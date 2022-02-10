Jack Dorsey如何身兼Twitter與Square執行長，同時擁有自己的休閒時光？

11月29日，Twitter的共同創辦人和執行長Jack Dorsey宣佈將離開Twitter。他之後將會花更多的時間在他創辦的另一家公司： Square。但在過去一段不短的時間，Jack Dorsey不僅能同時扮演好Twitter和Square執行長的角色，周末依然擁有自己的休閒時光！同樣一天只有24小時，他是如何辦到的？本文將分享他時間規劃與帶領團隊的智慧，讓我們透過提高工作效率與增加團隊合作，達到工作與生活的平衡。

本文四大重點：1. 用「時間安排表」維持生活節奏。2. 讓開會事半功倍的秘訣。3. 以正確的獎金發放，培養員工向心力。4. 讓員工適得其所，發揮最大價值。

1. 用「時間安排表」維持生活節奏

面對Twitter和Square雙重的營運壓力，Jack Dorsey透過自行擬訂的「時間安排表」，根據每日不同的工作主題設定，讓自己到達公司都能專注當前工作，並減輕自己在面對繁瑣事項造成的煩躁感，提高辦事效率。

周一是會議和商務日；周二是產品和開發日；周三是市場和財務日；周四是外部關係日，周五是公司文化日。Jack Dorsey的時間安排表不僅自己實行，也在公司落實。

Jack Dorsey認為，每家企業都必須發展出適合該企業的的時間管理模式，像是Twitter和Square身處的科技產業，為了在激烈的市場競爭下讓公司穩定運行，必須在公司裡避免枯燥的氛圍，營造出輕鬆愉快的步調，保持員工積極的工作態度。

2. 讓開會事半功倍的秘訣

集思廣益，是每次開會渴望達到的目標，然而隨著開會時間的冗長或是內容的繁雜，導致與會人員注意力不集中，事倍功半。

為了避免沒效率的開會，Jack Dorsey把近一周或一個月的工作計畫，用5小時的會議時間，徹底討論並擬定執行計畫。Jack Dorsey認為，集中討論能避免後續用零碎時間討論細節，既無法提升效率也消磨員工對工作的熱情。會議過程中，Jack Dorsey也堅持與會人員不使用手機或電腦等電子設備，要求大家專注討論。

詳細紀錄每個會議內容且公告給所有員工，是Jack Dorsey開會的另項原則。Jack Dorsey堅持，只要在公司進行2人以上的會議，就必須寫會議紀錄。即便Jack Dorsey每天收到30則以上的會議紀錄，他認為公司發生的每一件事情，小至程式出錯、新合作夥伴、未完成合約，大至推出新產品或重要評估等等，每個員工都有知道的權利，因為公司興敗與員工的關係密不可分。

Jack Dorsey認為，當公司營運透明化及員工間互相信任，公司目標才會成為全體員工的共識，讓公司邁向成功。

3. 以正確的獎金發放，培養員工向心力

Jack Dorsey能勝任Twitter和Square的CEO，除了公司營運有賴Jack Dorsey在大學時代主修程式設計的專業，他分別在2013年將自己10%的Square股利，以及2015年近三分之一的Twitter股權分配給員工做為獎勵。Jack Dorsey這種大方的上司形象讓他在管理員工時特別順利。

大家納悶Jack Dorsey怎麼如此慷慨解囊，將理當屬於自己的利潤分給員工？Jack Dorsey回答，因為員工是公司最重要的資產，當公司賺錢時，員工得到一筆獎勵金，這很正常。以個人財富獎勵員工，Jack Dorsey希望自己能當個好的典範，讓其他企業的CEO能夠一同表達對員工的關心，讓整家公司從上到下禍福與共。

但在獎金發放方面，Jack Dorsey堅持，不該是一次發放全部，而是透過階段性發放獎金，讓員工固定一段時間就會得到額外的獎金，降低離職率。

4. 讓員工適得其所，發揮最大價值

Jack Dorsey自喻為總編輯，並解釋：「每位CEO都是總編輯，負責統整所有人的想法，並且把它們濃縮、編輯成一個和諧而完整的故事。」幫助每位員工發揮各自的專長，整合所有員工的想法，是身為CEO最重要的職責所在。

在競爭激烈的網路市場，Jack Dorsey相信集思廣益能幫助Twitter和Square在競爭激烈的產業中嶄露頭角。透過虛心接納員工的意見，讓員工認為，自己不單是工作的機器，只要勇敢提出對公司的任何想法，就有實現的可能，甚至是大幅度改變公司方向。

我們可以從Jack Dorsey將時間安排表應用在公司，以及將自身利潤分享給員工的概念傳達給其他企業，這兩點發現，正確的管理方式除了管理自己，更重要的是對給周遭的人好的影響。

過往的企業，希望找到精明能練的CEO，借助他的才能帶領公司走向下個事業高峰。但隨著市場更加競爭，在有效的時間運用以及員工管理下，讓公司達到集思廣益，才是在日趨競爭產業，讓企業更上一層樓的根本之道。

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航