算驗出殘留，也不能排除是誤差，但該誤差同時出現在數名幼兒、專業檢驗所及數間醫院上；假如地檢署單純以這種說法完全排除家長帶孩童所做的第一次檢驗結果，那豈不是表示檢驗所及醫院進行驗尿及驗血之方式完全不可信。
家長們也透過律師表示，因為有諸多疑點，他們將聲請再議。
新北市教育局：相信科學並尊重司法，行政調查結果明天公布
新北市教育局今天稍早時則表示，市府與家長、幼童站在同一陣線，充分理解家長的心情，以孩子的健康為最大考量，相信科學驗證並尊重司法機關綜合相關事證認定結果。先前地檢署已公告36位幼童的毛髮檢測結果未檢出，新北地檢署今公布偵查結果為不起訴處分，盼讓校園回歸以孩子為中心的教育初衷，親師互信合作，還給幼教界純淨的教學環境。
教育局指出，市府嚴守依法行政，已召開15次專案會議，經訪談52位家長及教師等相關人員內容，目前已完成行政調查及報告，教育局會併同檢視今日司法偵查事證，並明日上午召開記者會說明。
新北市長同時也是國民黨總統參選人侯友宜下午受訪時表示，總算真相大白，民進黨總統參選人賴清德及捏造不實消息的人，應該為這件事情道歉。
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核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
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