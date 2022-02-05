台灣女足若踢和越南將取得世界盃門票，8名隊職員染疫將以專機載送返國

台灣女足代表隊昨（4）日在女子亞洲盃足球賽以3比0擊敗泰國隊，明（6）日迎戰越南只要踢和，就有望取得世界盃女足賽資格。

於此同時，台灣代表隊也傳來已有7名隊員確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的消息。總統蔡英文已指示行政院長蘇貞昌，依照防疫指引及專案經驗，朝包機或醫療專機方向辦理。外交部今（5）日則表示，6日台灣代表隊比賽結束後，儘速以專機載送在印度參賽的全體隊職員返回國內。

台灣隊7名主力缺陣，守住泰國隊猛烈攻勢

（中央社）21歲的年輕女將蘇育萱4日把泰國隊的禁區當後花園逛，她在上、下半場兩度破網，再加上陳英惠在傷停時間的自由球進球，台灣4日在亞洲盃女子足球賽附加賽以3比0擊敗泰國隊。

2022女子亞洲盃足球賽在印度舉行，4日台灣隊擊敗泰國隊之後，爭取2023年世界盃女子足球賽資格機會大增，由於稍早越南在附加賽以2比0勝泰國，台灣女足6日迎戰越南，只要踢和就能拿下暌違32年的世界盃女足賽資格。

台灣隊4日有7名主力缺陣，泰國隊上半場攻勢猛烈，多次深入台灣隊禁區，但未能突破；第44分鐘，吳愷晴在中場直線傳球，蘇育萱在兩名泰國隊球員的夾擊下，以右腳背輕射入網，幫助台灣隊取得領先。

下半場泰國隊依舊佔有大部分攻勢，但台灣隊緊急穩攻，沒給泰國隊太多機會。第85分鐘，蘇育萱在禁區又接獲吳愷晴的傳球，轉身出腳，正好越過泰國門將上方入網。

落後兩球的泰國隊急於追分，傷停補時階段又被台灣隊拿到直接自由球機會，陳英惠直接起腳命中，終場台灣隊就以3比0拿下這場重要的勝利。

蘇育萱賽後表示，4日有達到賽前設定的目標與成績，大家的表現都可以拿到100分。

亞洲盃女足附加賽台灣4日迎戰泰國，台灣隊陳英惠在傷停時間踢進自由球，終場以3比0擊敗泰國，6日將與越南爭取世界盃女足資格。｜Photo Credit: 中華民國足球協會提供

總計8名隊職員染疫，均為輕症隔離中

擊敗泰國隊的好消息傳來的同時，卻也得知台灣代表隊中有隊員確診COVID-19的消息。

《中央社》報導，總統府發言人張惇涵4日晚間表示，蔡英文總統稍早與行政院長蘇貞昌商議後，請蘇貞昌督導相關部會，依照防疫指引及專案經驗，朝包機或醫療專機方向專案辦理，務必提供台灣女足代表隊最妥適的照顧及協助，讓代表隊在印度完成賽事後，安全順利回到台灣。

張惇涵轉述，蔡總統認為，4日台灣女足隊在缺陣7名選手狀態下，仍以3比0贏得泰國隊，不僅難能可貴，也締造讓台灣人民感動的一戰。對於2月6日台灣女足將與越南隊競逐世界盃的入場券，蔡總統也呼籲大家，幫台灣的女足隊集氣加油，給台灣女足隊最大的力量與支持。

外交部今日發布新聞稿，指出截至4日為止，有8名隊職員確診COVID-19，但均為輕症，目前均隔離中；我國駐印度代表處於第一時間已掌握相關狀況，並立即提供代表團隊職員相關防疫物資與藥品等各類協助。

外交部表示，台灣代表隊全程採取高標準的防疫作為，包括全體隊員行前均接種3劑疫苗。

外交部表示，目前該部正與教育部、交通部及駐印度代表處正積極安排在2月6日我國代表隊比賽結束後，儘速以專機載送在印度參賽的全體隊職員返回國內。

《中央社》報導，台灣女足預計6日迎戰越南，只要踢和就能拿下睽違32年的世界盃女足賽資格，但外界擔心代表隊染疫影響上場狀況。體育署競技運動組長藍坤田表示，對戰越南上場球員如何安排，涉及整體戰略、戰術規劃和執行，會尊重代表隊總教練的安排，希望能取得佳績，進而進軍世界盃。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺