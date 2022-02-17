《新加坡未來政治想像》推薦序：後李光耀時代，新加坡精英應鬆綁容許國家民主化

文：P·W·普雷斯頓｜譯：鄺健銘

2015年3月，李光耀逝世。群眾的憑弔人龍，反映李光耀在現代新加坡歷史之中的地位。與人民行動黨一眾奠基者一樣，李光耀是具有分量的政治人物。人民行動黨在新加坡的治績廣受稱頌，但這也得力於不同脈絡因素，當中包括：一，英帝國力量受太平洋戰爭衝擊；二，日帝國占領新加坡；三，新加坡之去殖，本土精英相互逐鹿政權。

事後孔明地看，今天新加坡繁榮、穩定與廣受稱譽，與數十年前情況大為不同。在1940與1950年代，政治競爭不斷，極端暴力行動隨之而來。當時仍為殖民地港口的新加坡受戰爭破壞，人口減少。但重要的是，新加坡仍然是全球貿易的重要樞紐，與其開埠時地位並無二致。數十年來，人民行動黨一直著力維護新加坡的此一地位。

新加坡研究文獻回顧

二戰之後，新加坡成就非凡，這也成為很多學者乃至民眾的經濟、社會政策與政治研究焦點。施仁喬與劉浩典的這本新書為眾多研究增添了新的點綴。

他們的書寫以政治為焦點，並思考人民行動黨如何應對21世紀的不同挑戰，例如：2008至2010年間的全球金融風暴，中國崛起，中美角力，以及近期的新冠肺炎疫情。按《經濟學人》報導，疫情已致使上千萬人死亡。評論者認為，疫情已觸發「去全球化」（deglobalization），其早期特徵頗為清晰，其影響範圍卻仍有待觀察。

一方面，施仁喬與劉浩典對人民行動黨應對這些挑戰的能力不無保留，另一方面，他們也肯定人民行動黨善的一面，並以此為基礎，提供建議。他們認為，人民行動黨需要改革自身，廣開言路，不應視公眾批評為威脅。

有關人民行動黨政的討論，既非新事，相關文獻亦不少。從新加坡獨立建國開始，相關研究便已開展，當中大部分由新加坡本地學者主持。例如陳慶珠（Chan Heng Chee）研究「行政國家政治」（politics of an administrative state）。Peter Chen研究混合資本主義與社會主義的人民行動黨政策。於較近期，楊淑愛與江莉莉研究國家的文化地理。也有研究來自新加坡以外的學者，例如，加里･羅丹（Gary Rodan）探討新加坡的政治經濟學，卡爾･特羅基（Carl Trocki）與邁克爾･巴（Michael Barr）則承襲此一路徑。

有部分研究專門研究李光耀一生，其觀點頗具批判性。這類研究認同李光耀作為新加坡奠基者的地位，但也可被分為兩類派別：第一類專注於李光耀與人民行動黨的關係；第二類則專注於人民行動黨與新加坡之間的關係。不如此分類，便容易誤以為新加坡政治皆繫於一人之言行。

研究政黨與國家是較為合適的進路。這些研究的共通點，是新加坡皆被置於歷史、區域、全球脈絡中研究，因為新加坡與權力、生產、資本、文化之流通關係密切。畢竟，人民行動黨繼承的，並非如其所言，僅為「資源匱乏」之地。一直以來，新加坡都是全球貿易樞紐。

Photo Credit: AP/達志影像 新加坡國父李光耀。

新加坡的後殖時代發展

在解殖時期，新加坡人民行動黨主要領袖崛起，但其過程細節，不同回憶對之有不同詮釋。一方面，從大都會角度回望，過程相當直接了當——英人撤出，一旗降下，另一旗升起，新管治精英上場，承繼英殖遺產管治。這種角度並不恰當。

帝國瓦解過程並不平坦，在其當中，不同精英團體相互角力，在帝國版圖之中爭取政治權力。另一方面，從官方有時頗為邊緣的角度回望，這是無可避免的過程。大陸馬來精英頑固不化，新加坡本土的親共力量帶來威脅，在此脈絡下，「白衣人」人民行動黨成員需要力挽狂瀾，拯救新加坡。

英殖遺產包括：第一，城市之基建；第二，港口之貿易網絡；第三，與西方世界之聯繫（萬隆會議式不結盟運動則不受歡迎）；第四，精英對1940至1950年代英國文化、法律、政治、取態之理解。這些遺產皆形塑人民行動黨重要人物的政治行為。

他們當時面對各種大難題，包括：第一，在英帝國瓦解之時劃分地方邊界；第二，設計新的國家政治與行政運作模式；第三，在多元文化與族群間建立國家意識；第四，推動國家經濟與福利發展。這個新國家的社會民主項目由人民行動黨主導，其過程也有代價——各種文化與政治壓制接連不斷，精英怨恨政敵，選舉制度不時被修改，非政府組織被針對，誹謗法被引用。

人民行動黨的言論審查名單頗長，除此以外，其政府也應用新的數位科技（例如閉路電視，人像識別軟體，配備鏡頭與擴音器、禁止退休人士在公眾場合下棋的巡邏機械人「Xavier」）。從這個角度看，人民行動黨看似不易得到多數群眾支持，事實卻又並非如此（從群眾大排長龍憑弔李光耀可見）。

後李光耀時代的新加坡政經發展前瞻

施仁喬與劉浩典認同人民行動黨的主導地位，並認為在未來時日，這仍會維持。不過，他們在書中提出改革建言。他們的討論可分為三部分：第一，2020年大選的啟示；第二，人民行動黨政府經濟政策分析；第三，新加坡民主未來前瞻。

在2020年大選，反對黨於國會之中有的議席進帳。人民行動黨仍能得到6成得票率，不過以其標準看，這非佳績，因為反對黨得票率達4成。在人民行動黨專政的長時間內，這個比例其實變化不大，但反對黨仍然難以取得國會議席。於這次大選，反對黨共得10席國會議席，新加坡本土評論者認為，現在有更多選民樂見政治競爭，以及新的政見與政策。施仁喬與劉浩典認為，人民行動黨需要重視這類評論，擁抱民主。