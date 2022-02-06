荷蘭記者直播北京冬奧現場遭警方拖走：國際奧會指「是單一事件」，記者反駁指其他媒體同樣遭警方阻撓

荷蘭記者鄧達斯在4日晚間，向「荷蘭廣播基金會」（NOS）現場連線播報北京冬奧時，遭維安人員拖走。對此國際奧會5日回應，這件事是「單一事件」，也一再保證與主辦國中國簽訂的契約允許媒體自由發言。然而鄧達斯反駁，指出這幾個禮拜以來，外國媒體在報導北京冬奧相關新聞時，多次遭警方阻撓與中斷報導，「很難看出是單一事件」。

荷蘭記者播報北京冬奧遭維安人員拖走，國際奧會：是單一事件

（中央社）國際奧會（IOC）5日表示，一名荷蘭記者在現場連線播報北京冬奧開幕式期間遭中國維安人員拖走一事為一獨立事件，外國媒體在冬奧的報導不會受到影響。

《路透社》報導，荷蘭新聞工作者鄧達斯（Sjoerd den Daas）4日晚間在北京冬奧開幕式期間向公共廣播公司「荷蘭廣播基金會」（NOS）進行現場連線播報時遭幾名維安人員團團包圍，其中一人將他強行拖走。

另一名維安人員在鄧達斯試著持續對鏡頭播報時，企圖在鏡頭前抓住他的手，最終電視台只能中斷與鄧達斯的連線，讓荷蘭攝影棚內的主播看傻眼、一度不知所措。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）說：「我們當然有和國家廣播公司荷蘭廣播基金會保持聯繫，這是一個不幸的情況。」

「我認為有人太過熱心了。他（鄧達斯）後來在現場官員協助下得以迅速在鏡頭前進行他的報導工作。」

外界一直擔心，來訪的外國媒體是否能獲准於冬奧期間在中國境內自由地執行工作。

不過國際奧會一再保證，與冬奧主辦國中國簽訂的契約允許包括選手和媒體在內的每個人在這個圈子內自由發言。

亞當斯說：「的確會發生這種事，不過我認為這是單一事件。我希望這是單一事件，我們向您們保證，您們在這個封閉的圈子裡能夠繼續您們的工作。」

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96 — NOS (@NOS) February 4, 2022

鄧達斯：其他媒體也遭警方阻撓報導，「很難看出是單一事件」

不過對於國際奧會所說的「單一事件」，鄧達斯在推特上提出質疑，指出這幾個禮拜以來，外國媒體在報導北京冬奧相關新聞時，也多次遭中國警方阻撓，因此「很難看出是單一事件」。

鄧達斯在推特上發布貼文，完整闡述5日當天發生的事。他指出，進行報導當天，是遵循警方指示，前往警方指定的地點報導，然而報導到一半卻在沒有警示的情況下，遭維安人員拖走。

影片中鄧達斯以中文向維安人員解釋，是在進行新聞聯播，但仍遭維安人員拉走。而事後維安人員也沒有向鄧達斯以及NOC的工作人員解釋，是因為工作團隊犯了什麼錯，而需要將他們拖走。

鄧達斯也說，儘管很少在現場直播新聞的同時，發生維安人員阻撓的事件。但事實上近幾週來，他們外國媒體多次在報導北京冬奧時，遭警方阻撓或中斷報導，因此很難看出4日晚上發生的事是「單一事件」。

Thanks to all who have been following the incident last night during the Beijing Olympic Opening Ceremony. I wanted to clarify some facts about what happened. https://t.co/nzk2p0DKhl — Sjoerd den Daas (@sjoerddendaas) February 5, 2022

延伸閱讀：

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範