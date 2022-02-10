中共與東突厥斯坦為何從「親密戰友」變敵人？

文：我的學習筆記

可能讓很多人想像不到，目前國際新聞上都在譴責中共迫害維吾爾人與打擊海外的「東突厥斯坦共和國」獨立運動，也就是目前中共大外宣所說的「疆獨勢力」，其實曾輕是中共親密的戰友哦。

這故事得說到1930年代，當時國民政府名義上統治全國了，不過新疆省仍為親蘇聯的軍閥盛世才所統治。

儘管表面上仍舉著青天白日滿地紅的國旗，但實際上卻跟蘇聯你來我往，也與當時在中原內地造反的「中華蘇維埃共和國」關係處的不錯。然而，當時新疆社會內有股濃濃的獨立運動，包含盛世才本人也希望能脫離國民政府影響，獲得真正獨立。

而這種分裂理想，正好是蘇聯與共產國際所要的。於是當時仍倒向共產國際領導的「中華蘇維埃共和國」也曾派遣許多黨政要員進駐新疆協助「解放」工作，其中像是駐疆代表鄧發與毛主席的弟弟毛澤民等140多人，便是支援新疆解放工作的要員。

不過好景不常，1942年，盛世才以大局考量，通電重慶國民政府，宣布永遠捍衛黨國、效忠領袖。然而為了表示自己的誠意，盛世才大規模逮捕新疆境內的中國與蘇聯共產黨幹部，並展開屠殺，毛澤民也在這個時候殉難。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 毛澤東的弟弟毛澤民

這個舉動讓中共覺得，盛世才已經背叛革命，成為帝國主義走狗。於是大力支持蘇聯在新疆底層暗中發動的「突厥獨立運動」，還支持1943年在新疆建立社會主義國家的計畫，發起一系列革命運動。最終「東突厥斯坦共和國」應運而生，這可以說中共在背後幫了大忙啊。

儘管這個短命的國家後來被國民政府剿滅，但原先的東突政府人員也與中共中央關係往來密切。甚至在第二次國共內戰開打後，協助解放軍攻入新疆。這些維吾爾共產黨員期盼中共中央可以在新疆建立自治區，毛主席義不容辭，不止在1955年設置「新疆維吾爾自治區」，還把當年搞「疆獨」的犧牲者奉為烈士紀念。

不過老毛這時候口氣有點改變了，他不稱這些人是為了新疆獨立而奮鬥，而是為了打擊帝國主義。這個「自治區」也沒有想像中那麼自治，再加上共產黨開始對原先參與過疆獨的革命同志們展開迫害，迫使一些維吾爾知識份子暗中離開新疆，並在海外組織「東突厥斯坦共和國流亡政府」。

另外還有一批選擇留在新疆境內與中共展開武裝作戰，這也就是被目前中共當局列為恐怖組織的「東突厥斯坦伊斯蘭黨」。至於這兩個流亡組織還有怎麼樣的故事呢？想知道的話就多按點愛心，我們下次聊。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航