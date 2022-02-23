校園霸凌者有時會以「好朋友」形象出現，家長如何協助孩子辨別「披著羊皮的狼」？

古諺有云：「近朱者赤，近墨者黑。」這樣的道理在現代社會也是一樣。尤其孩子在學校，家長根本無法介入。再加上有些孩子們也不喜歡與父母分享內心世界，因此很多父母對於孩子在學校的事情，常常處於不清楚的狀態。有時候都是等到學校通知，孩子有事故發生，才驚訝孩子平日在學校的行為。

大多數的家長對於孩子的就學是相當重視，因此當自己的孩子在學校被欺負，肯定非常的擔心。但是家長並無法形影不離陪伴孩子在學校。因此我們必須要在平日家庭生活中，讓孩子知道如何避免學校的霸凌者。

但是有一種情況是家長防不勝防的問題，那就是有些霸凌者會以「好朋友的形象」出現在你的孩子身邊。也就是說，有時候孩子在學校被霸凌，並不只只有出現在惡言惡行的欺凌者，而是有些同學會以好朋友的姿態接近你的孩子，然後慢慢地企圖傷害你的孩子。

加拿大《CBC新聞》在去（2021）年12月有一則報導，受訪的家長戴維斯夫妻述說他們11歲的孩子如何在學校被欺負的狀況。戴維斯夫妻的孩子在學校被班上的另一名學生欺負，原因是因為他的膚色與他母親的皮膚不同，這種欺凌升級為身體上的衝突，導致他們孩子牙齒缺失。

從此個案父母描述，我們可以知道學校孩子要欺負同學，任何的理由都可以傷害對方。在這樣的事件中，我們知道霸凌者是以惡劣的行為在學校。但是，很多校園霸凌事件，是因為同儕之間的「嫉妒」或「看不起」。當中更不乏有以好朋友姿態接近，然後洞悉對方家庭，進而出現嫉妒或是歧視對方家境，因此就會出現攻擊對方父母的言語，以及出現傷害同學的行為。

在此我們無法知道此個案內部深層問題。但是，我們由此更需要注意到孩子們在平日要有「分辨朋友」的能力，也就是要讓孩子們在平日知道區分「誰是朋友」以及「誰是惡劣者」。因為保護自己並不是等到事情發生了才來解決，而是要在事情未發生之前，就要知道如何替自己篩選朋友。

這樣的說法並不是意指所有接近孩子的同儕都是有企圖，而是很多校園霸凌事件的發生，「嫉妒」在學生當中是很容易存在的。很多本來相安無事的同學，在發現其中一方的優勢，另一方就心生嫉妒打擊對方。

我們可以在生活中，加入以下幾項元素，來協助孩子避免壞朋友的傷害：

避免與情緒不穩定的同儕共處

過往很多新聞都有報導過，同學之間以「好朋友」相處，但是因為一言不合，就發生慘劇。台灣前（2020）年發生的事件〈國中生美工刀刺死同學送收容 父抱頭痛哭母鞠躬向被害家屬道歉〉。被美工刀殺害的死者因為嘲笑另一名同學名字的諧音，被嘲笑者就以美工刀劃對方同學的頸動脈。

在此姑且不討論被害者嘲笑同學的錯誤行為，是屬於行為越界。但是，被嘲笑者因為情緒不滿所做出殺害舉動，不僅造成一條生命喪生，更是讓加害者個人需要面對法律制裁。

因此，父母對孩子耳提面命還是有需要的，要讓孩子知道在學校避開情緒不穩定的同學極為重要。

試想，情緒不穩定的學生可能會做出的行為，包含走樓梯可能故意推同學，吃飯可能故意潑熱湯，休息時間可能挑事，甚至有身體衝突等。

情緒不穩定的學生會故意霸凌同學，試圖看到他人受到傷害，以證明個人的主導權，這樣的學生就像不定時炸彈。因此父母一定要讓孩子知道避免接觸情緒不穩定的同學，以避免情緒不穩定者在內心受到刺激時，所做出的令人意外傷害。

避免攻擊性強的同學

具有攻擊動機的同學，在外表上是看不出來的。有攻擊性的同學在言語與行為上，會受到嫉妒或者比較的驅使，做出傷人的行為。

因此家長需要在平日訓練孩子對於事情的「反應」，因為未成年孩子容易受到同學或網路的負面言語干擾。所以當有攻擊性的同學，感到個人目標受到威脅，就會發動攻擊。那樣的情形通常是因為具有攻擊性的同學內心的自卑感產生。

有些具有攻擊性的學生，會因為「見不得別人好」，而以言語中傷較為善良的孩子。如果你的孩子剛好是善良又隱忍，那麼就更容易被具有攻擊性強的同學視為打擊的目標。

因此要保護你的孩子就要在平日訓練孩子，不要被外界的聲音，影響了內在的感受。

訓練孩子們在學校保護自己的好方式，就是要讓孩子知道在這多變的時代，除了要注意自己的言行不要傷及他人，也要知道如何避開外面的惡意攻擊。

我們要讓孩子知道，人是無法取悅每個人，因此只要做好個人的部分，就不要在意別人的負面言語。

具有攻擊性的同學，就像是一顆不定時炸彈，無法讓人預估到什麼時候會發動言行攻擊，因此未成年者最好還是避免與攻擊性強的同學接近，以免成為無辜的被害者。

不要加入學校的成群結黨

學校是學習的地方，成群結黨對於孩子的成長有害。很多孩子在學校誤認為，在學校生存就應該要有自己的小圈圈，因此就會發生當孩子與學校當中小圈圈理念不同的時候，會被小圈圈當中的同學們欺負。除此之外，也有可能被沒有加入的「另一個圈圈」所攻擊。

小圈圈的互相攻擊，在校園裡很常發生。這樣的成群結黨，有損孩子在學業上的專注，也有損孩子身心發展，因為人際關係的衝突，會讓孩子內在受挫，所以最好的方式，就是讓孩子知道在學校應避免成群結黨。

學校中的好學生，很少會成群結黨。因此要避免孩子加入小圈圈，就要知道愛惹事生非的學生如何以強迫、利誘等方式，拉攏他人加入。因此身為家長要在平日教導孩子正確的學校人際相處。