敘利亞邊境激戰3小時，伊斯蘭國首腦哈希米命喪美軍突擊

（中央社）伊斯蘭國首腦哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）2月3日命喪美軍突擊，報導稱，戰機掩護3架直升機，約30名特種部隊成員衝進土耳其、敘利亞邊境樓房中激烈衝突約3小時。美軍行動後引爆一架疑遇襲直升機。

白宮發布總統拜登聲明說：「感謝美軍的技巧與勇氣，我們已經成功把伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）的領導人哈希米從戰場中剷除。美軍從軍事行動中全員安返。」ISIS於2014年6月宣布建立新哈里發國並且定名為伊斯蘭國（IS），拜登以原來名號稱之。

《半島電視台》（Al Jazeera）報導，美國高階官員告訴記者，哈希米在美軍突擊行動中將自己引爆而亡。

IS在前首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）2020年10月遭美國特種部隊擊殺數天後，任命哈希米為新首領。

在敘利亞西北部伊德利布省阿提瑪（Atmeh）徹夜展開的突襲行動至少造成13人喪生，包括6名兒童、4名婦女。當地鄰近土耳其邊境，是敘利亞反對勢力掌控區內人口密集的城鎮。

居民表示，直升機在目標建築物上方盤旋逾2小時後發動攻擊。美軍特種部隊展開地面作戰任務，對那棟房屋進行突襲。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 拜登於白宮宣佈行動成功

獨立新聞媒體《中東之眼》（Middle East Eye）引述當地救援團隊報導，這項行動於當地時間凌晨零時40分左右展開，激烈衝突持續了大約3個小時。3架美軍直升機在一架戰機掩護下，鎖定位於阿提瑪以東的一間3層樓房。當地距土耳其邊界約兩公里。

在據信從敘利亞東部起飛的這架戰機展開任務前，美方已先出動數架偵察機。在敘利亞打擊IS的美國為首聯軍在敘東有若干軍事基地。

當地整個地區都可以聽到美軍直升機上的擴音器用伊拉克方言喊話，要求據信在樓房內開會的IS戰士投降。經約一小時零星衝突後，30名左右美軍特種部隊成員降落地面，衝進樓房。

目擊者表示，他們聽到士兵要求1名婦女投降，遭對方拒絕，暴力衝突隨即爆發。她後來離開樓房，引爆身上的炸彈腰帶。

美軍特種部隊行動前曾先將一個家庭從攻擊目標區撤離到安全地點。

突擊行動目標所在的樓房據報由出身敘利亞西北部阿勒坡（Aleppo）的50歲男子承租，他有2名妻子、5個小孩。與屋主熟識人士指出，屋主曾多次想要與房客喝杯茶卻一再遭拒，因而引起懷疑。

一位軍事領袖告訴《中東之眼》，美軍在行動結束後將一架直升機引爆，可能因為直升機在行動中遇襲，已無法返回基地。當地消息人士指出，美軍偵察機接下來展開數次空襲，摧毀突擊行動進行的場址。

當地消息人士指出，由於目標地點非常靠近難民營和住宅區，這項突擊行動非常複雜。一旦攻擊目標向帳篷區或住宅區逃竄，美軍特種部隊恐怕難以從地面機動因應。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 哈希米

哈希米做過哪些事？

《紐約時報》報導，哈希米現年45歲，出生於伊拉克，在海珊（Saddam Hussein）倒台前曾在伊拉克軍隊服役過一段時間，並於2007年1月在摩蘇爾大學完成了伊斯蘭研究的碩士學位。他曾於2008年初被美軍俘虜，當時他擔任基地組織在摩蘇爾的副領導人，之後獲釋的日期不詳。在 巴格達迪 於2019年10月死於美軍突襲後，他成為伊斯蘭國的領袖。

雖然 哈希米 的聲望遠不及他的前任，但在 哈希米在「 聖戰圈」中仍然備受尊重。紐約安全諮詢公司Soufan Group的反恐分析師Colin P. Clarke說：「 權衡之下，他選擇成為一個幽靈，而不是積極地發展聖戰。 」Clarke表示， 哈希米一直保持低調，這幫助他躲過了以美國為首的追捕，但也阻礙了他擴大伊斯蘭國全球網絡的能力。

美國政府表示，哈希米「針對伊拉克西北部信仰亞茲迪宗教的少數群體，進行綁架、屠殺和販運，並領導了伊斯蘭國的全球恐怖行動。」

伊斯蘭國的現況

《Devdiscourse》報導，伊斯蘭國現在的運作方式，是一個由自治地方小組所組成的秘密結構，而不是透過「哈里發」的集中管理。美國在2019年曾評估，伊斯蘭國保留了14000至18000名成員，其中包括3000名外國人，但確切的數字與該組織本身一樣難以捉摸。許多伊斯蘭國的戰士可能暫時恢復了正常生活，準備在時機出現時捲土重來。

雖然沒有大規模的行動，但伊斯蘭國仍繼續進行有針對性的暗殺、伏擊、自殺式炸彈襲擊，以及使用簡易爆炸裝置進行不太引人注目的襲擊。據美國政府去年的最新報告，伊斯蘭國在7、8、9等3個月內，聲稱在伊拉克發動了182次襲擊，在敘利亞發動了19次襲擊。雖然數字比以前低，但報告指出該組織仍然能夠進行致命和復雜的行動。

後續影響

《紐約時報》分析，哈希米的死對這個死灰復燃極端主義組織來說是一個打擊，但這件事仍然可以提供吸引新成員的宣傳動力。美國反恐目標和恢復力研究所（The American Counterterrorism Targeting and Resilience Institute）所長Ardian Shajkovci 表示，哈希米試圖用自爆殺死自己和美軍，而不是投降，幾乎肯定會被ISIS追隨者視為勇敢的標誌。

西點軍校反恐中心研究主任 Daniel Milton 說：「我認為任何人都不應該幻想將他剷除是對伊斯蘭國的致命打擊。 這會對伊斯蘭國造成阻礙，但我認為這不會消除未來的威脅。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航