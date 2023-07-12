新北幼兒園餵藥案9名教師全不起訴，家長將聲請再議：檢方對幼童說法採信標準不一

新北板橋某幼兒園疑餵藥與體罰案，36名家長提告包括彭姓園長等9名教保員涉嫌傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法與《毒品危害防制條例》罪嫌；日前毛髮檢驗結果出爐，全數未檢出；新北地檢署今（12）日偵結，以證據不足不起訴處分。不過家長們並不接受，透過律師表示，檢方對於幼兒的陳述、檢驗結果的採信標準不一，將聲請再議。

有家長今年4月間，發現就讀該幼兒園的孩子出現情緒易怒、自殘等行為，經詢問稱被老師餵食不明藥物及遭到不當體罰，之後又有家長到警局報案，表示小孩今年4歲，2歲時進該幼兒園，一陣子後出現攻擊性，甚至會猛抓臉造成多處受傷。當時以為只是愛哭鬧；後來帶到林口長庚醫院檢驗，藥檢結果出現「巴比妥」，引發一連串風波。

新北地檢署：無證據足以證明有餵食不明藥物

新北板橋幼兒園日前有8名幼童驗血被驗出微量巴比妥，新北地檢署約談彭姓園長與教保員共9名被告，複訊後諭令園長以新台幣5萬元交保，4人2萬元交保，3人3萬元交保，1人請回。後續經法務部調查局檢驗36名孩童毛髮，均未檢出巴比妥類與苯二氮平類等47種藥物。

檢方並針對不起訴理由做出三點說明，第一是幼兒園並無刪除監視器錄影內容之情事，其於4月中旬因其他原因拆除教室監視器，並非為了湮滅證據。接著主要是沒有證據足認幼兒園有何不當管教且導致13名幼童受有傷害或有至妨害身心健全或發育之結果。也沒有無證據足認幼兒園人員有餵食幼童不明藥物或含有不明藥物之彩虹藥水。

家長將聲請再議，王薇君：對幼兒的陳述採納標準矛盾

對此家長們透過共同聲明表示，新北地檢署聲稱「幼童於偵查中，均明確表示教師不會打人，家長於警詢及偵查中也都表示未曾聽過孩子反映遭幼兒園教師體罰等」，然而地檢署之前曾說「幼童記憶本易隨時間更迭或受他人影響而有誤植」而認為幼兒陳述不可採納，卻又在針對「未聽聞孩子遭幼兒園教師體罰」的部份，突然認為幼兒表示「沒有被打」的陳述可採納，兩者之間顯然有矛盾。

另外家長也認為，多名幼兒不單單是陳述有同學遭某位老師打，甚至具體指述遭某位老師處罰的情況。然而到庭接受詢問的幼兒有37餘名，不全都是同班的，地檢署所稱「其餘到庭之該幼兒園幼童均明確表示幼兒園教師不會打人」到底哪些幼童的說法被檢察官採信，哪些沒被採信，家長們認為標準並不一致。

另外針對地檢署表示，拆除監視器有其他原因，不是為了煙滅證據；但是有數名幼童一致表示有「服用彩虹藥水」，也清楚的說明那些藥水的味道，不是一般吃感冒藥的味道，而根據幼兒體內有檢出毒物成份的時間往前推估，該段時間就是「沒有監視器畫面」，實在難以說服家長。

至於藥物檢驗的部分，後續送檢毛髮採樣的時間，晚於家長驗尿、驗血時間，幼兒體內毒素本已微量，而是否已因為時間而代謝、毛髮清洗而未檢出，在沒有看到地檢署檢驗報告及方法之前提下，實無可得知。而且家長第一時間帶幼兒去專業檢驗所及醫院進行驗尿、驗血，縱果如地檢署新聞稿所稱，就算驗出殘留，也不能排除是誤差，但該誤差同時出現在數名幼兒、專業檢驗所及數間醫院上；假如地檢署單純以這種說法完全排除家長帶孩童所做的第一次檢驗結果，那豈不是表示檢驗所及醫院進行驗尿及驗血之方式完全不可信。



家長們也透過律師表示，因為有諸多疑點，他們將聲請再議。

新北市教育局：相信科學並尊重司法，行政調查結果明天公布

新北市教育局今天稍早時則表示，市府與家長、幼童站在同一陣線，充分理解家長的心情，以孩子的健康為最大考量，相信科學驗證並尊重司法機關綜合相關事證認定結果。先前地檢署已公告36位幼童的毛髮檢測結果未檢出，新北地檢署今公布偵查結果為不起訴處分，盼讓校園回歸以孩子為中心的教育初衷，親師互信合作，還給幼教界純淨的教學環境。

教育局指出，市府嚴守依法行政，已召開15次專案會議，經訪談52位家長及教師等相關人員內容，目前已完成行政調查及報告，教育局會併同檢視今日司法偵查事證，並明日上午召開記者會說明。

新北市長同時也是國民黨總統參選人侯友宜下午受訪時表示，總算真相大白，民進黨總統參選人賴清德及捏造不實消息的人，應該為這件事情道歉。

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核稿編輯：翁世航