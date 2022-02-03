2022/02/03,
國際

貝佐斯的超級遊艇太大了，荷蘭人可能要拆解一座古橋讓它出海

貝佐斯的超級遊艇太大了，荷蘭人可能要拆解一座古橋讓它出海
圖為荷蘭鹿特丹市的康尼謝夫橋，將配合貝佐斯遊艇出航拆除部分橋樑。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在考慮暫時拆除這座橋時，鹿特丹市政府考慮了該地區的經濟利益，「從經濟角度和維持就業的角度來看，市政府認為這是一個非常重要的項目」，鹿特丹被認為是歐洲的海洋之都，地方的造船和活動是該市的重要支柱。

有錢人的新玩具很多，但亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的新遊艇最近惹上爭議，原因是這艘遊艇太大了，大到必須要將一座歷史悠久的古橋的部分拆除，否則它無法出海。

貝佐斯花4.3億歐元（約135.3億新台幣）打造的超級遊艇，長約417英尺（約127公尺），目前正在荷蘭阿爾布拉瑟丹市建造。完成後，它需要經過港口城市鹿特丹，以便徜徉於大海之中。

但出海前有一個問題：這艘巨型遊艇有3個桅杆，這些桅杆太高，桅杆超過131英尺（約40公尺），無法通過鹿特丹的康尼謝夫橋（ Koningshaven）下方。

這座大橋有144年的歷史，始建於1878年，在1940年二戰期間被納粹轟炸後重建，最近一次整修是在2017年，該市承諾不會再動這座橋。

但現在，鹿特丹市正計劃拆除橋樑的中心部分，以便讓貝佐斯的遊艇通過。

荷蘭港口城市鹿特丹週三（2日）表示，將暫時拆解一座歷史悠久的古橋，以讓貝佐斯（Jeff Bezos）的超級遊艇通過。「這是通往大海的唯一途徑」，鹿特丹市長發言人告訴《法新社》。

根據當地媒體報導，在考慮暫時拆除這座橋時，市政府還考慮了該地區的經濟利益，「從經濟角度和維持就業的角度來看，市政府認為這是一個非常重要的項目」，鹿特丹被認為是歐洲的海洋之都，地方的造船和活動是該市的重要支柱。

不過該市不會支付拆除和重新組裝這座橋的費用——造船商Oceanco必須支付費用。拆解將需要幾週時間，預計將在今年夏天進行。

這艘巨大的遊艇仍未完工，根據報導，該遊艇將於2022年完工，將成為世界上最大的船。除了這艘巨型遊艇之外，貝佐斯還委託建造較小的支援遊艇，遊艇上將有自己的直升機停機坪。

根據《富比士》（Forbes）資料，截至今年2月3日為止，貝佐斯的財產約為1765億美元（約台幣4.9兆元），超級遊艇的造價只占貝佐斯財富的0.27%。

這項決定激怒了當地歷史協會，但鹿特丹市府發言人強調，這座橋的構造將不會改變，待貝佐斯的遊艇通過後，橋的中間將會恢復。不過這樣的決定似乎有違市府之前不再動橋的承諾？「永遠不要說永遠。我認為這是盡可能有效地利用你所擁有的資源。」鹿特丹市府發言人說。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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