2022/02/03,
國際

俄烏邊境緊張：拜登下令向東歐增兵3000名美軍，烏克蘭籲運動員冬奧避開俄羅斯選手

俄烏邊境緊張：拜登下令向東歐增兵3000名美軍，烏克蘭籲運動員冬奧避開俄羅斯選手
2017年美軍與羅馬尼亞聯合演習。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

為制衡俄羅斯在烏克蘭邊境部署的10萬大軍，美國五角大廈宣布部署3000美軍進駐東歐，另外還有8500名部隊處在高度戒備狀態，一旦北約召喚可即刻加入北約反應部隊。

擔心俄羅斯入侵烏克蘭，五角大廈2日宣布將增派3000名美軍前往東歐，美國國防部發言人柯比（John Kirby）強調，即將部署的美軍旨在暫時加強美國和盟國的防禦陣地，不會進入烏克蘭。

俄羅斯目前在烏克蘭邊境附近部署了超過10萬名士兵，揚言如果其要求得不到滿足，將會採取下一步軍事措施。去年12月，俄羅斯向美國與北約公布兩份草約，內容要美國縮減在東歐的影響力，包括要求親西方的烏克蘭永遠不會加入北約，此外還要承諾由東歐地區撤軍。

拜登已指示美軍從北卡羅來納州的佈雷格堡基地（Fort Bragg）派出2000人進駐到歐洲，其中1700名軍人部署到波蘭，其他300人則前往德國，另外再將原駐紮於德國的1000人派到羅馬尼亞。此部署有防衛烏克蘭的用意，波蘭位在烏克蘭西北方，而羅馬尼亞位在烏克蘭的西南方。

另外目前佈雷格堡基地還有8500名部隊處在高度戒備狀態，一旦北約召喚可即刻加入北約反應部隊。

儘管美國正在向烏克蘭提供武器以自衛，但拜登曾表示不會派遣美軍前往烏克蘭對抗俄羅斯

五角大廈發言人柯比強調，這項部署不是永久性的，強調其目的是在俄羅斯在烏克蘭邊境增兵的緊張局勢，安撫盟友。

柯比說，這項部署是向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發出「強烈訊號」，並告訴全世界北約對美國很重要，對美國的盟友也很重要。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對美國決定向歐洲部署更多部隊表示歡迎，稱這是美國最近對北約共同安全防護的貢獻中，又一強而有力的承諾。波蘭國防部也表示，美國的部署是團結的強烈標誌。法國總統馬克宏表示，他將在未來幾個小時內與拜登討論危機，並可能前往俄羅斯與普亭會面。

目前北約國家仍是各自防衛，尚未形成多國聯合部隊。

烏克蘭體育部籲選手冬奧避開俄運動員

（中央社）烏克蘭與俄羅斯情勢緊張之際，烏國體育部長古塞特（Vadym Guttsayt）2日呼籲自家選手在即將登場的北京冬季奧運會上，避免接觸俄國運動員。

自從俄羅斯2014年入侵克里米亞（Crimea）並在烏東支持分離主義分子叛亂後，莫斯科與基輔當局便一直處於不和狀態。烏東衝突已奪走逾1萬3000條人命。西方國家政府指控俄國近幾個月在烏克蘭邊境集結超過10萬大軍，並警告莫斯科可能計劃發動攻擊，烏俄情勢緊張程度達到頂峰。

古塞特2日表示，烏克蘭運動員和教練在一場「愛國」會談中接獲指示，要避開俄羅斯奧運代表團。

古塞特告訴網路媒體Tribuna.com，烏克蘭選手和教練被告知，「避免與俄羅斯運動員站在一起，也不要拍照」。他說：「（烏東）戰爭已打了8年，現在是邊境情勢的惡化。我們的運動員在這種情況下確實控制自身情緒，這點非常重要。」

古塞特說，他不能「強迫」自家運動員避開俄羅斯人，但體育部「建議」前往北京的45名烏克蘭選手這麼做。

「我知道一起訓練的運動員多年來一直維繫著友誼。但…這是與我們交戰的國家。」

古塞特補充，會議結束後，所有人都「同意且聽見了」這一訊息。

2日稍早，前拳擊重量級世界冠軍、基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）矢言，若俄軍真的入侵烏克蘭，他將「捍衛」基輔。

烏克蘭的西方盟友警告，倘若莫斯科攻擊烏克蘭，他們將對俄國祭出嚴厲制裁。克里姆林宮則否認有任何入侵烏國的計畫。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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