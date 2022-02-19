苦苓《最後書》：如果我不幸罹癌，希望我的「不為」至少是個華麗轉身

文：苦苓

不是落荒而逃，而是華麗轉身

「我一定不做化療。」

「我贊成。」

「我不想為了多活不知道多久，卻毁了現在的生活品質。」

「好，我支持妳。」

老友EP那時候打電話給我，可能沒想到我的反應跟別人都不一樣，她應該很欣慰，終於有人支持她「不理性」的行為。我也殷殷期盼她要照顧好身體，因為我可是甘冒大不韙的押寶在她這一邊。

本來她的姊妹淘還派代表來遊說我，說EP最聽我的話，要我勸她接受化療，沒想到我早就「變節」，帶著她「叛逃」了。

我這可不是非理性的行為！就用一個最簡單的故事來譬喻吧：如果我是一個王國，我的五臟六腑就是各個城市，某個城市裡的居民「變壞了」，互相商議，決定不守規矩，一起開始為所欲為，可以說是「組織犯罪」，不但傷害了原本的善良居民，也破壞了這個城市的健全發展。

我不能讓野火燎原，只好派兵（那當然是手握武器的醫護人員啦！）平亂，把這些暴民都剷除之後，雖然鬆了口氣，卻還是不能放心。

誰知道倖存的暴民是否還潛伏在群眾裡面，一有機會又出來作亂？誰又知道原本無辜的良民會不會被煽動，哪一天也來參加暴亂？

因為不曉得這些人為何無緣無故的「變壞」，如今除惡務盡的方式就是對城市展開炮轟，確定把暴民的殘餘分子都打死……當然炮彈無眼，必定要犧牲不少無辜百姓，整個城市也會變得殘破不堪。

而如果這樣能夠一勞永逸也就算了，其實往往無濟於事，或者這個城市沒了暴民，別的城市卻又有人「變壞」，難道又要派兵進去「血洗」，然後再用炮火也把這座城市和無辜的人民一起毀掉嗎？那我這個王國豈不就殘破不堪、岌岌可危？

我不認同這種「玉石俱焚」的做法，我寧可相信即使有倖存的癌細胞，有限的數量未必一定能再發展壯大，說不定可以在體內和我和平相處（就像病毒一樣），但至少我不用把其他的好細胞都犧牲掉，搞得自己身體孱弱不堪。為了多活一點時間（而且根本也不確定會多多少）卻先毀了現在還有的正常生活，那樣「重量不重質」的生命意義究竟何在？我實在想不出來。

其實人類到現在對於癌細胞還是束手無策，在切除之後只能做這種「同歸於盡」式的化療或是放療。日本有醫學實驗證明：不論是否接受「炮擊」，癌症患者的存活率是一樣大的；而且也在許多過世的老年人身上，驗出數量不等的癌細胞。因而醫界有不少人主張，把危害不大的癌症當作一種慢性病來看待，不一定要做這樣「堅壁清野」的處理。

我是基於這樣的理念來支持EP不做化療的，當然還是要小心調養身體，她也很爭氣的健康活下來了。我很慶幸，畢竟這條命是我「具保」的，「我對我的玫瑰花是有責任的」。

另外一位朋友則在化療之後，身體受損、心理煎熬之下，受盡無限痛苦之後往生，而且比醫生原先說「如果不做化療只能再活一年」也沒有多活過一天，白白受了那麼多苦，如果能夠在好友陪伴下，不受痛苦的度過安寧的最後一年，對他來說難道不是更好的安排嗎？

反正我的心意已決，如果證實我也不幸「中標」，我是絕對不會再做任何治療的，更不會拖累家人，只要能讓我身體不痛苦、心理安寧，我的自我期許是淡然接受自己的命運。

說不定把最後的歲月活得更加多采多姿，也多給人留些念想——反正到最後，我們都已不在這世上，只能活在別人的心裡。

說不定這段最後的歲月出乎意料的長，那不就是我賺到了嗎？人生的最後，難道還不敢賭這一把？

也不知道像我這樣自己在做心理建設，是不是就足夠剛強的對抗病魔，但至少不會讓我驚慌失措，對於自己的處境能做到「雖然不滿意，但可以接受」。

誰又不是呢？想起史豔文說的：「時也、命也、運也，非我之所能也，是不得不為也。」

希望我的「不為」，不是落荒而逃，至少是一個華麗轉身！

想好好看看這美麗的世界

如果最後證實我體內的的確是「叛軍」、而且我又決定不加以「圍剿」，那麼這些「流寇」可能四處逃竄作亂，終將導致我的王國「滅亡」——這個比喻實在傳神，可見我的文筆的確不錯（雖然這麼說不合我謙虛的本性），但那已經一點也不重要了。

唯一重要的是醫生可能「宣判」還有多少日子好活（希望這位醫生有guts，不要跟我支支吾吾），那我就真的可以好好規劃我的「餘生」（好像也可以用殘年，不過聽起來比較慘）了。

我可能會去買一輛想了很多年的露營車，帶上足夠的止痛藥（希望多年來交往的醫生、護士、藥商……都能派上用場，雖然從來不是為了這個目的而和他們為友），然後開始環島去拜訪我心中的那些好朋友。

我還沒有「盤點」過，人數可能不多，但彌足珍貴。我會去拜訪對方，跟他或她好好的聊一聊我們相識至今的過程、我們彼此的真實感受，並且表達真摯的謝意……如果還能幫對方完成一個小小的心願那就更好了！

我並不是沒有私心的：因為可能不久之後我就不存在這個世界上，我只能有一小段時間還活在他們心裡，我的奢望是被想到時是親和的、溫暖的、帶來歡笑的……我希望留在人世的是這樣的一個剪影。

在這個尋訪老友的過程中，我也會路過那些熟悉的老地方，散布在臺灣各個隱密角落的美麗風景。把車停下來，打開躺椅對著山巒、大海、夕陽或是雲海……我要最後一次把這些美景印在我的瞳孔、存在我的腦海，帶著這一切珍貴的影像離開孕育我的美麗土地……