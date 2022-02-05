走訪電影《情人》景點：找尋隱沒在胡志明市的舊西貢風情

文：劉俐函

1992年所上映的電影《情人》，改編自法國作家瑪格麗特・莒哈絲的同名小說《情人》，法國導演尚-賈克・阿諾（Jean-Jacques Annaud），由珍・瑪奇和梁家輝主演，故事講述在1929年的法國殖民地越南，一個法國少女和富有的中國男子之間發生的愛情故事。

好不容易有機會在越南做電影場景的巡禮，電影拍攝距今30年，故事發生約100年前，雖然場景都還在，但卻隨著城市日新月異的發展，失去了原本的氛圍，不管是改成學校還是公家機關也好，這些建築都被埋沒在吵雜的喇叭噪音和五光十色的霓虹燈裡，但可能也就是這樣，後人再去尋找這些場景的心才有意義。

西貢碼頭乘載著女主角當時的離別，透過一個可以幾乎眺望整個西貢河的鏡頭，可以看到遠方那艘準備離開的亞歷山大號，女主角依靠在欄杆上，依舊帶著她標誌性的男士帽，腳踩著那雙褪色又帶著小鑽石的凌波舞鞋，遙望著岸邊跟親朋好友到別的人群，卻看不到自己正掛念著的他出現，就像那最後也都沒能在今午小套房見到的最後一面，只獨留她一人在已空蕩的藍色套房裡徘徊躊躇。

她依靠在欄杆上，凝視著人群的無聲淚流，直到船駛離岸邊一段距離後，她在碼頭那個不起眼的角落，看到那部最熟悉的黑色轎車，她知道他來了，她看著他，他也在看著她，誰也沒有先移開視線，直到船完全駛離西貢港，她仍舊遙望著，記憶裡那部黑色轎車。

Photo Credit：劉俐函 連接一郡和四郡的慶會橋（Cầu Khánh Hội）上所拍攝的西貢河

與電影中相比的對照圖

港邊大多數的建築都還在，坐落在河岸邊橘色的龍屋港，兩個西貢河上的白藤碼頭站，只是櫛比鱗次的高樓大廈遮擋掉了一些過往的風貌，不如當時還帶又些許熱帶國家的悠閒，現在的西貢港市忙碌、壅擠的象徵，此起彼落的喇叭聲，水洩不通的龐大車潮，一切好像有些許變了調。

現在的越南巴士，已不像電影裡所呈現的那般破舊壅擠，曾經悶熱的車廂換上了涼爽的空調，巴士上只有零星幾位乘客，當然，以一郡鬧區這種設備較新穎的巴士來評斷不免有失公正，但可以確定的是，巴士司機不耐煩的態度和催不停的喇叭聲，應該是從古至今都一模一樣的。

在片中，女主角在西貢所寄宿的Pensionnat Lyautey女子宿舍，在現實中為沙特爾聖保羅修女會修道院，在1975年，部分由政府接管並改為西貢大學幼兒園教師培訓學院。

2012年胡志明市開始都市鐵路的興建工程後，該建物周圍為了建設高架橋，必須縮減原有的人行道空間，以負荷通勤高峰時車道的高車流量，也因此原本正門的位置有所變動，不過建築外觀無太大改變，只是電影中出現的窗台，現已被水泥封成牆面，不免覺得有些可惜，此外外牆因年久失修而顯得有些雜亂無章和斑駁，拍攝這張照片時必須與機車爭道，對行人來說有一定的危險性。

Photo Credit：劉俐函 位處阮有鏡路（Đ. Nguyễn Hữu Cảnh）和孫德聖路（Đ. Tôn Đức Thắng）交會處的西貢大學部分校舍

與電影中出現的片段相比，可以看出被砌成牆的窗台

電影原著作者瑪格麗特・莒哈絲（Marguerite Duras）曾就讀的Lycée Chasseloup-Laubat（現為位處一郡的黎貴惇高級中學），但電影中的取景位置卻是在位處四郡的Lycée Pétrus（現為黎洪峰高級中學）。

Photo Credit：劉俐函 黎貴惇高級中學（Trường THPT Lê Quý Đôn），前身為Lycée Chasseloup-Laubat

以建築物的保存狀況來說，可能是因為位處統一宮旁，市區最中心最精華區的緣故，一郡的黎貴惇高級中學保存最完整且無明顯改建痕跡。

相較之下，位處四郡且為電影取景位置的黎洪峰高級中學，則可看出些許改建和維修的痕跡，一改曾經的鵝黃塗漆，幾棟新建的鮮橘色校舍建築，雖然盡量以舊殖民的法式西貢建築為主要風格，但還是可以明顯感受到某種不和諧感。

Photo Credit：劉俐函 黎洪峰高級中學（Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong），前身為Lycée Pétrus

片中出現的Lycée Chasseloup-Laubat對比現實中的黎洪峰高級中學

Photo Credit：劉俐函 黎貴惇高級中學的部分校舍

位處五郡天后廟附近的Phú Định巷，是電影裡男女主角的「金屋」小套房所在，幾乎可以說是貫穿整部電影的重要場景，令人慶幸的是，這個不起眼的小巷仍維持電影中的場景，只是熱鬧又熙來攘往的市場變得安靜悠間，如同這個場景在電影裡首次出現的那個中午。

如今那間「金屋」變成普通的民房，所有的外觀裝潢都和當時相差無幾，感謝屋主保留了最經典的那扇藍色大門。

Photo Credit：劉俐函 Phú Định巷口的路牌

據導演在採訪時所說，礙於尺度關係，套房內男女主角的對手戲並不是在越南境內拍攝，而「Phú Định巷15號」只是作為外觀取景用，但在電影劇情中依舊佔有舉足輕重的地位。

Photo Credit：劉俐函 Phú Định巷15號

Photo Credit：劉俐函 正中午的Phú Định巷

其實在2014年，已有人做過《情人》電影的場景巡禮，但才間隔短短9年，許多場景周圍環境已有了巨大的改變，在可預見的將來，當胡志明市開始實施都市更新後，舊西貢的風情將變得更難找尋，而後人的刻意復古只會顯得做作突兀。

在城市裡注入創新的新血固然重要，但其中的歷史記憶也是市民共同的重要資產，對胡志明市新世代來說，如何找回及保存這些曾經的舊西貢記憶，將會是一堂需要深究的重要課題。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：羅元祺