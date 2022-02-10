《同情者》的主角原型，「王牌間諜」范春安為何出現在1967年我駐越大使館爆炸案現場？

我在《南向跫音：你一定要認識的越南》書中，曾花了6000多字，介紹潛伏在美國《時代雜誌》西貢分社長達十年的越南王牌間諜范春安（Phạm Xuân Ẩn，1927-2006）。范春安與我個人的生命數字有許多冥冥中的巧合，例如我們都是處女座，能夠再次從不同面向書寫他的傳奇，對我來說是極為興奮且鍾愛的守備範圍，而且這次是從台灣角度出發。

我在書中提過范春安當年曾被人懷疑是蔣介石情報網的一員，這個說法來自美國歷史學家賴瑞伯曼的著作《完美間諜：范春安不可思議的雙面人生》（Perfect Spy：The Incredible Double Life of Pham Xuan An）所述，因為1960年代范春安跟一位來自台灣的「Francis Cau」關係密切，啟人疑竇。出書前我曾試圖找出Francis Cau到底是誰？不過苦無中文名字資料，這個線索一擱置，竟過了10年。

國際熱門的傳記研究與影視題材

這10年來，國際上一直有人持續研究范春安完美的間諜手法，除了范春安生前欽點的傳記作家Larry Bernam之外，其餘較著名的還有美國學者Thomas Bass、法國資深記者Jean-Claude Pomonti、澳洲記者Luke Hunt、新加坡首位戰地記者陳加昌等。越南人對自家英雄更是推崇：阮氏玉海（Nguyễn Thị Ngọc Hải）是第一位撰寫范春安故事的越南作家，作家黃海文（Hoàng Hải Vân）也投入「范春安學」的行列，越南電視台還拍攝十多集關於范春安的紀錄片。

Photo Credit： Wikipedia 由法國資深記者Jean-Claude Pomonti撰寫關於范春安的傳記

近期有越來越多影視題材取自范春安的真人真事，讓范春安這三個字，儼然成為國際熱門的傳記研究與影視題材，包括越裔美籍作家阮越清榮獲普立茲獎的小說《同情者》（Nguyễn Thanh Việt，The Sympathizer），就是以范春安為主角原型，本書還即將被好萊塢明星小勞勃道尼搬上HBO電視影集。

另位越裔美籍導演Charlie Nguyễn也宣布要把范春安的故事拍成電影，原著劇本便是以Larry Berman的著作加以改編；Larry Berman用情之深，希望這部片子可以從和解的角度出發，日後能進軍奧斯卡獎或坎城影節。

（越南電視台VTV4專訪Larry Bernam，暢談他眼中的范春安這位完美間諜。）

1967年我駐越大使館遭到恐攻登上國際新聞頭版

看到以上這些消息，我一方面感到雀躍，一方面也被擾動且思索：范春安一生故事這麼精彩，照理說台灣在其中應有角色可扮演才對。台灣早在1960年就參與越戰，當年北投復興崗政戰學校校長王昇率領「奎山軍官團」，赴越擔任軍事顧問並進行援越工作，往後的台灣甚至因越戰從美方那裏得到不少好處。

既然范春安當年是西貢消息最靈通、態度最親切、人脈最廣通、偽裝最完美、精通英法語的越南記者，沒有道理他的情蒐範圍與往來對象不包含中華民國大使館啊！對了，那位神秘的Francis Cau，應該就是我們大使館的人。於是我往這個方向重啟調查，猜測雙方最有可能浮上檯面的交集，應落在1967年。

1967年9月19日星期二早上10點40分左右，在車水馬龍、熙來攘往的西貢巴斯德路47號（47 Pasteur Street，District 1，HCMC），也就是我們駐越南大使館所在地，突然一聲轟天巨響，瞬間大使館右半部的一、二樓建築全毀，二樓大使辦公室整個被炸到裸露塌陷，彷彿鏤空的剖面圖，現場圍觀民眾擠得水洩不通。據說這棟建築是二戰後我們政府從一位印度布商手中買下來的，兩年前才剛整修過，如今灰飛煙滅有如廢墟般傾圮。

當時西貢市區不大，幾乎所有的外籍記者在10分鐘內趕到現場採訪，是繼1965年西貢美國大使館遭到炸彈攻擊後，另一重大恐攻事件。所幸我們的胡璉大使逃過一劫，但爆炸案仍造成我方大使館一位華僑雇員死亡，其餘30名館員受到輕重不等的外傷。

隔天這個消息登上國際各大媒體，《紐約時報》、《美聯社》、《路透社》、《刀鋒報》等，均以頭版大肆報導， 《新加坡南洋商報》 更是生動描述了爆炸發生時的狀況，紐時認為這次爆炸造成了1人身亡，27人受傷，其中7人傷勢嚴重，而關於這段大使館被炸歷史，也可參考軍武專家高智陽《被遺忘的越戰創傷──1967年台灣西貢使館被炸始末》一文。

國史館收藏《中央日報》報導大中華民國使館在越南爆炸的剪報資料。

（1967年台視新聞報導我駐越南大使館遭到越共炸毀後，美軍與南越軍警第一時間前來救災調查，現場抓到一名年輕人疑似嫌犯。）

范春安揹著相機現身我大使館爆炸案門口？

我相信這麼重大事件，范春安一定會趕到現場採訪，畢竟他是美國《時代雜誌》當地雇用的本土記者。於是我上網瀏覽 爆炸案系列照片 ，希望從荷蘭攝影師Co Rentmeester拍攝的上百張照片中，找出一點蛛絲馬跡。果然，我在兩張照片的背景裡，發現范春安的身影！我從他髮型的分邊、耳朵的形狀、揹著專業相機， 判斷應該是他 沒錯。

范春安揹著高級相機，站在我們大使館門前一棵禁止通行標誌的樹下，頭髮梳得整齊，身材清瘦，穿著白長袖襯衫，壓線的長褲，腰間繫著皮帶，腳交叉站著，帶著一點距離感，觀望著現場，宛如美國大學裡清純的兄弟會成員一般。范春安是否參與這場爆炸案？他在現場拍了什麼？他拍的那些相片膠卷是否會藏在春捲或生肉捲，然後放在墳墓或鳥巢裡等待信使取件？他會用澱粉做的隱形墨水詳細寫下這次爆炸案經過嗎？這些資料會送到古芝地道交給他的上級長官？他在現場是否遇到Francis Cau？他們交談些什麼？這些細節都會在下一篇中細說分明。