中俄領袖趁北京冬奧舉行峰會，白宮對「普習會」愛的抱抱選擇冷眼以待

北京冬奧開幕前「普習會」成焦點

北京冬季奧運於2月4日晚間正式開幕，然而目光聚焦在當日稍早中午舉行的「普習會」。據《新華社》報導，4日中午，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於北京釣魚台賓館舉行會談，雙方在會談中就中俄關係以，及國際戰略安全穩定等相關重大問題交換意見。

這也是兩年半以來，習近平和普亭首次的實體面對面會晤。畢竟，習近平已兩年多未踏出中國一步。另一方面，普亭過去兩年也鮮少離開俄國，而他最近一次出訪是2021年12月初，到新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行領袖峰會。

這次「普習會」是兩位元首第38次會晤，顯示中俄之間密切合作關係，以及中俄看待彼此在國際棋盤上的重量。

就近期國際局勢來看，習、普都有各自的問題。習目前面臨國際社會對「中國崛起」的擔憂和恐懼，以及西方國家對中國人權、新疆、香港、台海、南海等議題。並且，單就此次冬奧，習也面臨著美國帶頭的「外交抵制」。另外，拜登（Joe Biden）政府上任以來，持續強化其與印太盟友的互動（如：「四方安全對話」〔Quad〕領袖峰會、「澳英美三方安全聯盟」〔AUKUS〕），以制衡中國在印太區域影響力持續擴大。

另一方面，普亭與美歐的緊張關係，也隨著烏俄邊境局勢惡化而持續升高，而拜登政府已增兵至東歐，希望與北約盟邦一同震懾普亭。並且，美國也事先擬定數個重大經濟和金融制裁方案，準備對付隨時可能侵犯烏克蘭的俄國。

《中俄聯合聲明》反對北約擴張、澳英美三國安全聯盟，堅守一中原則

普習會後發表名為《關於新時代國際關係和全球可持續發展聯合聲明》。《聯合聲明》內容涵蓋眾多議題，包括拒絕北約擴張、反對澳英美三國安全聯盟、對美國、台灣等議題裡中俄兩國的立場。

聲明指出，中俄將積極推進共建「一帶一路」，與歐亞經濟聯盟對接合作，深化中國同歐亞經濟聯盟各領域務實合作。雙方願繼續推動共建「一帶一路」和「大歐亞夥伴關係」。

另外，俄方重申恪守「一中原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」。並且，雙方反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全和穩定，反對外部勢力以任何借口干涉主權國家內政，反對「顏色革命」。

雙方反對北約繼續擴張，並呼籲北約拋棄冷戰時期的意識形態。雙方也反對亞太地區構建封閉的結盟體系、製造陣營對抗，高度警惕美國推行的「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），對本地區和平穩定，造成負面的影響。中俄致力於構建平等、開放、包容、不針對第三國的亞太安全體系，維護和平、穩定與繁榮。

另一方面，中俄針對澳美英三國安全聯盟在核動力潛艦等，涉及戰略穩定領域展開合作表示嚴重關切，雙方認為上述行為與保障亞太地區安全和永續發展的目標相背，加劇區域軍備競賽的危險，造成嚴重核擴散風險。雙方強烈譴責類似行為。

除此之外，雙方認為，美國退出《中導條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF）後，加快研發陸基中程和中短程導彈，尋求在亞太和歐洲地區的部署，並向其盟友提供，加劇緊張和不信任，增加國際和區域安全風險。而這也削弱國際防擴散和軍控體系，破壞全球戰略穩定。雙方敦促美國積極回應俄方倡議，放棄在亞太和歐洲部署陸基中程和中短程導彈計劃。

據《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik News）報導，這份聲明還提到：「雙方擬在俄、印、中模式框架內開展合作，在東亞峰會、東協地區安全論壇、東協成員國和對話夥伴國防部長會議等平台加強互動。」俄中元首支持東協「在發展東亞合作中發揮核心作用，繼續加強與東盟深化合作的協調，共同推進公共衛生、可持續發展、打擊恐怖主義和跨國犯罪等領域的合作。」

聯合聲明外，雙方在會談中還討論中俄間的潛在合作項目。綜合《日經亞洲》（Nikkei Asia）和《南華早報》（South China Morning Post）的報導，普亭和習近平在會談中同意簽署16項合作協議，內容包含透過新的天然氣管線，每年向中國供應100億立方公尺的天然氣、對中國天然氣出口量提高25％。藉此，俄國能擺脫被西方制裁的影響。另外，中俄也簽署俄國高空衛星系統「GLONASS」和中國「北斗衛星導航系統」的合作。此外，《聯合報》指出，上述提到的數項合作協議中，還包含了雙方強化金融領域的合作。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述智庫莫斯科卡內基中心資深研究員加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，中俄新建設的天然氣管道，可向中國輸送約500億立方公尺的天然氣，這幾乎與德國通過北溪二號（Nord Stream II）可獲得的輸送量相等。他說：「這是一個具有相當正面象徵意義的行動。」他說：「你制裁我們？我們回敬你一個中指，我們去跟中國合作。」

此外，2月3日普亭在《新華社》題為《俄羅斯和中國：著眼於未來的戰略夥伴》的文章提到，俄國計畫實施一系列的大型聯合項目，其中一個項目是在「俄羅斯國家原子能集團」的參與下，從去（2021）年開始在中國核電站新建四台發電機組。所有的這些合作項目，都極大地加強中國和整個亞洲地區的能源安全。普亭強調：「俄中兩國之間正在形成一個互惠互利的能源聯盟」