北京冬奧開幕式：普亭等領導人出席回應美國外交抵制，維吾爾裔運動員擔任火炬手「政治意味十足」

2022北京冬奧4日晚間在「鳥巢」國家體育館揭開序幕，開幕式上安排了中國民眾熟悉的「廣場舞」，中央主視覺、各代表隊國名也以冰晶圖案為底，十分應景。

中國政府也安排了一位具有維吾爾血統的運動員擔任火炬手，對此外媒解讀為政治意味十分明顯。

出席開幕式的國家領導人包含了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中亞5國、埃及、卡達等國，中國藉著號召若干國家領導人出席，以回應美國及西方國家對這場盛宴的「外交抵制」。

規模不及2008年北京夏季奧運，安排維吾爾裔運動員擔任火炬手

北京冬奧的開幕式在「鳥巢」國家體育館舉行，這次仍與2008年一樣，是由張藝謀負責導演，但在規模上不及2008年北京夏季奧運，僅有約莫3000位表演者參與這次的開幕式。

《蘋果日報》報導，開幕式暖場表演是中國全民皆知的「廣場舞」，青年、兒童、婦女都登場獻藝。會前張藝謀曾說，中國是廣場舞大國，任何城市都見得到。昨日正好也適逢節氣立春，張藝謀也透露希望藉「春之希望」更鼓舞人心；中央主視覺、各代表隊國名也以冰晶圖案為底，十分應景。

開幕式暖場表演「廣場舞」｜Photo Credit: AP / 達志影像

到了開幕式點火環節，答案揭曉，原來傳遞聖火的最後一棒火炬就是主火炬。在開幕式「構建一朵雪花」節目，全部參賽代表團引導牌組舉牌員組成巨大的雪花台，大雪花加上纏繞的橄欖枝夜，巧妙構成火炬台，最後一棒其實早就出現在大家的視覺當中，直到火炬接力最終環節才揭曉身兼主火炬的另一個身分。

《衛報》報導，在開幕式上擔任火炬手的2位運動員，其中一位中國政府安排了具有維吾爾血統的迪妮格爾・衣拉木江（Dinigeer Yilamujiang），是個政治意味十分明顯的舉動。人權團體以及西方國家，先前曾多次批評中國政府對待維吾爾人的方式。

中國的回應就好似並不在乎外界的批評，北京冬奧仍舊會以中國政府安排的方式進行。

左為具有維吾爾血統的運動員迪妮格爾・衣拉木江，在2022北京冬奧開幕式上擔任火炬手｜Photo Credit: AP / 達志影像

哪些國家領導人出席開幕式？

《美國之音》報導，蒞臨北京冬奧的領導人約莫有十幾個國家，再加上聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

在開幕式之前，俄羅斯總統普亭會見了習近平，象徵兩國之間的結盟關係更加緊密。中亞5國領導人均出席開幕式，凸顯出中亞國家與中國的關係越來越緊密。

《紐約時報》報導，當俄羅斯代表團進場時，普亭也從座位上起身向代表團揮手，中亞5國的領導人在各代表團進場時也是如此。其他出席的國家領導人還包含了埃及、沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國。巴基斯坦總理伊姆蘭・汗（Imran Kahn）則在推特宣告自己出席開幕式，甚至還為此製作了一張圖片，上頭寫著「拜訪中國」。

出席2022北京冬奧的俄羅斯總統普亭｜Photo Credit: AP / 達志影像

當美國總統拜登（Joe Biden）和其他西方國家領導人宣布抵制北京冬奧時，中國仍試圖號召足夠的領導人共襄盛舉北京冬奧，藉此以主張拜登等西方國家所謂的「外交抵制」並未成功。

《衛報》報導，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在開幕式的致詞展現了對和平的寄託。他表示，當人類社會裡的分歧、衝突與不信任正日益增加時，奧運會告訴了世界「是的，我們彼此之間可以是競爭激烈的對手，但同時也能和平且相互尊重地共存。」

巴赫表示這就是奧運的任務，讓人們能夠和平地相互競爭，「要常常為彼此搭建橋樑，而非樹立起高牆」。巴赫也向在場以及世界各國的領導人喊話，「就像你們願意為了奧運而暫時放下爭端，再給和平一次機會。」

中國國家領導人習近平也出席開幕式，接受在場約莫2萬5000名觀眾的掌聲，電視轉播也捕捉到他向在場觀眾揮手致意的畫面。

開幕式上是由習近平宣布冬奧正式開始，伴隨著絢爛奪目的煙火施放，聽起來就像是21響的禮炮。

中國國家主席習近平在2022北京冬奧開幕式上宣布活動正式開始。｜Photo Credit: AP / 達志影像

台灣代表團進場順位第11，《央視》、日本《NHK》轉播稱呼差異引發討論

《中央社》報導，北京冬奧運動員進場，台灣代表團排在第11位，在日本之後、香港之前，除了兩名掌旗官黃郁婷與何秉睿之外，只有中華奧會秘書高馥淇出席開幕式。

儘管黃郁婷因為在社交媒體上放上穿著中國代表團服裝練習的照片而引發軒然大波，不過顯然沒有影響到開幕儀式，她與何秉睿戴著口罩一起舉著中華奧會會旗，司儀則以「中華台北」介紹台灣代表團進場。

《自由時報》報導，中國在國家名牌和現場廣播雖都是依照奧會模式，在代表團進場時稱呼台灣為「中華台北」（Chinese Taiepi），不過負責轉播的《央視》主播卻又再次以「中國台北」稱呼代表團。

日本轉播單位《NHK》則又比照去（2021）年東京奧運，主播廣瀬智美直接稱呼我國代表團為台灣，兩國之間對台灣稱呼的差異再度在推特上更掀起熱烈討論。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺