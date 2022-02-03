本土今增22例：全家旗下物流公司確診延燒，桃市府勒令停工、公布名稱「日翊文化公司」

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增56例COVID-19確定病例，為22例本土個案、34例境外移入（10例為落地採檢陽性，其餘為居家隔離驗出陽性）；確診個案中無新增死亡。

今日確診的22人，分布於高雄市15例、桃園市7例。

其中高雄市礁溪長榮飯店相關的有6例。2例是隔離後陰轉陽，另外4例是一家人，這家人其中1位確診者和案18773在1/25曾有接觸，家人在1/31陸續出現症狀，這4位自行就醫採檢驗出。

高雄港相關有9例，6例是隔離後陰轉陽，另外3例是旗津社區擴大採檢驗出。

另外桃園市今日新增7例COVID-19確診案例，其中5例是加貝爾幼兒園傳播鏈染疫者（案16052）的陪病父親相關，該名父親自解除隔離後陰轉陽，全家兒女妻弟4人也染疫。

桃園市另外2例為物流中心群聚感染，為位於大溪區的日翊公司員工及案19027家人，該員工與日前染疫的確診員工，都是負責B區倉庫的倉儲業務，研判均為同條傳播鏈，各自返家後再傳染給家人。

目前物流公司相關確診有15例（12名員工、3名家屬），目前匡列250位員工居家隔離，其他家屬也正陸續匡列中，另外有約1000位員工將做預防性隔離5天，2/6將進行二採。

桃園市長鄭文燦認為有擴散風險，今日稍早在防疫記者會上公布全名為「日翊文化行銷股份有限公司」，為全家便利商店子公司。鄭文燦指出，已勒令日翊物流停工並完成員工採檢，並呼籲與這家物流公司有業務往來，提貨、存貨等，以及有交接的物流車隊，務必出來採檢。

全家受訪時表示，子公司日翊物流大溪倉，自接獲桃園市衛生局通知後，即全力配合全廠清消、全員篩檢、疫調匡列等作業，並全面暫停物流作業。其中，部分預購商品因配合暫停配送，在春節期間將有延遲狀況，造成消費者不便之處，敬請見諒。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範