本土今新增40例，陳時中：社區威脅未因此擴大，日翊物流千名員工6日將再次總檢驗

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增72例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為40例本土個案及32例境外移入（13例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮官陳時中表示，今日新增的本土案例雖然較多，其中有33例是在居隔期間由陰轉陽，對社區威脅並未擴大。針對高雄3間防疫旅館出現可能的傳播，該市衛生局也已展開相關防治作為，預計召回入住民眾與員工總計198人，目前已通知半數。

日翊物流疫情仍在發展中，陳時中：後續不排除有新增案例

指揮中心表示，今日新增本土個案為9例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

陳時中指出，新增的40例本土案例為桃園新增30案、高雄10案。40例之中，有33例是居隔期間檢驗結果由陰性轉為陽性。

檢驗結果由陰性轉為陽性的案例，在桃園有26案，其中25案為亞旭電腦公司員工在集中檢疫所隔離期滿採檢出來，1例為錢都餐廳相關個案。剩餘7例陰轉陽的案例在高雄，6例是高雄港相關群聚，1例則是幼兒園。

陳時中表示，日翊物流公司的疫情目前仍在發展中，同職場的確診者目前看來沒有增加，主要以確診者的親戚和接觸者轉為陽性為主。陳時中表示，新增的確診者是在初步匡列尚未隔離前的採檢轉為陽性，對社區有影響。

針對為何日翊物流沒有繼續有同職場確診者出現？陳時中指出，目前日翊物流有250名員工都在集中檢疫所，進到檢疫所時的採檢是陰性，須持續觀察。另外1000名員工為觀察對象，6日會再次總檢驗，屆時不排除再有新增的個案。

對於亞旭電腦公司，陳時中表示雖然昨日新增的確診者有25名，但都在集中檢疫所內發現。陳時中表示，桃園遠雄自貿園區於7日將再次總檢查，屆時若無特殊案例，就可判定該自貿園區的疫情在可控制的範圍內。

陳時中指出，亞旭電腦公司員工1000人，確診了151人，陽性率為15％。此公司群聚若能夠控制住，對整體疫情有很大的幫助。

對於台灣目前的疫情，陳時中表示需要非常注意的除了日翊物流，就是高雄衛生局疫調發現3間防疫旅館可能存在的相關傳播。

陳時中表示，雖然這3間防疫旅館尚未有疫情爆發，目前已展開如下圖所示的疫情調查與防治作為。高雄市衛生局也預計召回住房民眾和工作人員總計198位，目前已通知半數。

陳時中也補充說明疫苗昨日施打了3萬8407人次，第一劑覆蓋率為81.79％、第二劑覆蓋率為74.80、基礎加強劑覆蓋率為0.71％、追加劑覆蓋率為23.35％。

陳時中透露，將會以2月10日的疫情發展，作為判斷春節期間病毒是否有大量移動而引發的社區感染，屆時觀察後再評估下一波的防疫政策如何調整。

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核稿編輯：羅元祺