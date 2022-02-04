2022/02/04,
國際

習近平、普亭發表聯合聲明反對北約擴張，BBC分析：美國促成中俄形成更緊密伙伴關係

習近平、普亭發表聯合聲明反對北約擴張，BBC分析：美國促成中俄形成更緊密伙伴關係
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俄羅斯總統普亭在參加開幕式之前，於2月4日中午與中國國家主席習近平於北京的釣魚台賓館舉行會談。雙方在會後也共同發表了一份聯合聲明。

北京冬奧於2月4日晚間開幕，俄羅斯總統普亭（Putin）在參加開幕式之前，4日中午與中國國家主席習近平於北京的釣魚台賓館舉行會談。雙方在會後也共同發表了一份聯合聲明。

中俄發表聯合聲明

《俄羅斯衛星通訊社》報導，這份聲明指出：「雙方擬在俄、印、中模式框架內開展合作，在東亞峰會、東協地區安全論壇、東協成員國和對話夥伴國防部長會議等平台加強互動。」俄中兩國領導人表示支持東協「在發展東亞合作中發揮核心作用，繼續加強與東盟深化合作的協調，共同推進公共衛生、可持續發展、打擊恐怖主義和跨國犯罪等領域的合作」。

這份聲明還表示，俄中兩國將加強上海合組織，並提高其在塑造多極世界秩序中的作用。聲明還指出，俄中計劃加強在歐亞經濟聯盟和「一帶一路」框架內的合作。

在外交和軍事上，《俄羅斯衛星通訊社》報導，這份聲明表明俄羅斯與中國將聯手抵抗外部勢力以任何藉口干預主權國家內政，反對「顏色革命」。《衛報》報導，聲明內容也針對北約，提到「反對北約進一步擴張，呼籲北大西洋聯盟摒棄冷戰意識形態的做法，尊重其他國家的主權、安全和利益，尊重其文明和文化歷史模式的多樣性，並客觀公正地對待與維護其他國家的和平發展。」

《路透社》報導，聲明裡也提到，俄羅斯表示完全支持北京在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立。

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普亭跟習近平還談了什麼？

除了聯合聲明的內容，《中時新聞網》報導，克里姆林宮還透露，普亭在這次訪華期間將與中國討論，加強天然氣和金融合作，可能簽署超過15項協議，包括考慮修建第二條通往中國的天然氣新管道。

《日經亞洲》報導，在普習會中，普亭提出了一項新協議，計畫向中國供應100億立方公尺的天然氣，藉此擺脫西方制裁帶來的威脅。除此之外，普亭在2月3日接受《新華社》訪問時，也預告會「實施一些大型聯合項目」包括「在俄羅斯國家原子能公司的參與下」在中國建造4個新核電站。

《美聯社》報導，俄中兩國領導人於釣魚台賓館會面。普亭在開場白中提到，俄中兩國關係「本著友誼和戰略夥伴精神，以進步的方式發展。」普亭還回憶了他在北京參加2008年奧運會以及中國代表團出席俄羅斯2014年索契冬奧會的情況，稱這種交流「在一定程度上是一種傳統」。

《紐約時報》報導，會中普亭還告訴習近平，中俄關係「呈現出真正前所未有的特點」。普亭說「這是一個有尊嚴的關係的例子，它幫助我們每個人發展，同時支持彼此的發展」。普亭的代表團還包括俄羅斯石油巨頭，俄羅斯石油公司（Rosneft）的負責人伊戈爾・謝欽（Igor Sechin）。

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美國帶來的壓力，促成這次普習會

《BBC》報導，在兩國領導人會面之前，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，就算俄羅斯與中國之間的關係更加密切，也不會影響俄羅斯入侵烏克蘭將帶來的後果。他警告，一旦俄羅斯入侵，將在經濟和金融方面面臨制裁。

《BBC》分析，中俄兩國正在形成更緊密的伙伴關係，這種關係一定程度上是美國將兩國共同視為對手所致。中俄越來越意識到，在經濟、科技等方面共享資源可以更有效地抗衡美國的影響力。華盛頓戰略與國際研究中心中國研究主管裘德・布蘭切特（Jude Blanchette）對《BBC》表示：「美國人不願意承認，在許多方面，是我們的政策在凝聚莫斯科和北京。」

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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