【東南亞週報】峇里島開放完整接種旅客入境、緬甸政變一週年靜默罷工、「陸龍捲」襲大馬怡保

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂、曾偉林（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第156期，為讀者挑選2022年1月29日至2月4日期間，有關緬甸、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。

緬甸｜緬政變一週年 美英加對軍政府再祭制裁

緬甸政變2月1日滿一週年，全國多個城市反對派於當日發起靜默罷工抗議，宣洩對軍方奪權的不滿。同時，美國、英國及加拿大也在一週年前夕，宣布對緬甸軍政府祭出更多制裁。

美國於1月31日宣布對緬甸包括聯邦總檢察長、最高法院首席大法官及反腐敗委員會主席在內的司法官員實施制裁，譴責他們出於政治動機，密切參與對緬甸前領導人翁山蘇姬的起訴。

這項制裁還針對緬甸的一些實體，包括在緬甸經濟中心仰光市運營一個主要港口的KT服務和物流公司（KT Services and Logistics Company）及其首席執行官，以及該國國防部的採購部門。英國和加拿大也對三名緬甸官員採取類似制裁措施。

聯合國安理會則是於2月2日發表聲明，表示對緬甸從去（2021）年2月1日起，持續實施緊急狀態及其造成的嚴重影響深表關切，並對緬甸國內大量流離失所人數表示震驚，呼籲緬甸「立即停止一切形式的暴力」、釋放包括翁山蘇姬及總統溫敏在內等所有被任意拘留者，並表示希望緬甸能允許一名特使前往當地調解危機。

新加坡外長維文2月1日也在臉書表示，緬甸軍方已掌權一年，新加坡持續對緬甸局勢保持高度關切，「我們敦促軍政府盡速全面落實與東協的五點共識。」

Photo Credit: AP/ 達志影像 2022 年2月1日緬甸政變一週年，在曼德勒一場有行動者和僧侶舉辦的反軍政府抗議集會，舉著用緬語寫著「誰敢和人民的意志的對立」標語

泰國｜曼谷選區國會議員補選民主派大勝

泰國1月30日舉行曼谷市第9區國會眾議員補選，為泰黨（Pheu Thai Party）候選人Surachart Thienthong獲得大勝。該政黨領袖Cholnan Srikaew指出，此選舉結果可看到泰國政治的發展方向，並且亦為民主凌駕獨裁的勝利。

Thienthong於此次補選中獲得2萬9416票，而來自泰國現任執政黨人民國家力量黨（Palang Pracharath Party，PRPR）的候選人Saralrasmi Jenjaka僅獲得7906票。PRPR在此補選中的表現甚至還遠遠落後前進黨（Move Forward Party）的2萬361票及KLA黨的2萬47票。

事實上，曼谷市第9區眾院議席原本由PRPR的西拉（Sira Jenjaka）掌握，但西拉因一起詐欺案被定罪，而失去了國會議員的資格。此次補選正是西拉的太太代夫上陣。

此次選舉是PRPR繼春蓬府和宋卡府之後的第三次失敗，前二次選舉皆由民主黨（Democrat Party）取勝。有鑑於今年5月預計舉行的曼谷新任省長選舉，以及同月針對帕拉育政府的信任投票，此次曼谷補選結果具有指標性意義。

朱拉隆功大學政治系講師Chaiyan Chaiyaporn認為，PRPR此次敗選也反映出泰國總理帕拉育支持度的下降，並指出帕拉育在近幾次事件中欠缺足夠的因應及領導能力。PRPR近期面臨內鬥的問題，同時仍須解決新冠疫情以及通貨膨脹等難題。

另外，泰國原定在2023年6月以後舉辦的全國大選，可能會在泰國國會通過兩項選舉相關法案後，提前於2022年舉辦。據報導指出，泰國選舉委員會已於2月1日指示各區辦公室，按照2021年的修憲法案重新劃分選區，並展開全國大選的籌備工作。

（為泰黨候選人Surachart Thienthong在補選中獲得勝利）

印尼｜峇里島2月4日起全面開放完整接種旅客入境

隨著泰國與菲律賓宣布重新開放旅客入境，印尼政府本週宣布，自2月4日起全面開放已完整接種疫苗的國際旅客入境觀光勝地峇里島，但仍須進行5天的自主隔離。

印尼峇里島於2021年10月14日已開放19個國家的外國旅客入境，包含紐西蘭、中國、韓國、日本、中東及歐洲國家，但峇里島觀光客大宗來源的澳洲並未在其列。有鑑於僅開放19國，再加上飛往峇里島班機稀少，因此入境人次增長有限，根據報導開放後六週僅153人造訪。

為振興觀光產業，印尼政府宣布2月4日起全面開放已完整接種疫苗的國際旅客入境峇里島，旅客入境後仍需隔離5天，官方將使用手機app進行管理；新加坡航空亦宣布將於2月16日恢復獅城直飛峇里島班機，希望能重振峇里島的觀光。

根據2019年數據，造訪峇里島的國際旅客約620萬人次，其中以澳洲為大宗，約占20％；至2020年銳減至100萬人，2021年印尼因Delta病毒成為亞洲重疫區，觀光業更是慘淡。

截至目前，印尼COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例數435萬例，其中14.4萬人死亡，近七天新增病例平均值約8000例，完整接種疫苗比例46％。

印尼峇里島重新開放純屬「偽開放」，「不要再做白日夢等國際遊客了」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年9月14日，當時印尼政府宣布將放寬社交限制，一名峇里島的觀光業者在打理沙灘上長椅。

菲律賓｜菲國宣布2月10日起大幅開放國界

在關閉國門兩年時間後，菲律賓政府宣布自2月10日起，開放來自157個國家已完整接種疫苗的觀光客入境，入境後免進行隔離，但目前開放名單不包含中國和台灣。

2019年底新冠肺炎疫情爆發，菲律賓自2020年3月宣布封鎖國境，至今近兩年時間。菲國政府原訂於2021年12月重新開放國界，但又因Omicron變種病毒疫情升溫而延後。

本週菲國宣布將於2月10日起開放免簽證的國家、已完整接種疫苗且第二劑接種已滿兩週的旅客，在取得登機前48小時的PCR檢測陰性結果後，可以免除14天隔離期，另外18歲以下孩童亦可免完整接種疫苗入境。

雖然Omicron變種病毒在菲國持續延燒，菲律賓仍決定重新開放國界。Omicron病毒在去年12月首次於國內現蹤，在1月19日通報首起死亡案例，近七日平均新增病例數約1.6萬人，美國疾管署的旅遊疫情建議亦將菲律賓評為第四級高風險國家。

在疫情爆發前，菲律賓外國旅客入境人次約800萬，主要國際觀光客來源國為日本、韓國與中國；在2020及2021年下跌約83％，僅有100多萬人次。疫情對觀光產業造成嚴重打擊，該產業有近100萬人口失業。