19歲男大生公布名人飛機起降資訊，馬斯克5000美元要他關帳號，私人包機公司卻表達聘雇意願

一名美國的19歲男大生，透過分析起降航班的時間，追蹤許多名人的私人飛機起降時間，並PO上推特。其中，特斯拉（Tesla）創辦人、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）也深受其害，甚至表示要付他5000美元關掉帳號。

雖然這名男大生拒絕馬斯克的要求，但他在飛機時刻研究上的出色表現，讓位在奧蘭多的私人包機公司「Stratos Jet Charters」表態希望聘用他，從事技術開發的相關工作。

馬斯克開價5000美元要他關帳號，史威尼：再多一個0

（中央社）美國19歲男大生史威尼在推特自創機器人帳號，追蹤億萬富豪馬斯克的私人飛機動向，並發布起降相關消息。馬斯克出價5000美元要求他關閉帳號，但因價碼太低遭到史威尼拒絕。

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，就讀大一的史威尼（Jack Sweeney）在推特（Twitter）創立機器人帳號@ElonJet，追蹤電動車業巨擘特斯拉和美國太空探索公司SpaceX執行長馬斯克的私人飛機，分享飛機起降時間、地點及每趟飛行時間，吸引19萬8000人追蹤。

Landed near Brownsville, Texas, US. Apx. flt. time 45 Mins. pic.twitter.com/1j6y40p0XJ — Elon Musk's Jet (@ElonJet) February 2, 2022

史威尼還另外經營10多個機器人帳號，用來追蹤比爾．蓋茲（Bill Gates）和貝佐斯（Jeff Bezos）等科技業知名大咖的飛機航程。

馬斯克去（2021）年11月30日首度傳訊息給史威尼，問他「能不能關閉這個帳號」，還說「這有安全風險」。

馬斯克最後提出願意支付5000美元（約新台幣14萬元）給史威尼，換取關閉追蹤私人飛機的帳號，以免有「瘋子」追蹤他的動向。

史威尼則把價碼提高到5萬美元（約新台幣140萬元），說自己能用這筆錢念大學，並或許買一輛特斯拉的Model 3。

根據CNN見過雙方傳訊內容，馬斯克告訴史威尼：「我不想要擔心可能被一個瘋子射中。」兩人最後一次對話是在1月19日，馬斯克當時說，「花錢關閉這個帳號」感覺不太對；史威尼則回覆，給他一個實習機會也是酬金之外的選項。但馬斯克尚未回應。

史威尼受訪時說，自從SpaceX的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）2018年首次發射以來，他就一直是這家企業的粉絲。

他還透露，由於父親在航空公司工作，激發了他對航空事務的興趣，「5000美元不足以換取我從中得到的收穫。錢沒法取代任何東西，比如樂趣。」

不過，史威尼也提供馬斯克一些技術建議，告訴他可以使用一個封鎖程式來阻擋追蹤，而「他看似接受了這個建議」。

史威尼說，馬斯克目前似乎正在使用防止追蹤飛機動向的程式。如此一來，史威尼還能追蹤馬斯克的飛機嗎？史威尼說：「可以啊，只是稍微複雜一點。」

私人包機公司想聘史威尼，「可以幫助公司更準確預測航班時間」

根據《New York Post》的報導，奧蘭多的私人包機公司Stratos Jet Charters表示，對史威尼的表現留下了深刻的印象，並能為他提供技術開發團隊的工作。

「這很酷。他們是中央佛羅里達大學（UCF）的校友，所以真的非常有趣」，現正就讀中央佛羅里達大學的史威尼告訴《New York Post》。但他指出，他目前正在另一家私人包機公司UberJets擔任兼職的應用程式開發人員，所以他不確定會不會接受這項邀請。

Stratos的首席指行長托馬斯（Joel Thomas）是中央佛羅里達大學的校友，他證實自己有就工作事宜和史威尼聯繫。他向《New York Post》表示，這名大學生透過追蹤私人飛機的帳號「展現了他的創造力」，同時，他對航班數據的了解，可以幫助Stratos更準確預測航班時間。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺