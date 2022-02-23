以色列計畫三年內讓戈蘭高地猶太社群增加一倍，是趁國際反阿薩德的天時地利之機？

今（2022）年1月初，在以色列北部的戈蘭高地，該國政府舉行了一場特別的內閣會議，會中批准一項斥資10億新謝克勒（shekel）的戈蘭高地發展計畫，內容包括增加當地的猶太人社群、增建7300座住房、擴建基礎設施、強化再生能源研發等；總理班奈特（Naftali Bennett）強調，這項計畫會在三年內讓該地人口增加一倍。

自從去（2021）年6月上任以來，班奈特政府就對擴建戈蘭高地猶太人社群採取不少動作；班奈特也多次強調，有鑒於美國前總統川普（Donald Trump）於2019年簽署的一項、正式承認以色列政府在戈蘭高地主權的公告，且現任拜登（Joe Biden）政府並未撤回該公告的狀況下，這項大規模發展戈蘭高地的計畫，背後有著主要盟友美國政府的背書。

在敘利亞於1946年獨立後，國際間就承認該國在戈蘭高地的主權；1967年以阿戰爭後，以色列國防軍佔領約三分之二的高地，但將近55年後的今天，國際間、特別是聯合國，仍視該地為敘利亞屬地，並呼籲以色列歸還佔領區。

只是隨著敘利亞內戰的延宕，國際上催促以色列與敘利亞政府進行和談、並歸還戈蘭高地的聲浪，逐漸變得微弱，不少人擔心，班奈特政府若藉由這樣的時機，在戈蘭高地創造更多猶太社群定居的事實，是否會讓以敘和談更遙遙無期。

戈蘭高地簡史

平均海拔為1000公尺的戈蘭高地，居高臨下的地勢、位於以色列與敘利亞邊境的地理位置，將該地塑造成絕佳的天然屏障與戰略要塞；可想而知，對多數敘利亞與以色列的政治及軍事領袖來說，拿下戈蘭高地背後代表著重要的戰略考量。

在戈蘭高地的以色列駐軍，攝於2013年｜Photo Credit: 以色列新聞局

除了地勢與地理位置的優勢外，戈蘭高地也具備不少天然資源與史蹟：該地提供以色列境內三分之一的淡水資源，且有水源流入加利利海及約旦河；戈蘭高地也具有開發更多風力、太陽能等再生資源的潛力。優美的景觀、黑門山（Mount Hermon）上的滑雪度假勝地、豐富的動植物生態、戰時遺跡與敘利亞遺留下來的軍事遺址等（註1），也讓不少健行者、愛好戶外運動者及觀光客趨之若鶩。

這些自然與人文方面的特殊性，都讓戈蘭高地與西岸（West Bank）這個也被國際多數輿論視為以色列佔領地的區域，產生本質上的重要差異；對不少猶太人來說，西岸的許多地點具有相當的歷史、文化與宗教意涵，但西岸缺少了戈蘭高地的戰略地位及天然資源。

位於黑門山的滑雪場，攝於2019年1月｜Photo Credit: 以色列新聞局（Amos Ben Gershom）

自以色列於1948年建國以來至1967年戰爭之間，敘利亞政府對戈蘭高地的發展著重於當地的軍事要塞地位，並利用其居高臨下的優勢，向戈蘭高地周邊的以色列社群、特別是胡拉山谷（Hula Valley）的平民，進行攻擊。

有歷史學者指出，以色列政府在1967年戰爭開始時，並無意佔領戈蘭高地，但是居住在周邊的以色列社群，由於長期飽受攻擊，派出代表向政府施壓，以色列政府在集結了足夠的兵力後，才終於決定佔領戈蘭高地。

1967年戰後，以色列國防軍佔領了將近1200平方公里的戈蘭高地，約為整個戈蘭高地的三分之二。戰後約一個月，便有猶太裔以色列公民開始前往戈蘭高地設置屯墾區（註2）。

雖然以色列從未明文宣示該國對於戈蘭高地的主權，但以色列國會在1981年，通過一項讓以色列法律適用戈蘭高地的法案，在那之後，以色列政府也將戈蘭高地正式納入該國六大區域之一的北部區；這些作法或多或少都被視為以色列政府正視「併吞」戈蘭高地的前奏。

以色列媒體指出，2004年9月，敘利亞與以色列代表開始在歐洲進行秘密協商，據信雙方也就以色列歸還戈蘭高地的可能性進行了討論；不過協商因為以色列與加薩在2009年的戰爭，最後無疾而終。

目前，約5萬3000人居住在以色列控制的戈蘭高地，約半數為猶太裔、45％為德魯茲人（註3）。

在以色列於1967年奪下戈蘭高地前夕，約有15萬敘利亞公民居住在佔地1800平方公里的高地上，為數最多的就是德魯茲人（Druze）、貝都因人（Bedouin），此外還有些阿拉維人（Alawite）、巴勒斯坦難民、及少數切爾克斯人（Circassian）；這些族群之間壁壘分明，居住在各自的社群中，

1967年戰後，約12萬左右的敘利亞公民因戰事離開了戈蘭高地，面對約7000名留在當地的德魯茲人，以色列政府原先期待，他們會像已經居住在以色列境內的德魯茲人一樣，接受以色列的統治；但這些德魯茲人不僅公開效忠敘利亞政府，社群內的領袖還表示，社群成員一旦接受以色列公民身份，就會遭到社群的排擠。

將近55年過去，在以色列控制的戈蘭高地上，現有人口約為兩萬的德魯茲人中，只有幾百人具有以色列公民身份，其他多數還是維持敘利亞公民身份，堅拒以色列公民身份（註4），背後原因除了家族連結（大部分居住在以色列控制下戈蘭高地的德魯茲人，都有親戚在敘利亞控制的戈蘭高地）以外，還有經濟、身份認同、反抗以色列佔領等因素；在以色列官方紀錄中，這些「敘利亞公民」擁有以色列永久居留權，但無法在選舉中投票，也無法擁有以色列護照。

不過，這些德魯茲人、特別是比較年輕一輩，對目前仍在位的敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權，漸漸改變了態度，特別是自敘利亞內戰於2011年爆發以來。

敘利亞內戰：戈蘭高地歸屬權之爭的轉捩點？