北京冬奧開幕，台灣4名選手將參加滑冰、滑雪及雪橇3個項目

（中央社）北京冬季奧運2月3日晚間開幕，台灣共4名選手在滑冰、滑雪及雪橇3個項目取得門票，連2屆參賽的競速滑冰女將黃郁婷將在2月7日亮相，雪橇女將林欣蓉也將在同日迎接冬奧初體驗。

因應疫情，2022年北京冬季奧運採取閉環管理，在北京、張家口和延慶等3大賽區的賽事，都將在封閉狀態中舉行。

台灣代表團共15人，這次由中華奧會執行委員陳士魁擔任總領隊。原先代表團以防疫及航班因素為由不參加開閉幕式，因國際奧會要求所有國家奧會應遵照奧林匹克憲章履行參與奧運會的相關責任，包含參加相關典禮，代表團在兼顧防疫與團員健康的最大化原則下，決定依國際奧會建議，派人參加開閉幕式。

參與冬奧事務人士說，台灣入場序預計排第11，在日本之後、香港前面。

這次共有4名台灣選手在滑冰、滑雪及雪橇3個項目取得冬季奧運參賽權，分別是競速滑冰女將黃郁婷、雪橇女將林欣蓉，以及滑雪選手李玟儀及何秉睿。

值得一提的是，4名參賽的台灣選手中，女子選手就占3人，打破1984年、1988年僅2名女性紀錄；滑雪項目更有所突破，不但是睽違30年再有台灣選手拿到滑雪參賽資格，更是台灣史上首次有男、女選手同時取得滑雪參賽門票。

曾經征戰2018年平昌冬奧的競速滑冰女將黃郁婷，將在500、1000與1500公尺女子競速滑冰項目與各國好手一較高下，並在7日1500公尺項目率先出賽。

其他3名台灣選手都是首度踏上冬奧殿堂，其中雪橇選手林欣蓉預計將在7日晚間女子單人雪橇賽事亮相。

李玟儀及何秉睿將在2月9日、16日的滑雪女子、男子曲道賽上陣，展開冬季奧運首秀。

Photo Credit: 中央社 2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮19日舉行，授旗後，教育部次長兼體育署長林騰蛟（前左3）、代表團長林鴻道（前右3）及總領隊陳士魁（前右2）等人合影留念。 中央社記者張新偉攝 111年1月19日

4名台灣選手簡介

黃郁婷（競速滑冰）

《中央社》報導，在4名台灣選手中，黃郁婷是唯一擁有冬奧經驗的選手。過去黃郁婷曾在滑輪溜冰方面，於2009年高雄市舉辦的世界運動會包辦3金，在亞洲運動會、世錦賽及亞錦賽都曾勇奪金牌，也期待有朝一日登上最高殿堂奧運舞台。不過，滑輪溜冰未納入奧運正式項目，黃郁婷將目光轉向冬奧，腳下滑輪換成冰刀，2015年底轉戰競速滑冰。

黃郁婷僅花2年就締造驚奇，取得2018年平昌冬奧門票，且一口氣拿下500、1000與1500公尺女子競速滑冰入場券。首次征戰冬奧，黃郁婷在女子1500公尺競速滑冰衝線前最後彎道跌倒，以26名作收；500公尺、1000公尺各名列22名、20名。

黃郁婷二度前進冬奧，預計將在7日1500公尺女子競速滑冰項目率先上陣，隨後在13日500公尺、17日1000公尺競速滑冰項目亮相。

Photo Credit: 中央社 第24屆北京冬季奧林匹克運動會將於2月4日開幕，台灣選手賽程2月7日開始，黃郁婷女子1500公尺競速滑冰打頭陣。 （黃郁婷提供） 中央社記者謝靜雯傳真 111年1月30日

林欣蓉（雪橇）

《中央社》報導，現年23歲的林欣蓉來自新北市，小學5年級開始參加田徑隊，一練就是近10個年頭。她曾在臉書上透露，在當田徑選手時，自己心願排行榜上的第一名就是參加奧運，「在開始接受正規訓練後，才發現這個夢想對運動選手其實是遙不可及。」

為了圓夢，林欣蓉毅然決然地決定轉項發展，也選了冬奧正式比賽項目的雪橇，不過台灣處在亞熱帶地區，既不會下雪更沒有雪，訓練、比賽都是問題，但她憑著一股腦的熱血與毅力堅持了下來。

正當一切看起來都朝好的方向發展，林欣蓉卻跌了一跤，她與平昌冬奧擦身而過，她沒被擊倒，因為她本來就知道這條路不好走，4年後她站在北京的土地上，2月7日她將站上賽道，迎戰生涯中的第一次奧運。

何秉睿（滑雪）

《中央社》報導，台灣選手李玟儀及何秉睿同獲滑雪參賽資格，不但是台灣代表團睽違30年再次拿到滑雪參賽門票，且是台灣史上首次有男、女選手同時取得滑雪參賽席次。

何秉睿父親何兆日曾在日本求學時接觸滑雪，而滑雪的樂趣讓何兆日難以忘懷，後來也成為滑雪教練，在父親影響下，何秉睿4、5歲開始接觸滑雪，每年寒假定期飛往日本練習。何秉睿從小足球和滑雪雙棲，國中後才確立往滑雪這條路前進，他2014年考取松山工農後，看到日本友人規劃到奧地利進修，他也下定決心選擇同一條路。

對於教養兒女，何兆日抱持著尊重個人興趣，放手讓何秉睿獨自一人前往奧地利滑雪學校磨練，前後長達5年的時間，除了要一手打理異鄉生活起居，還要克服語言問題。何秉睿赴奧地利訓練，當時已訂定目標，瞄準冬季奧運，可惜無緣2018年平昌冬季奧運，過程中歷經自我懷疑、現實面考量以及猶豫是否放棄，仍選擇堅持下去的他，4年後成功取得北京冬奧門票。

Photo Credit: 中央社 台灣選手何秉睿在念書和夢想間，曾歷經家族革命，他花了近8年時間終於走到最高殿堂冬季奧運，也向已逝的阿公證明自己。 （何兆日提供） 中央社記者黃巧雯傳真 111年2月3日

李玟儀（滑雪）

《中央社》報導，參加滑雪女子曲道賽的李玟儀，預計將在2月9日亮相。李玟儀曾是2020青年冬季奧運國手，她的父親李永德，是滑雪與滑草教練，她4歲開始接觸滑雪，16歲才開始接受專業訓練，主因是國際滑雪總會有針對選手年齡做限制，需年滿16歲以上才能參賽。

台灣冬季沒有雪，為讓李玟儀能有個可以維持訓練的環境，李永德砸下重金，購入可供輔助訓練的高科技設備，而為爭取比賽積分與經驗，父女倆一塊踏上歐洲陸地，由李文德親自駕車載著女兒周遊列國參賽。

去年底李玟儀在短短37天內，就參加了25場比賽，李永德也不得閒，一個多月就開了約5500公里，父女倆歷經汽車在荒野公路爆胎、室友確診等離奇事件，所幸最後依舊成功取得冬奧入場券。

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