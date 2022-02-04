港社運人士古思堯涉違國安法被捕，今早共5人被往帶警署

社運人士古思堯涉嫌違反港版《國安法》，今（4）早被香港國安處人員拘捕。 消息指，另外亦有4人被捕，包括「女長毛」雷玉蓮、陳勁松、陳意明與前民主黨九龍城區區議員馮競文。

古思堯 今早原擬到中聯辦抗議冬奧

曾入獄11次、患直腸腺癌第四期的古思堯今年73歲，為社運活躍分子，早年因常與「長毛」梁國雄遊行時抬棺材示威而為香港人所認知，今（4）晨被警方國安處以「煽動顛覆國家政權罪」罪名拘捕。而北京冬季奧運會開幕儀式將於今（4）晚舉行，古思堯原計劃早上到中聯辦抗議中共「漠視被捕的香港市民及政治人物」，「粉飾太平」籌辦冬奧。

多間媒體引述消息指，古思堯被捕被帶到長沙灣警署調查。而另外4名人士 雷玉蓮、陳勁松、陳意明與馮競文則 分別被帶到旺角、長沙灣、沙田和紅磡警署。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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