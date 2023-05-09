基層檢察官、立委質疑「打詐綱領1.5」淪為口號，法務部：將增設檢察官助理、補加班費

打擊詐騙已經成為政府優先政策，4日行政院通過「新世代打擊詐欺戰略行動綱領1.5版」，其中包含由高檢署成立「查緝詐欺與資通犯罪督導中心」；不過在野黨質疑，打詐政府宣示要打詐恐怕淪為口號，實際上資源和人力編制都還不到位。

另外也有基層檢察官透過媒體指控，案件量年年暴增讓檢察官不堪負荷，高檢署淪為「只說不做」的單位，只會要求努力結案、積極打詐，根本就是世紀大笑話；而法務部提供的加班費也比不上法官，還積極替基層檢察官攬事。

立委：案件一次「洩洪」到檢察官身上，人力根本不足

立委鍾佳濱指出，目前各地檢察署已被「車手」、「人頭帳戶」等詐欺相關案件給淹沒，4月時甚至有地檢署在累積3000多件案件後，一次性「洩洪」到檢察官身上。以新北地檢署為例，2021年新增案件數為26.8萬件，到了2022年暴增為31.5萬件，但法定員額才從472人增加為490人，顯然不成比例。

鍾佳濱主張，法務部應向行政院爭取檢察官助理等編制外人力，協助消化堆積如山的幫助詐欺案；另一方面，他贊同高檢署透過新成立的督導中心，當地方檢察署難以劃分權責範圍時，應協助分案指派、統整專案，以集中偵辦、有效起訴詐騙集團。

而立委郭國文表示，高等檢察署的督導中心遺漏協調地檢署管轄權模糊之功能，未將司法資源發揮最大效益。刑案的管轄分類有很多，包括犯罪發生地、犯罪結果地、犯嫌居所地、被害人居所地等；此外，詐欺案件又有網路、匯款、面交等型態，導致案件到底要由哪個地檢署受理，管轄權模糊不清。

根據郭國文辦公室接獲的個案，先以犯罪地點移交給新竹地檢署，而新竹地檢署以犯嫌住所位置，推給台北地檢署；台北地檢署卻又以犯嫌目前居所不在管轄範圍內，將案件重新送回新竹地檢署，一來一往耽誤許多時間。警調要不斷移送，直到一個地檢署願意受理，才能成功讓詐騙案起訴。



郭國文表示，督導中心就是專責單位，主要業務包含建立跟警調溝通平台，要加速詐騙案件的司法效率，且有建立跟警調溝通平台，應在管轄權不清時提供協助，盡快移送，避免司法程序遭拖延；同時進行資源分配，高檢署可協調由人力較充足的地檢署來受理。

檢察官吳慧蘭表示，不排除案件起訴時，會發生管轄權矛盾；目前督導中心跟調查局和刑事警察局有順暢的溝通管道，若在移送案件時，遇到管轄權不清的狀況，高檢署會提供協助並強化跨單位溝通。

此外鍾佳濱野提出，因應日益增加的案件量，司法院從2016年到2021年共增加法官助理420人，協助法官審理司法業務，因此法務部應比照向行政院爭取檢察官助理等編制外人力，協助消化堆積如山的幫助詐欺案；若有必要時，檢察體系也能引進AI技術，如電腦依法定邏輯自動分案、生成式AI（例如ChatGPT）協助訴訟文書業務。

民眾黨立法委員陳琬惠、立法院黨團幹事長張其祿、黨團副主任兼發言人楊寶楨今日也召開記者會，指出行政院追加13億預算升級打詐綱領，但歷時一個月僅提出「1合2清3減4面5不」的華麗口號，上周更被踢爆，1.5版本還沒有實際計畫，追蹤行政院、內政部、刑事局等部會，目前還卡在刑事局「內部簽辦中」。

陳琬惠表示，從目前具體成效來看，在警廣YouTube頻道有「百工百業防詐宣導系列」影片，邀請名人宣導詐騙，然而70多部影片大同小異，平均點閱率低下，完全達不到宣導成效。呼籲針對特定族群對症下藥，如邀請偶像藝人受眾應為學生，宣導注意網路遊戲點數詐騙；邀請財經專家受眾為上班族，宣導慎防投資詐騙等。

陳琬惠直言，據法務部的《詐欺罪案件統計分析》，近51萬詐騙犯中，起訴率只有2成，其中起訴率最高的是「車手」高達6成，然而車手在詐騙集團的「產業鏈」中屬於最末流，甚至拐騙年輕人當成「棄子」。

2017年，法務部針對《組織犯罪防制條例》大幅修改，隔年起訴人數大幅增加2677人，其中近9成是電信詐欺，被民進黨政府大內宣成「政績」宣揚，但政府不應該忽視潛藏在背後的組織犯罪，長期以來只注重詐欺本身，只抓車手等下游，完全治標不治本。

張其祿直言，近期「借貸媒合平台im.B」詐騙事件，因是透過數位平台直接媒合借貸者和投資者，無需透過金融中介，借款人可以籌集資金，投資者也從中獲得利息，但唐鳳部長說「我們零監管」，甩鍋監管責任，黃天牧主委也跳針式撇清，讓人非常失望，呼籲金管會加強對P2P業務的監管與稽核，增加透明度和公開度，設立嚴謹的風險管理和披露機制，同時也須強化聯繫第三方支付機構，加強支付監管。

楊寶楨則表示，上月數發部長唐鳳曾於立法院公開承諾，一周內將現存的假冒名人詐騙廣告從網路下架，但數發部僅下架特定時段內之廣告，目前Google受檢舉廣告已下架33%，Meta已下架83%，仍有進步空間。行政院4月中拍板網路投資廣告採實名制，但此制度會讓詐騙集團有漏洞可鑽，透過人頭刊登犯案讓更多弱勢族群，甚至不諳世事的青年誤入歧途，政府應積極與網路平台業者協商可行的辦法，增加下架效率。

高檢署：增加加班費，法務部：聘請助理檢察官

面對各界質疑，台灣高等檢察署也透過聲明回應，表示已規劃2023年4月至12月檢察機關辦理新世代打擊詐欺策略行動綱領及掃黑業務所需的專案加班費，總計新台幣1413萬元。