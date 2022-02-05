2022/02/05,
政治

香港移居台灣人數，連續兩年創新高

香港移居台灣人數，連續兩年創新高
Photo Credit: AP/ 達志影像

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據台灣移民署數據，2021年有11173名港人獲得台灣居留許可丶1685名港人獲得台灣定居許可，兩個數字皆創下歷史新高。然而台灣同時也加強針對移民港人的背景審查，像大陸出生的港人即難以獲得居留許可。

（德國之聲）在2019年香港經歷「反送中」運動之後，越來越多香港人在漸趨高壓的政治環境下決定移民，其中不少人選擇台灣為目的地。根據台灣內政部移民署的最新數字，2021年獲得台灣居留許可的香港人共有11173人，連續第二年創下新高，比去年還多了3.3%。

此外，2021年在台灣獲得定居許可的香港人則有1685人，比去年的1576人多了約7%。無論是居留或定居人數，皆雙雙打破歷史紀錄。

香港官方公佈，2021年年中時該市總人口數量為739萬人，與2020年年中的748萬人相比減少了近9萬人。彭博社報導，這樣的下降速度在香港可說是史無前例。

除了政治因素外，香港對新冠疫情改採取的「清零政策」也是許多國際人士選擇離開香港的原因之一。

根據彭博社獲取並核實的一份香港歐洲商會的報告草案，港府嚴格的防疫措施使香港與外界隔離的狀態恐將延續至2024年。這使得國際商務人士及管理階層人員正大規模地離開香港。彭博社指出，港人未來幾年內將逐漸感受到人才流失對教育丶衛生保健，甚至金融等行業的影響。

部分大陸出生港人移居台灣受挫

在台灣，陸委會副主委邱垂正曾表示，為因應香港局勢變化，會就香港相關法規進行研議，「繼續給予港人最實際的支持與協助」。

陸委會透露，當局正研擬放寬規定，讓不具居留身份的港澳高中生可比照其他外國學生赴台升學，同時計劃修正部分條文，讓在台修讀碩博士的港澳學生，可用就學期間折抵申請居留所需的留台時數。

然而，縱使部分港人申請移民台灣的審查有放鬆的跡象，許多在中國大陸出生的港人移居台灣時則屢屢受挫。

2020年年中，台灣政府推動「香港人道援助專案」丶設立專責辦公室，對有需要的港人提供協助。但同一時間，台灣也修改了《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，列明「原為大陸地區人民」，或曾在大陸政治機關或中資背景公司丶傳媒工作的港澳居民，「得不予申請定居許可」。

在過去，大陸出生的港澳居民一般只需注銷大陸戶籍，在海外住滿四年，仍舊能夠滿足台灣的投資移民條件。

雖然陸委會表示，絕無坊間所言陸生港人一概不予許可，無法移居台灣之事，但根據自由亞洲電台報導，目前至少有40名大陸出生港人在移居台灣時受挫。

負責港人移居台灣業務的寶島移民公司負責人張湘玲向自由亞洲電台表示，目前大陸出生港人申請定居不成功的個案，主要發生在2020年底到2021年期間，當時台灣正好在修改相關法案，並加強嚴管。她說，在台灣加強對香港移民的背景審查後，該公司已不再協助大陸出生港人，或曾向政府宣誓的港人辦理移民。

依照台灣現行規定，申請被拒後，申請人可以上訴至行政院。不過根據行政院現有公開資料，並無上訴成功的個案。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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