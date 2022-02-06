本土新增14例：13例為隔離後陰轉陽，桃園高中及國中小維持11日開學

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增14例本土個案及29例境外移入、無新增死亡。發言人莊人祥指出，今日本土個案14例中，有13例是隔離後陰轉陽，相對較為單純。

另一方面，桃園則宣布，高中以及國中小維持2月11日開學。而其中1間防疫旅館將由醫院進駐，改為加強版防疫旅館。另外針對日翊物流，也將對近距離接觸者約267人進行二採。

新增14例本土，7例來自桃園、4例來自高雄

指揮中心今日公布國內新增43例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為14例本土個案及29例境外移入（12例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、12例女性，年齡介於10多歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為19例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（8例）、加拿大（4例）、泰國、韓國、南非、奧地利、菲律賓、波蘭、澳大利亞、新加坡、墨西哥及多明尼加(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今（2022）年1月20日至2月5日。

指揮中心針對今日新增本土案例說明。14例本土個案中，7例來自桃園、4例來自高雄港區、3例來自台北。其中桃園7例均為亞旭電腦廠員工，在隔離期滿前檢驗出陽性。

高雄4例均與高雄港區相關，其中3例是在隔離之後陰轉陽，最後的案19244則是因為工作關係定期快篩，1月31日時快篩陰性，不過2月5日出現流鼻水的症狀，之後則驗出陽性，目前尚在釐清感染源。

另外新北市3例中，1例是日翊物流相關的交互感染、1例與新北房仲相關，最後1例則與長榮飯店相關。

《中央社》報導，另一方面台中市也出現3人自主快篩陽性的個案。不過由於快篩有偽陽性的可能，因而必須進一步PCR檢測才能確定是否確診。

桃園：高中及國中小11日開學、停辦大型活動

桃園市政府召開疫情說明記者會，針對新增本土個案以及防疫措施進行說明。市長鄭文燦表示，今日新增個案（案19241、案19267至案19272）皆為亞旭公司菲律賓籍移工解除隔離前採檢確診，並無社區足跡及風險，年齡介於24至33歲女性，Ct值介於22至34。目前僅剩20人因同住室友確診而延長隔離，市府也會配合及協助前進指揮所完成亞旭群聚感染事件最後的收尾工作。

關於日翊物流公司群聚感染案，鄭文燦指出，市府採取2種隔離措施，包括近距離接觸確診者的同一工作區員工及同住家人共267位，進行14天居家隔離，將於明（7）日進行二採，並於解除隔離前進行第三次採檢；另外針對大溪倉次風險區域920人進行預防性居隔5日，今日上午已完成二次採檢。鄭市長也感謝日翊物流公司的母公司全家便利商店配合市府實施停工採檢計畫，進行多次採檢、環境清消、實地勘察等措施，在確定無風險後，才會讓大溪倉復工營運。

另外鄭文燦也提醒，桃園各大型活動及元宵活動原則停止舉辦至元宵後，桃園燈會取消動態活動，改為靜態展覽，其他包括楊梅花燈踩街、龍潭迎財神等地方慶典也取消動態活動，僅保留靜態活動部分。

《中央社》報導，桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市的高中以及國中小維持2月11日開學，另外希望開學前教職員工都能完成疫苗接種，而8日也會進行接種專案，為還沒接種疫苗的1萬6000名教職員施打疫苗。除此之外，桃園有一家防疫旅館，將在春節後淨空、由醫院進駐，轉成收治輕症的加強版防疫旅館。

鄭文燦表示，桃園昨天的8個社區採檢站共採檢了2472人，全部都是陰性；桃園市政府在市府進出的全體人員，以及第一線防疫人員都要在明天前完成開工前的快篩。

台北：將開放高端6778個名額於3處現場掛號、7日起加碼BNT疫苗預約開打

（中央社）明天就是開工日，台北市衛生局表示，今天新增8例境外移入，明天起至11日將開放高端疫苗6778個名額於3處現場掛號，另2萬餘人預約BNT疫苗也自明天起至9日接種。

春節連假進入尾聲，衛生局下午發布新聞稿表示，台北市今天新增COVID-19確診共8例（3男5女）境外移入，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中3案來自加拿大、2案為美國、1案為墨西哥，還有2案仍在調查中。

由於明天就是開工日，衛生局提醒，民眾春節期間南北往返頻繁，若年後返工收假前，懷疑曾與確診者接觸或有喉嚨症狀、咳嗽、發燒、流鼻水/鼻塞、頭痛、肌肉痠痛等症狀者，應先篩檢再就醫。

衛生局說，民眾可自行至藥妝店、便利商店、醫療器材行或藥局等處購買家用快篩試劑，也可由企業自行採購家用快篩試劑分送員工自行篩檢，或至北市7個公費PCR篩檢站採檢。

服務地點分別為台北市立聯合醫院中興、仁愛、和平、忠孝、陽明院區及關渡、萬芳醫院，服務時間為每週一至週日的上午8時30分至11時30分。

衛生局指出，北市府也再提供高端疫苗追加劑共6778個名額，明天起至11日開放3處現場掛號，7至9日於台北車站、義信禮堂，9日至11日於捷運松山站等中型接種站。

另，春節期間4、5日加碼開放台北市BNT疫苗預約，共計2萬899人完成預約登記，今天也發送簡訊通知，提醒符合資格民眾依預約時間於7日至9日前往接種。

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