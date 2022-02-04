今日新增本土25例、境外移入46例，陳時中：日翊物流是目前最需要關注的案件

中央流行疫情指揮中心2月4日公布國內新增71例COVID-19確定病例，分別為25例本土個案及46例境外移入（23例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，2月4日新增本土個案為14例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，新增境外移入個案為26例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國（7例）、菲律賓及澳大利亞（各3例）、荷蘭、印度、秘魯、越南及泰國（各2例）、日本、奈及利亞、加拿大、以色列、香港及中國（各1例）移入；另17例調查中。入境日介於今（2022）年1月15日至2月4日。

陳時中表示，上午篩檢航班有542位「人也蠻多的，陽性率0.18%，只有1人陽性。」

中央疫情指揮中心提供

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高雄疫情的發展狀況

在記者會上，指揮官陳時中也針對高雄目前的疫情做說明。

其中高雄港群聚案今日再新增9人確診，陳時中表示其中有3人是隔離期滿採檢陽性，其他是居家隔離期間有症狀採檢陽性。高雄港在社區採檢社區監測非常積極，像是巷弄內也都擴大匡列之中，預期這兩天情況可以慢慢明朗，目前都是可追蹤、可匡列的。

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另外宜蘭礁溪飯店延伸出的群聚，今日增加的3位都是幼兒園相關案件，都已經是被匡列的人，其中有1人是家人，2位是祖父祖母，都是從陰轉陽。

陳時中說，從案18443到案18703，台南、高雄友人和幼兒園小朋友，基因定序都一樣，確定是從宜蘭傳播到高雄。而高雄港基因定序又是另一條，因此目前可以確定高雄有宜蘭傳播鏈和高雄港傳播鏈，一共2條在社區傳播。

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遠雄園區疫情已漸漸步入尾聲

陳時中表示，目前針對亞旭電腦染疫案在家隔離的員工，進行解除隔離前的二採，460人全數陰性。陳時中說，遠雄案已漸漸步入尾聲，從亞旭電腦染疫開始，持續努力下匡列已漸漸完全，確診者持續變少，僅昨天增加一例案19127園區相關人員，為在家居隔快篩陽性後採檢，陽性確診，個案是獨居、一人一戶，算是群聚案後續的尾聲。

陳時中指出，針對遠雄園區將於2月7日全體PCR採檢，並改發通行證，持PCR陰性證明者才可進到園區工作。如有零星個案採陽者則安排居隔，確保遠雄園區在安全情況下復工。

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另外，桃園部分，龍潭一名58歲退休人士（案18514）相關傳染案，在這兩天放假期間多了2個案，其中一人跟另一人是家屬染疫，對社區影響不高。整體看起來無繼續延燒，將持續關注到2月13日。

陳時中表示，案18183到今天隔離監測期滿，未有接觸者確診「這起案子算是結案」。至於大同公司與桃園市府案件，雖目前仍不知感染源頭，但病毒定序與桃機相同，將持續觀察匡列。此外，案18687則是於八德地區社區採檢站採出，剛檢出時Ct值40，判定發病日為1月15日，二採後Ct值變18，研判是一發病就採到，認為對社區影響較小，同樣持續觀察。

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日翊物流疫情的發展

陳時中指出，目前桃園部分正在延燒的案子是日翊物流公司，總共採檢1250人、256在防疫旅館或檢疫所隔離14天、1000人隔離5天後安排採檢，正逐步將染疫風險降低。

陳時中表示， 日翊物流昨天採檢出的個案有10例，都非陰轉陽，而是首度匡列採驗出來，因此該案件是目前最需要關注的案件。現在應該已把大的防火牆建立起，若無再外擴，應該就能控制，後續將視這1千人5天後的採檢情況，持續疫調匡列。

輕症分流執行進度

醫療應變組副組長羅一鈞表示，在輕症分流執行進度上，1／15至2／3已轉送218位落地採檢陽性旅客，前往北區3家加強版集中檢疫所，同時段落地採檢陽性共計366人，分流佔59.6%。

羅一鈞說，指揮中心已整備開設完成北區、中區、南區共11家加強版集中檢疫所，合計量能已達1221間房間，並持續整備其他加強版集中檢疫所。提供落地採檢陽性或社區檢出陽性且符合分流收治條件之輕症／無症狀個案收治入住。

中央疫情指揮中心提供

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台灣會何時解封？

有媒體詢問近日越南、泰國相繼解封，台灣是否會跟進？陳時中指出，未來縮短檢疫期間是勢在必行，但要怎麼縮跟轉換，要跟專家會議討論。但不會像越南那麼快開放，或者像泰國那樣一下子全開，「我想我們不會採那樣策略」。會逐步開放，讓台灣醫療量能控制在一個可控制的範圍內。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航