基層檢察官、立委質疑「打詐綱領1.5」淪為口號，法務部：將增設檢察官助理、補加班費
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目前各地檢察署已被「車手」、「人頭帳戶」等詐欺相關案件給淹沒，4月時甚至有地檢署在累積3000多件案件後，一次性「洩洪」到檢察官身上。以新北地檢署為例，2021年新增案件數為26.8萬件，到了2022年暴增為31.5萬件，但法定員額才從472人增加為490人。
打擊詐騙已經成為政府優先政策，4日行政院通過「新世代打擊詐欺戰略行動綱領1.5版」，其中包含由高檢署成立「查緝詐欺與資通犯罪督導中心」；不過在野黨質疑，打詐政府宣示要打詐恐怕淪為口號，實際上資源和人力編制都還不到位。
另外也有基層檢察官透過媒體指控，案件量年年暴增讓檢察官不堪負荷，高檢署淪為「只說不做」的單位，只會要求努力結案、積極打詐，根本就是世紀大笑話；而法務部提供的加班費也比不上法官，還積極替基層檢察官攬事。
立委：案件一次「洩洪」到檢察官身上，人力根本不足
立委鍾佳濱指出，目前各地檢察署已被「車手」、「人頭帳戶」等詐欺相關案件給淹沒，4月時甚至有地檢署在累積3000多件案件後，一次性「洩洪」到檢察官身上。以新北地檢署為例，2021年新增案件數為26.8萬件，到了2022年暴增為31.5萬件，但法定員額才從472人增加為490人，顯然不成比例。
鍾佳濱主張，法務部應向行政院爭取檢察官助理等編制外人力，協助消化堆積如山的幫助詐欺案；另一方面，他贊同高檢署透過新成立的督導中心，當地方檢察署難以劃分權責範圍時，應協助分案指派、統整專案，以集中偵辦、有效起訴詐騙集團。
而立委郭國文表示，高等檢察署的督導中心遺漏協調地檢署管轄權模糊之功能，未將司法資源發揮最大效益。刑案的管轄分類有很多，包括犯罪發生地、犯罪結果地、犯嫌居所地、被害人居所地等；此外，詐欺案件又有網路、匯款、面交等型態，導致案件到底要由哪個地檢署受理，管轄權模糊不清。
根據郭國文辦公室接獲的個案，先以犯罪地點移交給新竹地檢署，而新竹地檢署以犯嫌住所位置，推給台北地檢署；台北地檢署卻又以犯嫌目前居所不在管轄範圍內，將案件重新送回新竹地檢署，一來一往耽誤許多時間。警調要不斷移送，直到一個地檢署願意受理，才能成功讓詐騙案起訴。
郭國文表示，督導中心就是專責單位，主要業務包含建立跟警調溝通平台，要加速詐騙案件的司法效率，且有建立跟警調溝通平台，應在管轄權不清時提供協助，盡快移送，避免司法程序遭拖延；同時進行資源分配，高檢署可協調由人力較充足的地檢署來受理。
檢察官吳慧蘭表示，不排除案件起訴時，會發生管轄權矛盾；目前督導中心跟調查局和刑事警察局有順暢的溝通管道，若在移送案件時，遇到管轄權不清的狀況，高檢署會提供協助並強化跨單位溝通。
此外鍾佳濱野提出，因應日益增加的案件量，司法院從2016年到2021年共增加法官助理420人，協助法官審理司法業務，因此法務部應比照向行政院爭取檢察官助理等編制外人力，協助消化堆積如山的幫助詐欺案；若有必要時，檢察體系也能引進AI技術，如電腦依法定邏輯自動分案、生成式AI（例如ChatGPT）協助訴訟文書業務。
民眾黨立法委員陳琬惠、立法院黨團幹事長張其祿、黨團副主任兼發言人楊寶楨今日也召開記者會，指出行政院追加13億預算升級打詐綱領，但歷時一個月僅提出「1合2清3減4面5不」的華麗口號，上周更被踢爆，1.5版本還沒有實際計畫，追蹤行政院、內政部、刑事局等部會，目前還卡在刑事局「內部簽辦中」。
陳琬惠表示，從目前具體成效來看，在警廣YouTube頻道有「百工百業防詐宣導系列」影片，邀請名人宣導詐騙，然而70多部影片大同小異，平均點閱率低下，完全達不到宣導成效。呼籲針對特定族群對症下藥，如邀請偶像藝人受眾應為學生，宣導注意網路遊戲點數詐騙；邀請財經專家受眾為上班族，宣導慎防投資詐騙等。
陳琬惠直言，據法務部的《詐欺罪案件統計分析》，近51萬詐騙犯中，起訴率只有2成，其中起訴率最高的是「車手」高達6成，然而車手在詐騙集團的「產業鏈」中屬於最末流，甚至拐騙年輕人當成「棄子」。
2017年，法務部針對《組織犯罪防制條例》大幅修改，隔年起訴人數大幅增加2677人，其中近9成是電信詐欺，被民進黨政府大內宣成「政績」宣揚，但政府不應該忽視潛藏在背後的組織犯罪，長期以來只注重詐欺本身，只抓車手等下游，完全治標不治本。
張其祿直言，近期「借貸媒合平台im.B」詐騙事件，因是透過數位平台直接媒合借貸者和投資者，無需透過金融中介，借款人可以籌集資金，投資者也從中獲得利息，但唐鳳部長說「我們零監管」，甩鍋監管責任，黃天牧主委也跳針式撇清，讓人非常失望，呼籲金管會加強對P2P業務的監管與稽核，增加透明度和公開度，設立嚴謹的風險管理和披露機制，同時也須強化聯繫第三方支付機構，加強支付監管。
楊寶楨則表示，上月數發部長唐鳳曾於立法院公開承諾，一周內將現存的假冒名人詐騙廣告從網路下架，但數發部僅下架特定時段內之廣告，目前Google受檢舉廣告已下架33%，Meta已下架83%，仍有進步空間。行政院4月中拍板網路投資廣告採實名制，但此制度會讓詐騙集團有漏洞可鑽，透過人頭刊登犯案讓更多弱勢族群，甚至不諳世事的青年誤入歧途，政府應積極與網路平台業者協商可行的辦法，增加下架效率。
高檢署：增加加班費，法務部：聘請助理檢察官
面對各界質疑，台灣高等檢察署也透過聲明回應，表示已規劃2023年4月至12月檢察機關辦理新世代打擊詐欺策略行動綱領及掃黑業務所需的專案加班費，總計新台幣1413萬元。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。