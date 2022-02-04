2022/02/04,
國際

德國人關心香港和台灣嗎？且看洪都拉斯首位女總統上任

德國人關心香港和台灣嗎？且看洪都拉斯首位女總統上任
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

香港與德國相距近9,000公里，德國和宏都拉斯距離9,100公里，兩地都千里迢迢。他們關心香港的七百萬人，不會比關心宏都拉斯的九百萬人多，即便香港經濟比宏國發達得多。

宏都拉斯首位女總統上任，幾間德國傳媒都有報導。

宏都拉斯在香港稱為「洪都拉斯」，然而洪都拉斯在台灣是資深演員洪勝德的藝名。由於洪宏兩字在華語同音，所以他的藝名很易記住。有台灣年輕藝人說過，小時候聽到新聞報導宏都拉斯，還以為是娛樂新聞，這個演員出了甚麼事云云。但在香港，洪、宏兩字完全不同音，聲韻母皆不同，自然就沒這一語雙關。

女總統卡絲楚（Xiomara Castro）上任，台灣派出賴清德出席，引起不少關注。而在德國，這當然不是主要的國際要聞，而媒體報導的重點，在於她左翼的政治，也有她任前總統丈夫當年被政變推翻的事件。新聞也提到這個中美國家，是其中一個最多進入美國和墨西哥非法移民的來源地，亦報導新總統為左派天主教徒，以及國內貧窮和貪污使很多人想離國。這角度或反映德國人關心移民和難民政策，因為他們都有共鳴，見到許多外國人來德避難和尋求新發展。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
賴清德

宏都拉斯人口900多萬，在德人口甚少，我也不認識。來德幾年，我認識過一位來自其鄰國薩爾瓦多的年輕女生，在當地讀德文中學，然後拿德國政府獎學金來德讀媒體設計。她來德時，英德文已經很流利，英文還有美國口音，使我最初以為她是美國人。此外，我也認識幾位千里達人，來自這個加勒比海前英殖，使我對中美有點認知。

宏都拉斯德文叫Honduras，宏都拉斯人叫Honduraner（女性加後綴-in）。這個名字或許也考起很多德國人，因為它的轉法不規則，不像很多國籍般直接（其實英文叫Hondurans也不是很多人知道）。況且德國人對中美認識甚淺，很多人沒聽過這國家都不奇怪。認識宏都拉斯的東方人，或多是台灣人，因為他們有邦交。

時常有人問，德國人關心香港和台灣嗎？在新聞常見到，會令他們特別關心嗎？其實這問題，跟他們有否特別關心宏都拉斯一樣。跟大部分德國人談香港，就像跟他們談宏都拉斯，都是遙不可及的地方，跟他們日常生活無關。香港與德國相距近9,000公里，德國和宏都拉斯距離9,100公里，兩地都千里迢迢。他們關心香港的七百萬人，不會比關心宏都拉斯的九百萬人多，即便香港經濟比宏國發達得多。但這不能怪他們，就像港人連同在亞洲的敘利亞和伊拉克也甚少關注，何況中美洲的事？

會德文的人，除了看德國新聞，還可多看德國的國際新聞，看看用何種角度報導，從而窺探出德國人的世界觀。

（後記：香港人最記得宏都拉斯的，應該是20年前農曆新年賀歲盃足球賽，「華人第一中鋒」歐偉倫對宏國時單刀橫傳。）

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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