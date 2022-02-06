首批增援東歐的美軍抵達波蘭：俄羅斯譴責將惡化俄烏局勢，指破壞性十足且不正當

（中央社）在俄羅斯於烏克蘭邊境集結10萬大軍導致情勢緊張之際，首批增援美軍5日抵達位於波蘭東南部里茲索夫（Rzeszow）的軍事基地，要強化北大西洋公約組織（NATO）在東歐的軍力。

首批增援東歐美軍抵達波蘭

波蘭軍方消息人士表示，一架載有數名美國指揮人員的小飛機5日早上降落在里茲索夫－加西恩卡（Rzeszow-Jasionka）機場。在此同時，位於波蘭和烏克蘭邊境附近的里茲索夫基地，持續進行準備工作。

電視畫面顯示，位於加西恩卡鎮的G2A體育館（G2A Arena）準備成為臨時住所，可以看到工作人員在這個場所附近搭建圍籬。

一名波蘭軍方發言人說：「美國陸軍第82空降師所轄戰鬥群的第一批官兵已經抵達波蘭。」

美國總統拜登（Joe Biden）2日下令調動將近3000名美軍部署波蘭和羅馬尼亞，保護東歐免於受到烏克蘭危機的可能影響。

美軍消息人士曾表示，主要來自第82空降師的約1700名官兵，將在「未來數天內」從美國北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）派遣到波蘭。

根據五角大廈，駐紮德國菲爾塞克鎮（Vilseck）史崔克（Stryker）中隊的約1000名美軍將前往羅馬尼亞。

俄羅斯如何回應美軍增援？

《BBC》報導，俄羅斯認為美軍增援東歐是「破壞性十足」的舉動，不但升高緊張局勢，更減少以政治解決這個問題的機會。

俄羅斯外交部副部長格魯什科（Alexander Grushko）在拜登宣布部署將近3000名美軍至東歐後，表示美國的作法「破壞性十足」且不正當。

俄羅斯總統普亭的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則回應，要求美國「不要再提升歐洲的緊張局勢」，表示派美軍增援會惡化俄烏局勢，同時補充說明，俄羅斯對北約東擴的擔憂「非常有道理」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範