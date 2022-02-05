桃園、高雄宣布公私立幼兒園延至14日開學，教職員疫苗專案接種將於近日展開

因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情，桃園、高雄兩市於今（5）日下午宣布公私立幼兒園開學日延期到2月14日。針對教職員的疫苗追加劑接種，兩市市長皆表示將在近日盡快展開。

高雄目前傳出3間防疫旅館有群聚感染疑慮，高雄市衛生局今日表示，3間旅館現已召回197人，其中已採檢個案122人，檢驗中64人，尚在協尋的有24人，目前採檢均無異常情形。

桃市府：日翊物流涉及超商集貨、生鮮部分，清消後靜置半天可調度新人力出貨

（中央社）桃園市長鄭文燦今日表示，與高雄市協議公私立幼兒園開學日延期到2月14日；日翊物流涉及全家便利商店集貨和生鮮部分，清消後靜置12小時可以新人力調度出貨，不可強迫員工。

COVID-19疫情延續，鄭文燦今日下午主持疫情說明記者會時表示，桃園今日新增30例本土個案，其中亞旭電腦相關有25例（案19168、案19193至案19196、案19207至案19226）。

鄭文燦表示，亞旭電腦的25例都是在集中檢疫所隔離的員工，案19168是本國籍，其餘是菲律賓籍移工；亞旭電腦清零計畫大致已完成，集中檢疫所今日還會採檢一部分，但不影響遠雄自由貿易港區加值園區清零後復工的決定。

鄭文燦也說，仍要注意桃園國際機場的遠雄、華儲與榮儲3個貨運站，在機場防疫等級提高的過程，定期篩檢是必要的，特別是會和貨運站往來的廠商和司機，將來都要納入規範。

鄭文燦表示，其餘5例本土個案，也都是居隔期間或期滿採檢確診，包括錢都涮涮鍋相關接觸者1例（案19192）；日翊物流相關4例（案19191、19227、19228、19229），其中19228是未滿5歲男童。

鄭文燦表示，針對日翊物流，明（6）日會再採檢1000人，7日也會針對居家隔離者採檢，再根據採檢結果判斷風險；涉及全家便利商店集貨和生鮮部分，防疫醫師認為如果清消完畢、靜置12小時，容許調度出貨，但要用全新的人力，這部分不能強迫員工，若有違規事項會調查清楚。

鄭文燦表示，針對2月11日開學的部分，2月8日會進行教職員專案接種、約施打1萬6000人；幼兒園部分，由於公私立幼兒園開學時間不同，已跟高雄市長陳其邁討論，決議公私立幼兒園開學時間展延到2月14日。

高雄市長陳其邁在該市防疫記者會上表示，在7到11日這段期間，家長若無法自行照顧幼兒，非營利、準公共及私立幼兒園仍提供基本照顧服務；若家長是在11日無法自行照顧幼兒，公立幼兒園仍提供基本照顧服務。

陳其邁表示，7日開始會由各學校通知老師就近接種COVID-19疫苗追加劑，符合接種資格的老師將於6日開始預約。

《Nownews》報導，鄭文燦表示7日也會繼續在桃園巨蛋體育館、桃園市榮民服務處，上午8時至12時提供輝瑞BNT、高端疫苗接種服務。鄭文燦也指出，6、7日會安排桃園市政府同仁做快篩，快篩陰性才能開工上班。

高市府已對79家防疫旅館稽查清消，旅館內有2名確診者就擴大採檢

（中央社）高雄某防疫旅館爆群聚，3間防疫旅館清空，市長陳其邁今說明，已對79家防疫旅館稽查清消，且只要發現旅館內有2名確診個案就會擴大採檢，仍有24人在協尋，目前採檢均陰性。

高雄某防疫旅館內昨天爆3樓有4人確診COVID-19，中央流行疫情指揮中心今日宣布清空包括昨天被發現確診的3家防疫旅館，市長陳其邁下午在防疫會議後記者會說明，市府各局處一方面針對全市79家防疫旅館啟動第3次聯合稽查清消，一方面只要發現旅館內有2名跟流行病學有關確診個案，就會擴大採檢，目前未發現有員工確診。

陳其邁表示，由於Omicron變異株潛伏期相當短，只要一間防疫旅館內出現2例確診就會擴大篩檢，經昨天針對3間旅館擴大篩檢，目前均呈現陰性，也正召回相關旅客和民眾。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，經昨天對79間防疫旅館總體檢，只要一間旅館出現2例跟流行病學有關確診者就會擴大採檢，昨天3間旅館篩檢結果，目前A旅館已召回採檢118人，B旅館召回45人，C旅館召回34人，其中已採檢個案122人，檢驗中64人，尚在協尋的有24人，目前採檢均無異常情形，請市民放心。

另外，媒體提問市府是否禁止無窗房型防疫旅館收客，陳其邁回應，目前因隔離採檢人數下降，且市府還是希望防疫旅館能夠通風，所以經盤點後希望將防疫旅館數量降載，才先排除無窗房型防疫旅館。

至於有的防疫旅館被通知召回清空隔離，但有的後續又通知不用隔離，隔離標準為何？潘炤穎則指出，市府在採檢過程中，必須確認所有防疫旅館員工到檢陰性，但昨天因有部分旅館員工不易聯繫，所以在所有報告出爐前，只得採取較嚴格隔離措施。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺