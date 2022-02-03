北京冬奧風波不止：國際奧會施壓我代表團出席開閉幕式，滑冰國手黃郁婷穿中國隊服影片惹議

2022年北京冬季奧運將於本週五（2月4日）開幕，台灣共有4名選手參賽，其中滑冰選手黃郁婷在Instagram上傳一則練習影片，卻身穿中國隊服、引發網路熱議。黃郁婷稍早已將該影片移除，並於臉書上發文，強調運動歸運動，在運動界沒有國籍之分，大家在賽場下都是很要好的朋友。

本次北京冬奧，台灣將參與雪橇（林欣蓉）、滑冰（黃郁婷）、滑雪（李玟儀、何秉睿）等項目，其中黃郁婷將會在2月7日競速滑冰女子1500公尺項目率先出賽。不過黃郁婷1月23日於Instagram、微博發佈一則練習影片，期中身穿印有China字樣的中國隊服，引發爭議。

影片中黃郁婷身穿中國隊服，笑容滿面的滑著冰，並寫道「沒意外的話，剩不到一週就要出發去北京啦」，黃郁婷並未在貼文中說明她為何身穿中國隊服。

Photo Credit: 黃郁婷IG截圖

根據《蘋果新聞網》，有網友看到了黃郁婷的影片，留言說「這衣服，莫非是找到了財富密碼了嗎？」對此黃郁婷回應：「這只是我從比滑輪溜冰就認識的非常要好的中國隊朋友，我們幾年前一起在德國訓練冰刀，後來她回中國我去美國，今年好不容易又相見，她送給我的禮物！就這樣！」

不過影片仍持續引發討論，黃郁婷已將影片移除，昨日於個人臉書發文表示，「謝謝幫我加油的所有人，我移除了影片，因為實在太多沒必要的留言私訊。」黃郁婷認為，「運動歸運動，在運動界裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友，我也不想要模糊焦點。」

黃郁婷強調，「你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員加油，雖然冬季運動在台灣很不熱門，但還是有其他中華隊的選手參賽，大家不要忘記去替他們加油！我相信他們也會很感激你們的支持的。」

不過底下仍有網友留言，認為「穿友人贈的衣服沒有錯，但明知道這是非常敏感的話題，還去觸碰⋯⋯⋯」「你是代表台灣出賽欸……怎麼會沒有國籍之分，知道自己在說甚麼嗎？」但也有網友留言支持「無論如何就是努力做到最好，辛苦了那麼久就等這一刻！先拿牌再來談其他的！」

33歲的黃郁婷來自高雄，出身溜冰世家，父親黃錦龍也是她的教練，非常的用心培育她。

黃郁婷從競速滑輪溜冰起家，曾在2009年高雄世運會個人獨攬3金，2017年起跨足滑冰，這是她生涯第2次參加冬奧，上屆平昌冬奧黃郁婷同樣參加了競速滑冰的女子500、1000、1500公尺3個項目，只可惜都沒有晉級決賽，本屆冬奧她以晉級決賽為目標。

2月7日的賽事除了黃郁婷出戰，當天雪橇女將林欣蓉將接著在女子單人雪橇項目出賽；滑雪好手李玟儀將於2月9日在女子曲道賽登場，何秉睿滑雪男子曲道賽於2月16日舉行。

國際奧會施壓，我代表團將出席開閉幕式

不過此回中華代表團出賽，比賽還沒開始已經經過幾次風波。

基於防疫及交通等因素，我國代表團原定不派員參與北京冬奧開閉幕，但中華奧會1月31日發表新聞稿表示，1月29日起接獲國際奧會（IOC）聯繫，針對奧林匹克憲章的涵義進行詳細解釋，要求所有國家奧會應遵照奧林匹克憲章履行參與奧運的相關責任，包含參加相關典禮。

中華奧會表示，基於國際奧會於近日數度提供詳盡的說明，本於遵循奧林匹克團結的基本原則，以及雙方良好溝通及相互理解下，中華奧會允諾將再與代表團成員溝通，做好各項防疫準備，並盡力克服航班困難，在兼顧防疫與團員健康的最大化原則下，依國際奧會建議派員參加開閉幕式。

根據《聯合報》，北京奧運時我國以「中華台北」代表團的名稱進場，承辦的北京奧運籌備會以簡體中文作為進場排序，當時我國是第24個進場的代表團，在日本之後、中非之前，中非後是香港。今年中非代表團沒有出席冬奧，我國代表團入場將在日本之後、香港之前。

Photo Credit: 中央社 體育署19日舉辦2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮，教育部次長兼體育署長林騰蛟 （左）親自授旗給代表團長林鴻道（中），再由林鴻道將國旗交給代表團總領隊陳士魁（右）。

代表地圖上沒有的「中華台北」參賽，選手稱「只要清楚自己是誰就夠了」

《美聯社》2日報導，指出 對於台灣來說，在全球舞台上的每一次亮相都充滿了政治色彩，當這個舞台是中國時更是如此。

報導指出，本週五開幕的冬奧中，4名台灣運動員不能使用台灣國旗，必須以「中華台北」的名字出賽。 我國19歲滑雪運動員李玟儀告訴《美聯社》，她在賽前遠赴歐洲進行訓練與比賽時，會向人們介紹自己來自台灣，「因為如果告訴別人來自『中華台北』，根本沒人知道你來自哪裡，在Google上找不到這個地方。」

報導指出，不是每個人都對現況感到滿意，2018年，前國手紀政發起公投，希望我國代表團能從「中華台北隊」改為「台灣隊」。「我們國家的名字是中華台北嗎？當然不是，」紀政當時表示，「過去，我們只為確保一生的奮鬥能夠實現，而接受了那一刻的不公平。」不過公投後來以失敗收場。

代表台灣參賽的2名選手向《美聯社》表示，他們只想盡力做到最好，這會比做出任何政治聲明更能讓台灣驕傲。「作為一名運動員，我無權處理這個問題，」參加高山滑雪項目的何秉睿說，「我只能做力所能及的事情，那就是訓練和比賽。」李玟儀則說，以什麼名義參賽都不是問題，「只要我們清楚自己是誰，這就夠了。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範